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Debate presidencial 2026: tensión en exteriores del JNE tras llegada de manifestantes desde Campo de Marte y fuerte resguardo policial

Simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron cerca del organismo electoral, mientras seguidores de Juntos por el Perú se concentraron en otro punto

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Tensión política reaparece en los exteriores del JNE durante debate técnico de segunda vuelta. (Composición: Infobae)
Tensión política reaparece en los exteriores del JNE durante debate técnico de segunda vuelta. (Composición: Infobae)

La tensión política volvió a instalarse este domingo en los alrededores de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en medio del debate técnico programado entre representantes de los partidos que disputan la segunda vuelta electoral. Desde horas de la tarde, grupos de manifestantes y simpatizantes partidarios ocuparon distintos puntos cercanos al organismo electoral bajo resguardo policial y con accesos restringidos.

Durante la mañana circuló en redes sociales una convocatoria para una movilización en el Campo de Marte. El mensaje difundido llamó a concentrarse a las 5:00 p.m. “en defensa de la democracia y de nuestro voto contra esta mafia electoral”. La publicación también incluyó frases como “¡No a la imposición de una segunda vuelta sin legitimidad!” y “¡No a las elecciones fraudulentas!”. En paralelo, otra convocatoria anunció una recolección de firmas desde las 10:00 a.m. en la avenida La Peruanidad, en Jesús María.

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Convocatoria cuestionó legitimidad de la segunda vuelta

Manifestantes llegaron desde una movilización convocada en Campo de Marte.
Manifestantes llegaron desde una movilización convocada en Campo de Marte.

La movilización difundida en redes sociales reunió a personas que expresaron rechazo al proceso electoral y cuestionamientos sobre la legitimidad de la segunda vuelta.

La convocatoria publicada durante la mañana pidió asistir al Campo de Marte bajo el lema “Por nuestra libertad”. El mensaje también sostuvo: “Levantemos nuestra voz. Jamás nos quedaremos callados. ¡Despierta, Perú! Únete a esta convocatoria por unas elecciones limpias”.

Durante el recorrido por las calles de Jesús Marís, algunos participantes portaron pancartas con mensajes contra el presunto fraude electoral. Entre los carteles observados aparecieron frases como “No al fraude”, “Golpe cívico militar” y “El 73% de peruanos sabe que hubo fraude”.

Se mostró que parte del grupo decidió permanecer cerca de los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones pese a la presencia policial. Algunos manifestantes también realizaron arengas contra la realización de la segunda vuelta electoral.

Simpatizantes de Juntos por el Perú permanecieron en otro punto

Simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron cerca del JNE; seguidores de Juntos por el Perú se concentraron en otro punto. (Captura de pantalla)
Simpatizantes de Fuerza Popular permanecieron cerca del JNE; seguidores de Juntos por el Perú se concentraron en otro punto. (Captura de pantalla)

A diferencia de Fuerza Popular, los simpatizantes de Juntos por el Perú no permanecieron en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Según la información difundida durante la cobertura, el grupo decidió concentrarse en el parque Santa Cruz.

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La distancia entre ambas agrupaciones coincidió con el despliegue policial instalado en la zona. Los agentes cercaron distintos puntos para evitar encuentros entre simpatizantes de los partidos políticos vinculados al debate técnico.

Mientras los seguidores de Fuerza Popular permanecieron en los alrededores del JNE con banderas y carteles, el grupo relacionado con Juntos por el Perú permaneció alejado del perímetro principal resguardado por la Policía Nacional.

Uno de los asistentes entrevistados durante la transmisión sostuvo que la movilización buscó exigir respuestas sobre los documentos presentados por agrupaciones políticas tras las elecciones.

“Mientras que no se resuelva los documentos que han presentado diferentes partidos políticos, entre ellos Rafael López Aliaga, no podemos seguir a una segunda vuelta”, señaló uno de los participantes consultados por La República.

El manifestante también afirmó que el grupo esperaba resultados de auditorías e inspecciones vinculadas al proceso electoral. “Que nos digan: ¿hay fraude, no hay fraude?, para pasar a una segunda vuelta”, declaró.

Consultado sobre la presencia de organizaciones políticas específicas, indicó: “Acá estamos todos los partidos políticos demócratas”. Además, sostuvo que la movilización reunió “ciudadanos de a pie”.

Las imágenes difundidas durante la cobertura mostraron que el cordón policial permaneció activo durante toda la concentración y evitó el acercamiento de los manifestantes hacia la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones.

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