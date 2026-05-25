Fuerza Popular plantea empresas comunales y entregar maquinaria, mientras que JP imulsa presas altoandinas y créditos agrícolas

Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) propuso destrabar la represa de Chonta, avanzar con Majes Siguas II y facilitar el acceso de organizaciones de productores a tierras irrigadas

Marco Antonio Vinelli (Fuerza Popular) y César Guarniz (Juntos por el Perú) participaron este domingo en el debate técnico previo a la segunda vuelta, en el bloque dedicado a Agricultura y Medio Ambiente. En este segmento se evidenciaron diferencias sobre seguridad hídrica, infraestructura de riego, apoyo al pequeño productor, gestión del agua y deforestación.

Vinelli, especialista en el sector agroindustrial, propuso destrabar y construir la represa de Chonta en Cajamarca, ejecutar proyectos de irrigación en Apurímac y Ayacucho, avanzar con Majes Siguas II en Arequipa y facilitar el acceso de organizaciones de productores a tierras irrigadas. “Para nosotros la seguridad hídrica es seguridad alimentaria”, afirmó.

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Resaltó la importancia de reactivar el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamach), implementado durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), con énfasis en la agricultura familiar, la entrega de maquinaria pesada y la creación de empresas comunales para exportación de productos de alpaqueros y vicuñeros.

Marco Antonio Vinelli (FP) hace referencia a los seis ministros de Pedro Castillo en el Midagri. JNE TV

“No tienes acceso al agua, no tienes acceso al crédito, no tienes acceso a asistencia técnica, tampoco tienes acceso a maquinaria y tecnología. Nosotros por eso proponemos un Perú con orden”, remarcó.

Por su parte, Guarniz, experto en temas ambientales y vocero de Juntos por el Perú, planteó un programa nacional de presas altoandinas para abastecer de agua a los cultivos. “Si no hay agua, no hay vida. Sin agua la chacra no produce”, expresó.

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Subrayó la necesidad de cerrar la brecha en infraestructura de riego y fortalecer las organizaciones de usuarios, comisiones y comités de riego. Además, propuso créditos agrícolas, pozos tubulares y cochas altoandinas para enfrentar sequías.

“Tenemos dos caras de la moneda. De un lado, el sector agroexportador, que tiene todas las políticas públicas de su lado, todo correcto, beneficios tributarios, con la última ley Climper aprobada, inclusive por la bancada de Fuerza Popular. Pero, al otro lado, tenemos nosotros a una agricultura abandonada, que no tiene créditos, una agricultura que los precios son absolutamente bajos y, por eso, nuestros hermanos arroceros, en este momento, el día de mañana, están en una justa, en un justo reclamo”, señaló.

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César Guarniz (JP) emplaza a Marco Vinelli (FP) por las leyes que permitieron la deforestación amazónica. JNE TV

Guarniz enfatizó la necesidad de atender la agricultura familiar. “Nosotros venimos a proponer temas concretos para la agricultura familiar, que es la que da de comer a todos los peruanos. Si el campo no produce, las ciudades no comen. Por eso, en un primer tema vamos a plantear agua, soberanía hídrica, seguridad hídrica”, sostuvo.

Ambos coincidieron en la urgencia de responder ante las contingencias por el fenómeno del Niño. Vinelli ofreció maquinaria y equipos para las zonas norte y sur afectadas. Guarniz insistió en la implementación de más pozos y sistemas de retención de agua.

También cuestionó la ley antiforestal aprobada por el Congreso y prometió su derogación. “Nosotros vamos a derogar esta ley antiforestal que hoy permite el crimen organizado y la minería ilegal”, declaró, recordando que la norma recibió apoyo del fujimorismo.

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El conteo oficial determinó que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.