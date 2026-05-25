Día Mundial del Fútbol: la historia detrás de la fecha proclamada por la ONU para homenajear al deporte que moviliza millones en todo el mundo

La proclamación del Día Mundial del Fútbol por la ONU resalta el creciente reconocimiento internacional del deporte como herramienta para la integración social y la construcción de modelos de convivencia orientados al desarrollo sostenible (Magnific)

El 25 de mayo se ha convertido desde 2024 en una fecha señalada para la comunidad futbolística internacional como el Día Mundial del Fútbol, tras la aprobación de la resolución oficial A/RES/78/281 por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con este acto, la ONU reconoce la influencia del fútbol como fenómeno universal capaz de unir culturas, promover valores de respeto y tolerancia, y contribuir al desarrollo sostenible y la paz mundial.

La selección de la fecha responde al aniversario del primer certamen internacional de fútbol con participación global, celebrado en los Juegos Olímpicos de París en 1924.

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La resolución de la ONU subraya la función del deporte como motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al tiempo que invita a los Estados miembros, organismos internacionales y sociedad civil a impulsar actividades que difundan los beneficios del fútbol en ámbitos educativos, de salud y cohesión social.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y las distintas federaciones regionales reciben un reconocimiento especial por su papel en la promoción de este deporte y en la organización de eventos que dejan un legado de convivencia y deportividad.

Un centenario que conecta pasado y presente

El Día Mundial del Fútbol nació como un puente entre la historia y el presente, recordando aquel campeonato de 1924 que reunió selecciones de distintas regiones del planeta. (Federación Uruguaya de Fútbol)

La decisión de establecer el 25 de mayo como Día Mundial del Fútbol se vincula directamente con el centenario del torneo disputado en París durante los Juegos Olímpicos de 1924, considerado el primer evento internacional que reunió a equipos de todos los continentes. Esta fecha representa un hito en la historia del deporte al simbolizar la capacidad del fútbol para romper barreras geográficas y culturales.

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Según la resolución de la ONU, “el alcance mundial del fútbol y su repercusión en diversas esferas, como el comercio, la paz y la diplomacia” justifican la creación de una efeméride internacional dedicada a este deporte. El logotipo oficial del Día Mundial del Fútbol, con formas interconectadas inspiradas en un balón, busca reflejar ese espíritu de unidad global.

La FIFA y otras federaciones nacionales y regionales han sido instadas a fomentar la celebración de actividades que promuevan la participación y el acceso al fútbol sin distinción de género, origen o condición social. En paralelo, iniciativas como la Semana Mundial del Fútbol, desarrollada entre el 21 y el 25 de mayo de 2026, buscan amplificar el mensaje de inclusión y cooperación que caracteriza a este deporte.

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El fútbol como herramienta para la paz y la igualdad

Para la ONU, el fútbol representa mucho más que competencia: es una herramienta capaz de promover inclusión, igualdad y diálogo entre comunidades marcadas por las diferencias. (Magnific)

La ONU ha destacado en múltiples ocasiones el papel transformador del deporte y, en particular, del fútbol, para promover la paz y el entendimiento entre comunidades diversas. El fútbol es considerado por la organización como un “lenguaje universal” que trasciende fronteras y abre espacios de diálogo, solidaridad y respeto mutuo.

Diferentes agencias y programas de Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), subrayan cómo el fútbol sirve de plataforma para la inclusión social, la promoción de la salud y la igualdad de género. Ejemplos como la Copa UNITY, organizada en Suiza en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la UEFA, demuestran la capacidad de este deporte para integrar a personas refugiadas en sus comunidades de acogida, fortaleciendo los lazos sociales y combatiendo la discriminación.

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La resolución de la Asamblea General alienta a los países a adoptar políticas públicas que impulsen el acceso a la práctica deportiva y la realización de programas educativos vinculados al fútbol, extendiendo así los beneficios del deporte a todos los sectores de la sociedad. La inclusión de mujeres y niñas en la práctica futbolística es uno de los objetivos prioritarios, reforzado por campañas y declaraciones de figuras emblemáticas como Marta Vieira da Silva, embajadora de ONU Mujeres.

Declaraciones y repercusiones globales

El reconocimiento oficial del Día Mundial del Fútbol abrió una nueva etapa para promover campañas educativas y actividades deportivas orientadas a la inclusión y la solidaridad. (Magnific)

La proclamación del Día Mundial del Fútbol ha recibido el respaldo de personalidades asociadas a este deporte y a causas humanitarias. El exfutbolista Didier Drogba, embajador de la Organización Mundial de la Salud, afirmó: “Yo mismo me he beneficiado del poder del deporte para llevar una vida saludable y me comprometo a trabajar con la OMS para compartir esos beneficios con todo el mundo”. Por su parte, la futbolista brasileña Marta Vieira da Silva expresó: “El fútbol une al mundo. Quiero que todas las niñas tengan la oportunidad de ser lo más decididas, exitosas y felices que puedan ser”.

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La Asamblea General de la ONU ha invitado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y al sector privado a sumarse a la conmemoración anual mediante campañas de concienciación, actividades deportivas y acciones educativas. El objetivo es consolidar el fútbol como un motor de cambio social y un vehículo para la paz y el desarrollo sostenible en todo el planeta.

La instauración del Día Mundial del Fútbol representa, según la ONU, un reconocimiento a la capacidad de este deporte para construir puentes y transformar realidades, reafirmando su lugar como elemento central en la promoción de la tolerancia, la igualdad y la solidaridad internacional.

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