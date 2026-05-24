Perú

Un arete, un chat en portugués y años de silencio: Así expuso Suhaila Jad la infidelidad y separación de André Carrillo

La separación de la pareja no llegó de golpe. La modelo española fue publicando en Instagram una serie de indicios que apuntaban a una presunta infidelidad del futbolista peruano, hasta que semanas después confirmó la ruptura con un mensaje que describió años de humillaciones, engaños y sufrimiento en soledad

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Composición dividida por un rayo brillante, con Suhaila Jad mirando hacia arriba a la izquierda y Andrés Carrillo con sombrero de cubo y gafas de sol a la derecha.
La imagen presenta una composición dividida por un rayo, mostrando a Suhaila Jad a la izquierda y a Andrés Carrillo a la derecha, creando un contraste visual impactante entre ambos artistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo empezó con un arete. Semanas antes de confirmar su separación de André CarrilloSuhaila Jad publicó en su cuenta de Instagram la imagen de una joya que no era suya y que aseguró haber encontrado dentro del automóvil del futbolista peruano. El mensaje que acompañó la foto no dejaba lugar a dudas sobre su intención: “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”. La ironía fue el primer disparo de una crisis que terminaría meses después con la ruptura definitiva de una de las parejas más conocidas del fútbol peruano.

La publicación se viralizó en horas. Los seguidores de Jad —más de 500.000 en Instagram— interpretaron el mensaje como una denuncia velada de infidelidad. Carrillo no respondió. Su silencio, que se mantendría durante toda la crisis, alimentó la especulación.

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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos
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El chat en portugués y los mensajes comprometedores

Días después del episodio del arete, Jad escaló las acusaciones. Compartió en sus historias de Instagram capturas de pantalla de un chat privado en portugués que, según indicó, correspondía a conversaciones del futbolista con otra mujer. En los mensajes, una voz respondía con emojis de fuego a imágenes enviadas por la otra persona e incluía frases como: “Sexy y con el manto. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te dejas ver, habibi?” La palabra árabe —que significa “mi amor”— reforzó las sospechas entre sus seguidores.

La modelo también publicó un mensaje que reveló el impacto emocional de lo que estaba viviendo: “Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido“, escribió, acompañando el texto con las iniciales de sus tres hijos y un candado.

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Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG
Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG

La suegra, los cajones y la advertencia de Magaly

En paralelo, Jad abrió otro frente. En una historia de Instagram preguntó directamente a sus seguidores peruanos: “¿Es normal en Perú que tu suegra entre a escondidas a tu habitación y te abra absolutamente todos los cajones de todas las habitaciones de la casa?” La publicación apuntaba a Ana María Díaz, madre de Carrillo, y generó un nuevo debate en redes sobre los límites de la privacidad familiar.

El tema llegó al programa de Magaly Medina en ATV, donde la conductora analizó la situación y lanzó una advertencia directa a Suhaila: “En el Perú, la mayoría de jugadores de fútbol que han crecido solo criados por sus madres tienen en un altar a sus madres. A su madre la casa, el carro, todo. Así que Suhaila, prepárate, porque probablemente todo lo que tiene Carrillo debe estar a nombre de la mamá”. Medina también cuestionó el comportamiento descrito de la suegra: “¿Cómo va a ser normal que entre a la habitación de tu casa y revise todos tus cajones? ¿Qué quieres? ¿Robar algo? ¿Investigar?”.

Mientras el escándalo crecía, el padre del futbolista, André Carrillo, publicó en sus historias de Instagram una foto junto a sus hijos con una sola palabra: “Familia”. Horas después compartió una segunda imagen con casi toda la familia reunida. Muchos interpretaron las publicaciones como una muestra de respaldo hacia Carrillo en medio de la crisis.

La modelo española preguntó a sus seguidores peruanos sobre las costumbres familiares y desató debate en redes.IG
La modelo española preguntó a sus seguidores peruanos sobre las costumbres familiares y desató debate en redes.IG

La confirmación que nadie quería leer

Semanas después de las primeras señales, la modelo española publicó dos textos en Instagram que cerraron cualquier duda. En el primero describió una relación marcada por la humillación, el engaño y la soledad: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Sufrí en silencio y lloré tanto, en tantos sitios: haciendo la compra en el supermercado, duchándome, cuando iba a recoger a mis hijos a la escuela, en el gimnasio, a la hora de dormir, al despertar. Y siempre lo hacía sola”.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram de 'suhailajad' que muestra un largo texto blanco sobre fondo blanco con el perfil de usuario en la esquina superior izquierda
Suhaila Jad compartió un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, abordando la difícil situación de su separación de André Carrillo y el sufrimiento vivido. (Instagram)

En el segundo explicó por qué tardó tanto en irse: “Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos”. Y cerró con una declaración que sus seguidores recibieron con miles de reacciones: “Me fui hace meses, con la conciencia tranquila sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene el derecho de hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás la hubiera elegido. Me siento fuerte, segura y lista para brillar más que nunca“. Firmó: SCE.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Suhaila Jad, mostrando un texto largo en español sobre su separación y cómo se siente ahora
Suhaila Jad publicó un emotivo mensaje en Instagram explicando los motivos de su separación y cómo se siente fuerte para seguir adelante tras un engaño.

Carrillo, que se encuentra disputando la temporada con su club en Brasil, no ha emitido ninguna declaración pública sobre ninguna de las publicaciones de Jad. La pareja tiene tres hijos en común: los gemelos Cédric y Samira, nacidos en 2017, y un tercer hijo nacido seis años después.

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