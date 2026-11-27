Un mercado navideño fue cancelado tras las críticas por la diferencia entre su promoción y el evento real (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La organización del Kernow Christmas Market canceló las reservas de puestos y anunció que devolverá el dinero a los expositores tras las críticas por una campaña promocional creada con inteligencia artificial. Según informó BBC, las imágenes difundidas antes de la apertura mostraban una feria navideña que no coincidió con lo que encontraron visitantes y comerciantes en Pool, Cornwall.

La publicidad exhibía filas de puestos iluminados, decoraciones de Navidad y un espacio preparado para recibir al público. Sin embargo, las fotografías tomadas durante el fin de semana de apertura mostraron un salón con pocos vendedores, escasos adornos y recipientes para contener el agua de una filtración en el techo. La diferencia entre la campaña y el evento real derivó en cuestionamientos en redes sociales y reclamos de quienes habían pagado por participar.

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Las imágenes anticipaban una feria navideña que los visitantes no encontraron

David Rowland, responsable de las imágenes y organizador de Winter Wonderland, reconoció que el uso de inteligencia artificial para promocionar el mercado dejó “una lección aprendida”. En declaraciones recogidas por BBC, sostuvo que estas herramientas ofrecían una idea general de la propuesta, aunque admitió que el resultado final no podía reproducir de forma exacta lo exhibido en la publicidad.

La empresa Rowlands Attractions comunicó que cancelará todas las reservas vigentes y futuras del mercado durante el resto de 2026. También confirmó el reintegro total a los titulares de los puestos. Los vendedores que todavía quieran trabajar en el predio deberán gestionar su participación directamente con Pool Market, el mercado en el que se había instalado la iniciativa.

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El conflicto comenzó durante el primer fin de semana de funcionamiento. Ceilidh Hurrell, propietaria del emprendimiento Nails, Hair and More, había pagado USD 230 por un espacio. La comerciante dijo que esperaba encontrar un recinto decorado y preparado para atraer compradores en las semanas previas a Navidad. En cambio, afirmó que no había promoción para los puestos ni elementos que identificaran el lugar como un mercado.

Uno de los comerciantes afirmó que la convocatoria original hablaba de más de 50 puestos y de una afluencia superior a 2.500 visitantes diarios. De acuerdo con su relato, los vendedores terminaron instalados en una zona oscura del galpón, sin carteles que orientaran al público. Las denuncias pusieron el foco en los límites de la publicidad creada con inteligencia artificial cuando la representación promocional genera expectativas alejadas del servicio disponible.

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La campaña digital mostraba puestos iluminados, decoraciones navideñas y una feria preparada para recibir a numerosos visitantes (vía The Telegraph)

Los comerciantes recibirán reembolsos y la feria seguirá abierta

En un comunicado publicado en Facebook, Kernow Christmas Market señaló que Pool Market organizaba y operaba la feria, mientras que Cornwall Winter Wonderland se ocupaba de promocionarla y de reservar los puestos. De acuerdo con esa versión, el mercado local debía encargarse de la cartelería, la decoración, la recepción de los vendedores y la atención de consultas durante la actividad.

La organización sostuvo que se trata de una empresa familiar de Cornwall y que buscaba incorporar una propuesta festiva al mercado de Pool. “Estamos tan decepcionados como ustedes de que las cosas no hayan salido como se planearon”, expresó en el mensaje citado por BBC. Rowlands Attractions añadió que las críticas recibidas obligaron a reconsiderar lo ocurrido y pidió que no se ignoraran los costos y el trabajo necesarios para montar la atracción.

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Pese a la cancelación de la feria, Cornwall Winter Wonderland permanecerá abierto hasta el 3 de enero. El complejo mantiene otras actividades, entre ellas una pista de hielo, una feria de atracciones y la visita a Santa Claus. La entrada general seguirá siendo gratuita, precisaron los responsables, quienes aseguraron que concentrarán sus esfuerzos en la experiencia de quienes asistan al predio.

El impacto económico de la decisión alcanzó a vendedores que habían preparado mercadería durante meses. Steve Saints, dedicado a la venta de creaciones elaboradas con impresión 3D, contó que evaluaba la posibilidad de trabajar en otro sector de Winter Wonderland. “Todos estamos un poco golpeados”, dijo al medio británico. El mercado confirmó que los comerciantes afectados recibirán el reembolso correspondiente.

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Los visitantes encontraron un salón con pocos vendedores, escasa decoración y recipientes para contener filtraciones de agua (vía The Telegraph)

El caso también reabrió la discusión sobre la autenticidad en la promoción de eventos. David Catterall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Autoridades de Mercados Británicos, explicó a BBC que un mercado exitoso refleja a la comunidad a la que atiende, tanto por los productos que ofrece como por el vínculo que construye entre vendedores y clientes.

Catterall añadió que los mercados integrados a la vida local funcionan como puntos de encuentro y contribuyen a la economía de las zonas comerciales. Ante la controversia en Pool, resumió su recomendación para los organizadores con una frase: “Muestren exactamente lo que son”. La declaración contrastó con las imágenes que provocaron la cancelación del mercado navideño de Cornwall y la devolución de los pagos a los comerciantes.

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