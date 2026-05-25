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El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

El conjunto de Ibagué no atraviesa su mejor momento y rendirá en Lima una prueba decisiva para definir su clasificación a los octavos de final en el torneo más relevante del continente

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Deportes Tolima visita a Universitario de Deportes por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: X Deportes Tolima.
Deportes Tolima visita a Universitario de Deportes por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Crédito: X Deportes Tolima.

El Estadio Monumental será el escenario de un choque de alta tensión donde se definirá el futuro internacional de dos escuadras necesitadas. Deportes Tolima afina los últimos detalles para medir fuerzas ante Universitario de Deportes por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un encuentro donde los colombianos buscarán sacudirse de un presente adverso y rescatar el semestre en territorio peruano.

El panorama reciente del cuadro ‘pijao’ es sumamente complejo y ha encendido las alarmas en su hinchada. El equipo bajo la dirección técnica de Lucas González llega a Lima arrastrando el duro golpe de haber quedado eliminado en las semifinales de los ‘play-offs’ del Torneo Apertura colombiano, sufriendo una inapelable derrota a manos de Atlético Nacional con un marcador global de 4-1.

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A este doloroso tropiezo en el certamen doméstico se le sumó un preocupante traspié en el plano internacional. En su penúltima presentación copera, el conjunto de Ibagué mostró serias licencias defensivas y cayó goleado de forma categórica por 3-0 en su visita a Coquimbo Unido en la ciudad de La Serena, un resultado que complicó sus matemáticas en el grupo.

Cristián Zavala celebra uno de los goles de Coquimbo ante el Tolima en la Copa Libertadores, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo (Chile). EFE/Hernán Contreras
Cristián Zavala celebra uno de los goles de Coquimbo ante el Tolima en la Copa Libertadores, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo (Chile). EFE/Hernán Contreras

Los números reflejan con total crudeza la crisis de resultados que atraviesa la escuadra colombiana en el cierre de la temporada. El equipo ha encajado un alarmante registro de siete tantos en sus últimos tres compromisos oficiales, los cuales se contabilizan por derrotas consecutivas, desnudando serios problemas de funcionamiento colectivo en las últimas semanas.

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Pese a que el momento futbolístico y anímico no es el más auspicioso, Deportes Tolima sigue siendo un cuadro sumamente competitivo que mantiene sus opciones de clasificación intactas. Con un plantel de jerarquía, los dirigidos por González saben que noventa minutos de concentración en Lima pueden revertir las críticas y sellar el ansiado boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Y cómo llega Universitario?

El panorama en la acera de Universitario de Deportes tampoco es del todo alentador, compartiendo una urgencia similar a la de su rival de turno. El equipo de Odriozola quedó hace varias fechas fuera de la pelea por el Torneo Apertura peruano, un certamen que terminó adjudicándose de forma anticipada su eterno rival, Alianza Lima.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Con la reciente llegada del experimentado estratega argentino Héctor Cúper al banquillo, los ‘merengues’ apuntan a un resurgimiento futbolístico. La consigna de la directiva y el nuevo comando técnico es volver a ser ese equipo sólido y agresivo que compitió con éxito en todos los frentes a nivel local e internacional durante los últimos tres años.

Sin embargo, el presente estadístico de la ‘U’ todavía no refleja la mejoría deseada, ya que la escuadra estudiantil arrastra una incómoda racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Este bajón en el rendimiento ha sembrado dudas en un sector de la afición, obligando al plantel a redoblar esfuerzos para el choque decisivo.

A pesar de las adversidades, el agónico empate conseguido en Montevideo frente a Nacional le devolvió el alma al cuerpo al conjunto ’crema’. Gracias a ese valioso punto en tierras uruguayas, Universitario llega al partido del martes con serias opciones de clasificar, dependiendo de un triunfo en casa ante Tolima para inscribir su nombre en la siguiente ronda.

Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.
Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Universitario con Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026?

El duelo decisivo entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima tendrá lugar el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se prevé una masiva presencia de la hinchada crema, que buscará alentar a su equipo en un partido clave para la clasificación.

En cuanto a los horarios internacionales, el partido se podrá ver a las 18:30 horas en México; 19:30 horas en Colombia y Ecuador; 20:30 horas en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y 21:30 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN, canal que detenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, quienes prefieran la vía digital podrán seguir el encuentro en Disney+, plataforma disponible con suscripción para dispositivos móviles y computadoras.

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