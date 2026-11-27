El Senado de Estados Unidos programó una audiencia pública con Jensen Huang para analizar la protección del liderazgo nacional en inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria).

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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, comparecerá la próxima semana ante comités de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, en una serie de sesiones centradas en los controles a la exportación de chips avanzados y la seguridad nacional.

El 1 de diciembre, Huang participará en una audiencia a puerta cerrada ante los comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes. El 2 de diciembre, será el turno de Tim Teter, director jurídico de Nvidia, ante esos comités.

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Luego, el 3 de diciembre, el director ejecutivo será el único testigo en una sesión pública, en formato híbrido, del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. El organismo supervisa las políticas que restringen la transferencia de tecnología sensible al extranjero.

Según informó Europa Press, a partir de la agenda del comité presidido por el republicano Tim Scott, la audiencia se titula “Protegiendo la ventaja de Estados Unidos en IA: Supervisión de los controles de exportación estadounidenses”.

La comparecencia se producirá dos semanas después de la renuncia de Huang, vinculada a informaciones sobre supuestas infidelidades y una presunta operación de inteligencia extranjera, así como de su posterior reincorporación por decisión unánime del consejo de Nvidia.

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Entre las relaciones que se le atribuyen se encuentra la que sostuvo con Alice Huang, antigua directiva de Megaspeed, una compañía singapurense de computación en la nube que adquirió chips de Nvidia. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Huang tendría vínculos con los servicios de inteligencia de China.

El consejo de administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang tras su dimisión por señalamientos ligados a una presunta espía china (REUTERS/Ann Wang/File Photo).

La Cámara de Representantes busca respuestas sobre el destino de los chips

Los presidentes del Comité Selecto sobre China, el Comité Permanente Selecto de Inteligencia y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara indicaron que las entrevistas con Huang y con el director jurídico de Nvidia serán transcritas.

En una declaración conjunta recogida por Europa Press, los congresistas afirmaron que la revisión interna de la empresa y la restitución del ejecutivo “no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse”.

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Los comités exigen explicaciones sobre el presunto contrabando a gran escala de productos de Nvidia, su posible desvío a fines militares chinos y su impacto en el desarrollo de las capacidades de IA de Pekín.

El Comité Bancario del Senado también prevé escuchar el 10 de diciembre al secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre la aplicación de los controles a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China.

Los legisladores de la Cámara de Representantes exigen explicaciones sobre el presunto contrabando y desvío militar de procesadores de Nvidia en Pekín (REUTERS/Ann Wang/File Photo).

Donald Trump se atribuyó el regreso de Huang

De acuerdo con EFE, el presidente Donald Trump se atribuyó la decisión del consejo de restituir a Huang en el cargo. “Los convencí. Logré cerrar el acuerdo”, expresó.

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A su vez, consideró que el ejecutivo “no hizo nada malo” por su relación con la ejecutiva sospechada de haber colaborado con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseveró que su bancada utilizará sus facultades para investigar a Huang y a otros ejecutivos de la compañía.

“La prisa de la administración Trump por restituir a Jensen Huang subraya la necesidad de que el Congreso actúe”, aseguró en X.

Según alegó, el presidente “está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional”.