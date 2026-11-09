Quién es Alice Huang, la ciudadana china acusada de espiar al director ejecutivo de Nvidia

Cámaras registraron a Jensen Huang junto a la mujer identificada como Alice Huang en un restaurante de Taipéi durante la feria tecnológica Computex de 2025. (Foto: NetThunder/LinkedIn)

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La empresaria china Alice Huang, también identificada como Huang Le, es señalada por medios estadounidenses de haber recabado información para Beijing sobre Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, con quien habría mantenido una relación sentimental. Los datos públicos sobre su trayectoria son limitados y las acusaciones no han sido verificadas de forma independiente.

The New York Times, que reveló la presunta operación, informó que las autoridades de Estados Unidos concluyeron en 2025 que Huang espiaba al jefe de la compañía de chips. La investigación también puso bajo escrutinio a Megaspeed International, una firma de centros de datos de Singapur en la que ella ocupaba un puesto directivo.

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Según el diario, Huang, ciudadana china, fue reclutada por las autoridades de su país para buscar información sobre el máximo responsable de Nvidia. No existe parentesco entre ambos pese a que comparten apellido. Jensen Huang, nacido en Taiwán, tiene 63 años y dirige la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo.

Alice Huang conversa con un acompañante en el interior de un establecimiento a través de un panel de vidrio con inscripciones doradas.

La posible información de interés se vincula al negocio de los chips de inteligencia artificial, un sector estratégico para Estados Unidos y China por sus usos comerciales y militares. El periódico indicó que Alice Huang habla inglés y mantiene contactos de alto nivel dentro de esa industria.

Un perfil hallado en una base de datos china de fondos de inversión afirma que trabajó en el banco HSBC y como periodista para CCTV y Hunan TV. La AFP aclaró que no pudo comprobar el contenido de esa ficha ni determinar quién la elaboró.

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Fotografías y grabaciones situaron a ambos en encuentros privados

Varios medios informaron la semana anterior que Huang y el ejecutivo mantenían una relación cercana. El domingo, Jensen Huang comunicó a sus empleados que lamentaba “profundamente” haber sido infiel a su esposa.

Jensen Huang camina con una bolsa en las manos junto a Alice Huang y otro acompañante al cruzar una puerta de vidrio.

Una fotografía publicada en LinkedIn, tomada durante una fiesta del sector en 2024, parece mostrar al ejecutivo sentado junto a una mujer que diversos medios identificaron como Alice Huang. La imagen no permite confirmar esa identidad de manera concluyente.

En 2025, ambos asistieron a una cena organizada por Huang en un restaurante chino de Taipéi, en coincidencia con la feria tecnológica Computex. Periodistas que se encontraban fuera del local filmaron, a través de los cristales, al directivo y a una mujer identificada como Huang mientras conversaban con otros invitados.

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Las grabaciones también muestran al director ejecutivo con el brazo alrededor de la mujer y a ambos al salir del restaurante en el mismo automóvil. Las imágenes fueron citadas por medios como prueba de la cercanía entre los dos, aunque no establecen por sí mismas ninguna actividad de espionaje.

Megaspeed quedó bajo investigación por posibles envíos de chips a China

Cuando las autoridades estadounidenses habrían llegado a su conclusión sobre Huang, ella era una ejecutiva de Megaspeed International, compañía que alquila capacidad informática a otras empresas para entrenar y operar sistemas de inteligencia artificial.

El negocio de los procesadores de inteligencia artificial constituye un sector estratégico para Washington y Beijing debido a sus aplicaciones comerciales y militares.

En su sitio web, Megaspeed se define como “un socio comercial fundamental del negocio de nube de computación de Nvidia en la región de Asia-Pacífico”. Su perfil de LinkedIn señala oficinas en Singapur, Malasia e Indonesia, entre dos y diez empleados y 25 “miembros asociados”.

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La AFP llamó al número publicado en la web de la empresa. La persona que atendió afirmó no conocer Megaspeed y dijo que se trataba de una línea residencial.

Estados Unidos restringe la exportación a China de los procesadores más avanzados de Nvidia por razones de seguridad nacional. Esas medidas buscan limitar el acceso de Beijing a tecnologías clave y preservar la ventaja estadounidense en inteligencia artificial.

The New York Times informó que el Gobierno estadounidense investigaba desde 2024 si Megaspeed intervino en el envío de chips de Nvidia a China. De acuerdo con esa versión, autoridades de Singapur también examinaron a la empresa e interrogaron a Alice Huang en 2025.

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Bloomberg News informó en 2025 sobre una pesquisa en Singapur por el presunto contrabando de chips de Nvidia a China. En diciembre de ese año, Megaspeed rechazó haber participado en transferencias ilegales de chips y sostuvo que esa publicación incluía “datos engañosos e insinuaciones incorrectas”.