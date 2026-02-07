Perú

George Forsyth vuelve a tentar la presidencia en las Elecciones 2026: Perfil del candidato de Somos Perú

Exalcalde de La Victoria y exfutbolista profesional, Forsyth vuelve a la escena política y busca posicionarse en un escenario con más de 30 partidos inscritos

George Forsyth postula por segunda vez a la presidencia del Perú, esta vez con el partido Somos Perú | Foto: Facebook George Forsyth

Las Elecciones Generales de Perú de 2026 se realizarán el 12 de abril. En esta jornada se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. El proceso avanza conforme al cronograma oficial y, según el calendario, la publicación definitiva de la lista de postulantes está programada para el 11 de febrero de 2026.

El proceso se caracteriza por la alta fragmentación política, con 37 partidos inscritos, y un clima de incertidumbre tras la reciente crisis política en el país. En este contexto, George Forsyth encabeza la fórmula presidencial de Somos Perú, uno de los primeros partidos en definir oficialmente a su candidato para la contienda.

¿Quién es George Forsyth?

George Patrick Forsyth Sommer nació el 20 de junio de 1982 en Caracas, Venezuela, y tiene domicilio en el distrito de La Victoria, Lima, según la declaración jurada que el mismo candidato otorgó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Forsyth Sommer postula con Somos Perú, organización política identificada con el símbolo del corazón rojo. El partido fue fundado por el fallecido político peruano Alberto Andrade y actualmente es presidido por Patricia Li Sotelo, exalcaldesa del distrito de Punta Negra.

Experiencia profesional y trayectoria pública

George Forsyth durante una actividad pública en el marco de la campaña electoral 2026 | Foto: Facebook George Forsyth

En el ámbito profesional, la hoja de vida del candidato señala que cuenta con experiencia en los sectores público y privado. Ha sido alcalde distrital de La Victoria entre 2019 y 2020, cuando renunció al cargo para postularse a la presidencia en las elecciones 2021.

Asimismo, se desempeñó como gerente general de Alhambra Inversiones S.R.L. de 2024 a 2025 y de LOS M SAC entre 2017 y 2025. Su trayectoria incluye también labores como representante de crédito fiscal en el Club Alianza Lima de 2012 a 2020 y una carrera como futbolista profesional en el mismo club desde 2008 hasta 2016.

En cuanto a su formación académica, Forsyth es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, título obtenido en 2021. Realizó estudios universitarios en la Universidad de San Martín de Porres, aunque no los concluyó, y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad del Pacífico, obtenida en 2023.

Forsyth está afiliado a Somos Perú desde 2019. Previamente, fue miembro del Partido Popular Cristiano – Unidad Nacional entre 2011 y 2014 y de Victoria Nacional hasta 2021. En su trayectoria política, fue elegido alcalde distrital de La Victoria.

Sentencias y patrimonio

A la fecha, George Forsyth no registra sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos ni demandas fundadas por obligaciones familiares, contractuales, laborales o por violencia familiar, según la información presentada por el candidato.

En relación a su patrimonio, Forsyth declaró ingresos anuales por PEN 244.000 en 2024. Entre sus bienes muebles figuran un automóvil BMW en desuso, valorizado en PEN 2.000, y una motocicleta Kawasaki valorizada en PEN 40.000. Además, posee 500 participaciones en la empresa Alhambra Inversiones S.R.L.

La hoja de vida del candidato no presenta información actual sobre bienes inmuebles. En 2021, declaró dos propiedades en Magdalena del Mar, Lima: una con un valor de USD 132.800 y otra de USD 1.892.400, ambas registradas bajo partida de Sunarp. No se consigna información actualizada sobre estos bienes.

Últimas noticias del candidato

George Forsyth marca distancia de José Jerí a través de un video en Instagram. “Es vergonzoso ver al presidente asistir a reuniones de madrugada”. Foto: Composición Infobae

Hace algunos días, Forsyth calificó al Congreso peruano de “mafioso” y cuestionó su capacidad para fiscalizar al presidente José Jerí. Estas declaraciones surgieron tras las reuniones extraoficiales de Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. Forsyth afirmó que estos encuentros no afectarían su candidatura presidencial y marcó distancia de Jerí, también miembro de Somos Perú.

Además, Forsyth reactivó su cuenta en la red social X después de cuatro años de inactividad, utilizando la plataforma para exigir justicia en el caso de Eduardo Ruiz Sanz, un manifestante fallecido durante una protesta en Lima. En su mensaje, instó al presidente Jerí a capturar al responsable y garantizar que enfrente todo el peso de la ley.

En 2022, Forsyth reconoció que dejar la alcaldía de La Victoria para postularse a la presidencia fue un error y aseguró que no volvería a abandonar un municipio por otros intereses políticos.

En febrero de 2021, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó a Forsyth de las Elecciones Generales por omitir información sobre ingresos privados y su participación en empresas en su declaración jurada de hoja de vida. Se detectaron inconsistencias relevantes entre lo declarado ante el sistema electoral y otros registros oficiales, lo que vulneró las normas de transparencia exigidas a los candidatos.

