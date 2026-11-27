La primera fase de E-LAUTE abarca el período de 1450 a 1550 y el plan de trabajo se proyecta hasta el año 2032. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Lo que a primera vista parece una serie de símbolos indescifables es, en realidad, una de las tradiciones musicales más ricas del Renacimiento. Un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de Bayreuth, junto con instituciones de Austria y Suiza, logró digitalizar y hacer audibles cientos de páginas de tablatura alemana de laúd del siglo XVI a través de una plataforma de edición académica disponible en la Biblioteca Nacional de Austria.

El laúd fue el instrumento por excelencia de la música social europea del siglo XVI. Acompañaba el canto y el baile en reuniones íntimas, y también servía como vehículo para la interpretación solística. Su sistema de notación, la tablatura, tenía una ventaja práctica central: en lugar de indicar alturas musicales abstractas, señalaba directamente las posiciones de los dedos sobre el diapasón, lo que facilitaba tanto el aprendizaje como la conservación del repertorio.

PUBLICIDAD

Tres agencias de ciencia europeas otorgaron tres millones de euros para financiar la segunda etapa de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el laúd fue desplazado por otros instrumentos a lo largo de los siglos siguientes, el conocimiento de ese sistema de escritura se fue perdiendo con él. El extenso corpus de obras impresas, manuscritos y tratados en tablatura alemana de laúd quedó disperso en bibliotecas de toda Europa, en gran parte ignorado y descifrable solo para un puñado de especialistas.

La plataforma convierte símbolos históricos en partitura moderna y audio

El proyecto E-LAUTE (Electronic Linked Annotated Unified Tablature Edition) se propuso revertir esa situación. Durante tres años, el equipo desarrolló una plataforma de edición digital que combina musicología, informática musical, filología alemana medieval y práctica histórica de interpretación. La plataforma está alojada de manera permanente en la Biblioteca Nacional de Austria (ÖNB) y es de acceso público en edition.onb.ac.at/context:elaute.

PUBLICIDAD

“Las tablaturas alemanas de laúd del siglo XVI no solo se catalogan y reproducen de forma íntegra en esta plataforma, sino que también se convierten automáticamente a otros formatos de tablatura y a la notación occidental moderna en pentagrama mediante métodos digitales de última generación”, señaló la Dra. Kateryna Schöning, responsable austríaca del proyecto en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena (mdw).

Músicos de la Schola Cantorum Basiliensis grabaron las obras del repertorio para incorporar archivos de audio a la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema combina codificación MEI y TEI (Music Encoding Initiative y Text Encoding Initiative), transcripción automática asistida por inteligencia artificial, reconocimiento óptico de música y estructuras semánticas de datos vinculados.

Esta arquitectura permite no solo recuperar las notaciones musicales, sino también los textos asociados a las tablaturas, tanto los que figuran en los propios manuscritos como los que pueden relacionarse con ellos a través de fuentes paralelas.

PUBLICIDAD

Músicos profesionales grabaron el repertorio para hacer las obras audibles

Uno de los elementos más destacados de la plataforma es su colección de grabaciones de audio. Músicos profesionales de la Schola Cantorum Basiliensis / FHNW Basel interpretaron obras del repertorio de laúd, y esas grabaciones se encuentran disponibles directamente en la plataforma, lo que permite a investigadores e intérpretes no solo leer la notación, sino también escuchar el resultado sonoro.

Los manuscritos y tratados de tablatura alemana quedaron dispersos en diversas bibliotecas de Europa tras el declive del laúd. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Cordula Kropik, especialista en filología alemana medieval de la Universidad de Bayreuth y responsable de los textos asociados al repertorio de laúd, advirtió que el lanzamiento de la plataforma es un logro parcial en un trabajo de largo aliento. “El equipo de E-LAUTE ha alcanzado resultados extraordinarios en estos años. Pero aún queda mucho por hacer. Hay fuentes adicionales que editar y aspectos de la plataforma que profundizar”, afirmó en declaraciones recogidas por Phys.org.

PUBLICIDAD

Tres agencias europeas de ciencia financian la continuación del proyecto con 3 millones de euros

El respaldo institucional para continuar la investigación llegó en forma de financiamiento conjunto de aproximadamente 3 millones de euros por parte del Fondo Austriaco de Ciencia (FWF), la Fundación Alemana de Investigación (DFG) y el Fondo Nacional Suizo de Investigación (SNSF), que cubrirá una segunda etapa de tres años.

Según Kropik, ese apoyo implica tanto un reconocimiento del trabajo realizado como un desafío hacia adelante: profundizar la colaboración interdisciplinaria e investigar cada fuente en su contexto histórico, social y mediático. El proyecto E-LAUTE cubre el período 1450–1550 en su primera fase, y está proyectado hasta el año 2032 para abarcar la tablatura alemana de laúd hasta finales del siglo XVI.

PUBLICIDAD