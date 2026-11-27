Un tribunal de Nueva York condenó a los fundadores de NovaTechFx a pagar más de 1.367 millones de dólares por fraude piramidal. (REUTERS/Loyd Mitchell)

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Un tribunal de Nueva York condenó a los fundadores de la plataforma cripto NovaTechFx a pagar USD 1.367.023.585 por operar un esquema Ponzi que captó fondos de más de 200.000 inversores en todo el mundo, entre ellos más de 11.000 neoyorquinos. La sentencia, anunciada el 25 de noviembre por la fiscal general del estado, Letitia James, es el desenlace de una investigación que se extiende desde 2019 y que involucra denuncias en dos fueros distintos.

El fallo recayó sobre Cynthia Petion y Eddy Petion, matrimonio cofundador de NovaTechFx, así como sobre las empresas vinculadas NovaTech Ltd., NovaTech Advisors LLC, NovaPay LLC y AWS Mining Pty Ltd.

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La jueza Anar Rathod Patel, del Tribunal Supremo de Nueva York, firmó la orden el 24 de noviembre de 2026. El monto total se divide en USD 1.134.549.691 de devolución de ganancias ilícitas y USD 232.473.894 de intereses.

NovaTechFx prometía ganancias semanales que nunca existieron

El esquema tuvo dos etapas. La primera fue AWS Mining, empresa de minería de criptomonedas que los Petion promovieron junto a varios colaboradores entre 2019 y ese mismo año: ofrecía retornos mensuales de entre el 15 % y el 20 %, rendimientos del 200 % en 15 meses y bonos por reclutamiento. La compañía no generó los retornos prometidos y colapsó en 2019, con pérdidas millonarias para sus inversores.

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Tras ese derrumbe, el matrimonio relanzó la operación bajo el nombre NovaTechFx. La presentaron ante el público como una plataforma de corretaje (broker) y un programa multinivel de inversión en criptoactivos y divisas (forex), aunque operaban sin ningún registro ni licencia en Estados Unidos.

La sentencia judicial alcanzó a Cynthia Petion, Eddy Petion y a cuatro empresas vinculadas al esquema Ponzi. (NovaTech)

Prometían ganancias semanales de entre el 2 % y el 4 % por operaciones de trading, además de bonos por sumar nuevos participantes y la posibilidad de retirar el dinero en cualquier momento.

Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores depositaron más de USD 1.000 millones en criptomonedas. Sin embargo, la fiscalía determinó que menos de USD 26 millones llegaron a la plataforma de trading B2Broker: el resto nunca se invirtió. Las ganancias semanales que NovaTechFx anunciaba puntualmente —sin importar las condiciones del mercado— se pagaban con el dinero de nuevos participantes. En mayo de 2023, la plataforma bloqueó los retiros y colapsó.

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La comunidad haitiana, el blanco deliberado de la estafa

Los Petion construyeron su red de captación dentro de comunidades migrantes, en especial haitianas, en Nueva York y otras zonas como Westchester, Long Island y los condados de Rockland y Orange. Difundieron sus propuestas en grupos de oración, chats de WhatsApp y redes sociales, con publicidad en creole y mensajes de contenido religioso que apelaban a la fe de sus interlocutores.

Los promotores captaron a miles de inversores de la comunidad haitiana a través de grupos de oración, redes sociales y mensajes en creole. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Estos estafadores apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en cambio les robaron sus ahorros”, señaló James al anunciar el resultado de la causa.

Renold Julien, director del centro comunitario haitiano-americano Konbit Neg Lakay en el condado de Rockland, había pedido en 2024 una restitución plena para las víctimas: “Muchos de ellos caminaron semanas por las selvas de Centroamérica para llegar a América. No vinieron a ser explotados”, declaró.

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La fiscalía demandó en 2024 y la SEC sumó cargos federales ese mismo año

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York (OAG) presentó la demanda original en junio de 2024 contra NovaTechFx, AWS Mining y sus fundadores, con acusaciones de esquema piramidal ilegal, corretaje sin registro y declaraciones falsas en la venta de valores. Ese mismo agosto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) radicó una demanda paralela en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida —causa 1:24-cv-23058— contra los Petion y seis promotores adicionales, con cargos por fraude sobre USD 650 millones recaudados de más de 200.000 inversores.

El Tribunal Supremo neoyorquino dictó la sentencia en rebeldía luego del escape de los acusados fuera de Estados Unidos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Mientras avanzaba el proceso estatal, la OAG obtuvo acuerdos con cuatro promotores: Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy padre y James Corbett pagaron en conjunto cerca de USD 6 millones en concepto de devolución de ganancias ilícitas. Los cuatro quedaron inhabilitados de forma permanente para operar en los mercados de valores, materias primas y criptomonedas.

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Los Petion huyeron del país y el tribunal falló en su ausencia

Los fundadores de NovaTechFx abandonaron el país en agosto de 2025 sin presentarse a defenderse. El tribunal dictó entonces un fallo en rebeldía —modalidad que permite resolver el caso sin la presencia de los demandados— que ya los inhabilitó de los mercados financieros. La sentencia del 24 de noviembre de 2026 fijó el monto definitivo de la condena.

En la investigación federal de la SEC colaboraron la Comisión de Valores de Columbia Británica, la Comisión de Valores de Ontario, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California y la propia OAG.

La causa permanece abierta en el fuero federal a través de la demanda de la SEC, que constituye la principal vía para perseguir activos dentro de Estados Unidos. Queda por ver si las autoridades logran dar con los Petion o recuperar parte del dinero de las víctimas.

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