Un tiroteo durante una fiesta en una casa alquilada de Davenport dejó un muerto y seis heridos (WKMG News 6 ClickOrlando)

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Un tiroteo durante una fiesta de cumpleaños en un Airbnb de Davenport, Florida, dejó un muerto y seis heridos en la madrugada del jueves de Acción de Gracias, según informó el sheriff del condado de Polk, Grady Judd. Los agentes buscan a un segundo tirador que huyó.

Una fiesta de 50 personas, la mayoría menores

Judd explicó en una conferencia de prensa que la reunión se anunció en redes sociales como una fiesta de pijamas para el cumpleaños de una joven de 15 años. Comenzó a las 11 de la noche del miércoles en una casa de la calle Captiva Drive, alquilada a través de la empresa Captiva LLC.

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Según el sheriff, había más de 50 personas, la gran mayoría menores de edad. El afiche de la fiesta prometía “shots at the door” (tragos en la puerta) e invitaba a “get drunk” (emborracharse). Judd la calificó como una “receta para el desastre”.

Los disparos se escucharon cerca de las 12:50, según WTSP. El sheriff dijo que una menor de 16 años no podía alquilar legalmente la propiedad y que otro adulto, quizás su hermano, hizo el trámite por ella. Los detectives investigan cómo se concretó el alquiler.

Las víctimas y el tirador prófugo

Oral Walker Jr., de 18 años y con 76 cargos policiales previos, murió en el lugar de los hechos (WKMG News 6 ClickOrlando)

La víctima fatal fue identificada como Oral Walker Jr., de 18 años y vecino de Orlando, conocido por el alias “Glock”. Según Reuters, tenía 76 cargos criminales previos y ninguna condena. Murió en el lugar. Según el sheriff, un testigo relató que Walker sacó un arma y empezó a disparar, y que otra persona aún no identificada le respondió con varios tiros.

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Entre los otros seis heridos hay una joven de 15 años, baleada en el pecho, que fue trasladada al centro de trauma de Lakeland y, tras estar en estado crítico, se estabilizó y se espera que sobreviva. Los restantes son dos chicas de 16 años, un chico de 17 años, otro de 18 años y un hombre de 21 años, según precisó Reuters.

Judd aclaró que la versión es preliminar y no está corroborada. Dijo que el segundo tirador podría haber actuado en defensa propia y le pidió que se presente: “Necesitamos hablar con usted”. Hasta el jueves había cinco arrestados, entre adultos y menores, por hechos vinculados al caso.

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Entre ellos estaba Brianna Jacques, de 45 años, madre de la cumpleañera, detenida en el lugar. Enfrenta cargos de alteración del orden, resistencia al arresto sin violencia y contribución a la delincuencia de un menor, según informó TV Tampa Bay 28. Judd también sugirió que Captiva LLC y Airbnb podrían tener responsabilidad legal por alquilar a una menor.

El sheriff del condado de Polk pidió la comparecencia de un segundo tirador que huyó de la escena (WKMG News 6 ClickOrlando)

Airbnb emitió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido y confirmó que ya eliminó la cuenta del usuario que realizó la reserva. “Estamos consternados por esta trágica violencia armada, y nuestros pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados”, indicó la empresa en un comunicado recogido por ABC News.

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La compañía recordó que sus políticas prohíben que menores alquilen propiedades y que se organicen eventos de invitación abierta, y señaló que su equipo de seguridad procedió a dar de baja al usuario que reservó el inmueble en violación de esas normas.

El sheriff pidió que los padres lleven a sus hijos a hablar con los detectives de Polk. El paso siguiente es identificar al segundo tirador y reconstruir cómo se alquiló la casa.

Según el Gun Violence Archive, citado por Reuters, el hecho en Davenport fue el tiroteo masivo número 24 registrado en Florida en 2026. El organismo define como masivo todo tiroteo con cuatro o más víctimas. El estado había cerrado 2025 con 16 casos, frente a los 32 de 2024, la primera vez desde 2019 que el total se ubicaba por debajo de 25.

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