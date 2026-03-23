Rafael López Aliaga busca la Presidencia en su segundo intento: Esta es su hoja de vida

Rafael López Aliaga dice ser de "derecha cristiana".

Rafael López Aliaga postula por segunda vez consecutiva a la Presidencia de la República con su partido Renovación Popular, el nuevo nombre que adoptó Solidaridad Nacional tras la muerte del exalcalde Luis Castañeda Lossio y los bajos resultados obtenidos en los comicios congresales.

López Aliaga lidera las encuestas con un porcentaje de entre 10 y 12%, aunque cabe precisar que el porcentaje de indecisos y quienes votarían en blanco o nulo es mucho mayor.

Biografía y nombre completo

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, conocido popularmente como “Porky”, nació el 11 de febrero de 1961 en Lima, Perú, aunque creció principalmente en Chiclayo.

De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), estudió la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Piura, posteriormente obtuvo un magister en Administración en la misma casa de estudios.

Como empresario, fundó y lideró compañías en sectores como turismo, finanzas, transportes, energía y bienes raíces, destacando su rol en proyectos de infraestructura y desarrollo económico durante décadas.

Rafael López Aliaga tuvo una cuestiona gestión en la MML.

López Aliaga es una figura ultraconservadora y líder del partido Renovación Popular, que nace de lo que quedó de Solidaridad Nacional. Su logo es una R mayúscula, de color celeste dentro de un recuadro de marco color celeste y fondo color blanco.

Según el Registro de Organizaciones Políticas, López Aliaga está afiliado a su partido desde 2004, cuando este aún era Solidaridad Nacional. Actualmente ocupa los cargos de presidente del partido. Antes fue representante legal y secretario general del mismo.

Carrera política

Antes de su incursión por el sillón presidencial, Rafael López Aliaga fue regidor de Lima Metropolitana por Solidaridad Nacional entre 2007 y 2010. En ese periodo respaldó que se declare de interés la concesión por 30 años de un tramo de la Vía Evitamiento a la empresa brasileña OAS, hoy investigada por la trama de corrupción del caso Lava Jato.

Luego intentó sin éxito postular a la Presidencia en las Elecciones Generales 2021, donde ocupó el tercer lugar. Su partido Renovación Popular obtuvo representación política en el Congreso.

Tras ello, López Aliaga postuló a la alcaldía de Lima en las Elecciones 2022 y ganó ante el candidato de Podemos Daniel Urresti. Sin embargo, no culminó su gestión, que estuvo marcada por más de una polémica, y renunció en octubre de 2025 para nuevamente tentar la Presidencia.

Rafael López Aliaga dejó a Renzo Reggiardo en la Alcaldía de Lima.

¿Rafael López Aliaga tiene sentencias?

Según la hoja de vida, Rafael López Aliaga no cuenta con sentencias condenatorias. Sin embargo, cabe precisar que sí viene siendo investigado por la Fiscalía por lavado de activos en un caso derivado de los Panamá Papers.

La Fiscalía lo vincula a sociedades offshore (como ACRES Investments Ltd, ACRES Investments International Ltd Inc y Paga Investments Ltd, creadas a través de Mossack Fonseca) que habrían servido para ocultar o legitimar fondos ilícitos, principalmente provenientes de contratos irregulares por más de un millón de soles con la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán.

Rafael López Aliaga es investigado por presunto lavado de activos.

Esta investigación contra Rafael López Aliaga se encuentra en etapa preparatoria, la etapa donde la Fiscalía reúne las pruebas necesarias para luego poder acusar y solicitar una pena de prisión.

Fortuna, bienes y acciones

Rafael López Aliaga recibe 1.897.374 soles de ingresos anuales del sector privado (arrendamientos, intereses, rentas, etc). En su hoja de vida no registro ningún bien mueble o inmueble a su nombre.

El líder de Renovación Popular sí declaro sus acciones y participaciones en empresas. Estas son: Acres Investments Perú S.A., Acres Investments S.A., Acres Investments LTD, Latin Security Corp, Perú Hotel Aguas Calientes S.A., Perú Hotel Corp S.A., Perú Hotel Holding S.A., Perú Hotel y Servicios S.A., Peruval Corp S.A. y Peruvian Trains & Railways S.A.