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Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

El hábil mediocampista ecuatoriano celebró el campeonato con los íntimos y generó reacción al aludir a su ex club en pleno festejo

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Jairo Vélez – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – deportes – 24 mayo
El mediocampista ecuatoriano-peruano fue protagonista de la contundente victoria al marcar uno de los goles y vivir una noche especial en su primer título con el club de La Victoria en el Torneo Apertura 2026 (Alianza Lima)

Alianza Lima cerró el Torneo Apertura 2026 con una goleada por 3-0 frente a Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva, en una jornada que dejó un momento llamativo fuera del césped.

Uno de los nombres de la noche fue Jairo Vélez, volante ecuatoriano-peruano que convirtió uno de los tantos y, luego del pitazo final, se llevó buena parte de la atención por lo que dijo durante la transmisión oficial de L1 MAX.

En medio de los festejos, el mediocampista fue consultado sobre si se trataba de su primer título en el fútbol peruano y respondió con una frase que generó reacciones inmediatas entre los hinchas, al traer a la escena a Universitario de Deportes, su antiguo club, mientras vestía la camiseta blanquiazul.

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La goleada en Matute y el gol de Vélez en la noche del título

Jairo Vélez – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – deportes – 24 mayo
Alianza Lima aseguró el Apertura 2026 con un contundente 3-0 sobre Los Chankas en Matute, en una noche donde Jairo Vélez también apareció en el marcador. (Alianza Lima)

El partido se disputó ayer sábado 23 de mayo en Matute y terminó con un marcador contundente: 3-0 a favor de Alianza Lima** sobre Los Chankas, resultado que selló la obtención del Torneo Apertura 2026 para el equipo victoriano. En ese contexto, Vélez no solo participó del festejo como integrante del plantel, sino que aportó dentro del campo con un gol en la victoria.

La coronación del conjunto íntimo se celebró a lo grande en el estadio Alejandro Villanueva, con el plantel y su gente volcados a la fiesta. En la cancha, el triunfo despejó cualquier margen de duda sobre el desenlace de la jornada y dejó a Alianza con el primer trofeo de la temporada.

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La noche tuvo, además, un componente personal para el mediocampista: el Apertura significó su primera conquista con la camiseta de Alianza Lima, club al que llegó esta temporada para sumarse como refuerzo al plantel conducido por el director técnico Pablo Guede.

La pregunta que abrió el recuerdo de Universitario en pleno festejo

Jairo Vélez – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – deportes – 24 mayo
El volante ecuatoriano-peruano generó reacciones inmediatas tras afirmar que ya había sido campeón en el país con Universitario antes de llegar a Alianza Lima. (Universitario de Deportes)

Tras el encuentro, durante la cobertura oficial de L1 MAX, el reportero le consultó a Vélez si esa consagración representaba su primer campeonato en el fútbol peruano. La respuesta del jugador fue inmediata y tomó por sorpresa a parte de la audiencia por el contexto del festejo.

“No, fue en la ‘U’ (su primer título en el fútbol peruano)”, expresó Jairo Vélez en plena celebración. La mención a Universitario de Deportes, pronunciada mientras celebraba el Apertura con la camiseta blanquiazul, se difundió rápidamente entre los aficionados y comenzó a circular en redes sociales.

Más allá de esa aclaración, el futbolista remarcó que el trofeo obtenido con Alianza tiene un valor especial por tratarse de su estreno como campeón con el club de La Victoria, en un proceso que, según sus propias palabras, vivió de manera intensa desde su llegada.

“En Alianza sí es mi primer título”

Jairo Vélez – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – deportes – 24 mayo
Jairo Vélez destacó el valor especial de conquistar el Apertura con Alianza Lima y atribuyó el éxito del equipo a la fortaleza del grupo durante la temporada. (Alianza Lima)

Luego del comentario que despertó repercusión, el mediocampista amplió su mirada sobre lo conseguido y puso el foco en el significado de la vuelta olímpica con Alianza Lima. “En Alianza sí es mi primer título. Agradecido con Dios siempre porque me ha dado este privilegio de estar aquí, muy contento. Ahora a disfrutar con la familia y el grupo que se lo merece”, declaró.

Vélez también habló del recorrido del equipo durante los primeros meses del año y sostuvo que el plantel atravesó situaciones difíciles antes de llegar a la meta. En ese análisis, insistió en la idea de un grupo que se sostuvo en la adversidad y que trabajó con un objetivo claro.

“El fútbol es como la vida y siempre hay problemas. Lo bueno es que este grupo supo salir adelante, se marcó un objetivo y hoy lo estamos cumpliendo”, afirmó el volante, en una frase que repitió en distintos tramos de sus declaraciones tras el partido.

En la misma línea, el futbolista atribuyó el campeonato al trabajo colectivo y a la fortaleza interna del plantel. “Tenemos un buen grupo y creo que el trabajo es el que nos da este título”, añadió, al describir el fundamento del logro conseguido en Matute.

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