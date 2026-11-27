Wall Street se encamina a un alza semanal (EFE/SARAH YENESEL)

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Los principales índices de Wall Street subían este viernes y se encaminaban a ganancias semanales, a medida que los inversores regresaban tras el feriado de Acción de Gracias y demandaban acciones relacionadas con la inteligencia artificial, las que habían sufrido un fuerte castigo.

Las acciones estadounidenses han experimentado fuertes oscilaciones esta semana, y el regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia, junto con la breve caída de Anthropic a menos de su precio de su salida a bolsa, han contribuido a la volatilidad en el sector de la inteligencia artificial (IA).

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Los inversores han oscilado entre la búsqueda de gangas tras una fuerte caída y la preocupación por el aumento vertiginoso de los costos, el alto endeudamiento y la duda de si las inversiones están generando una rentabilidad suficiente.

“(Los inversores) consideraron que la ola de ventas del viernes pasado fue exagerada. Es posible que, a partir de ahora, haya más bien una subida constante”, dijo David Morrison, analista sénior de mercados de Trade Nation.

A pesar de las turbulencias, el S&P 500 y el Nasdaq se encaminan hacia su mejor semana desde abril y agosto, respectivamente, mientras que el Dow Jones de valores de primera línea va camino de registrar su mejor semana desde abril de 2025.

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Las acciones estadounidenses han experimentado oscilaciones esta semana, y el regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia, junto con la breve caída de Anthropic a menos de su precio de su salida a bolsa, han contribuido a la volatilidad en el sector de la inteligencia artificial (Europa Press)

Los fabricantes de chips, que se vieron muy afectados este mes, recuperaron terreno: Micron MU.O y Marvell MRVL.O subían más de un 2% cada uno. El índice general de semiconductores .SOX avanzaba un 1,3%.

Las empresas beneficiarias de la IA, entre las que se incluyen la de almacenamiento de datos Sandisk SNDK.O, el fabricante de productos ópticos Lumentum LITE.O y el de servidores Dell DELL.N, también registraban ganancias.

Los hiperescaladores de IA también subían: Alphabet GOOGL.O, Amazon.com AMZN.O, Microsoft MSFT.O, Meta Platforms META.O y Oracle ORCL.N anotaban alzas de entre el 1% y el 2,7%.

Nvidia, que se encuentra en el centro del auge de la IA, caía un 1,3%, lo que deja a la acción casi un 40% por debajo de su máximo histórico de octubre.

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A las 15:40 GMT, el índice S&P 500 .SPX ganaba 85,63 puntos, o un 1,19%, a 7.268,41 unidades, mientras que el Nasdaq .IXIC subía 389,78 puntos, o un 1,65%, a 23.975,59 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI sumaba 473,40 puntos, o un 0,94%, a 50.656,35 unidades.