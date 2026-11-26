Estados Unidos instó a la oposición y al chavismo a cumplir los acuerdos hacia elecciones libres tras la captura de Nicolás Maduro. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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Estados Unidos instó al chavismo y a la oposición venezolana a cumplir los compromisos asumidos en la mesa de diálogo para avanzar hacia elecciones libres y creíbles, en el marco del proceso de transición política abierto tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero. Washington respaldó los avances de las negociaciones y pidió que las reformas acordadas se traduzcan en garantías concretas para todos los sectores políticos, además de reiterar su exigencia de liberar a los presos políticos.

El Departamento de Estado celebró el cierre de la cuarta ronda de conversaciones entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el régimen interino. La administración de Donald Trump sostuvo que el proceso, conducido por los venezolanos, debe sentar las bases institucionales para una competencia electoral confiable.

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“Alentamos a ambas partes a continuar implementando sus compromisos”, señaló Washington en su comunicado, en el que también pidió garantizar la participación de todos los actores políticos. La declaración no fijó un calendario electoral, pero insistió en avanzar hacia comicios creíbles y en mantener el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Las delegaciones prevén retomar las conversaciones el 10 de diciembre, cuando comenzará el quinto ciclo de negociaciones. Figuera confirmó la fecha y explicó que, durante los intervalos, los equipos mantienen reuniones técnicas presenciales y virtuales. “Nos reunimos a diario”, afirmó, y sostuvo que los representantes conocen “la responsabilidad histórica” que tienen frente a una población que espera resultados.

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La delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera respaldó la exigencia de liberar a los presos políticos. (EFE)

Uno de los principales compromisos es reconstruir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya independencia ha sido cuestionada por su cercanía al chavismo. El período de postulaciones para cubrir 32 cargos judiciales concluyó el 18 de noviembre y recibió más de 1.300 solicitudes.

Las partes también acordaron revisar normas utilizadas para restringir derechos y perseguir a opositores. Entre los compromisos figura reformar antes de fin de año la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, una legislación que ha sido invocada en causas contra manifestantes.

Además, se realizarán consultas con todas las organizaciones políticas para modificar la ley de partidos. La revisión abarcará el reconocimiento de las agrupaciones, la actualización de sus registros y los mecanismos de revalidación. También se prevé crear una oficina de defensoría para proteger la participación política. Otro punto acordado es actualizar y regularizar las concesiones de determinados medios de radiodifusión.

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Figuera agradeció el respaldo estadounidense, aunque remarcó que la transición debe ser conducida por los venezolanos. Su delegación trabaja para establecer “un TSJ independiente” y un sistema judicial en el que la población pueda confiar. También respaldó el reclamo de Washington para que sean liberados todos los detenidos por razones políticas. “Cada día de espera pesa más”, expresó, al referirse a las familias que aguardan el regreso de sus seres queridos.

La presión por una salida electoral también fue planteada por María Corina Machado, que no participa en la mesa formal. Tras regresar al país en octubre, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz encabezó este miércoles un acto en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, ante unos 3.000 estudiantes. Allí prometió una transición “sin rencor” y “sin venganza”, y sostuvo que la reconstrucción política no debe quedar en manos de pequeños grupos de interés.

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María Corina Machado planteó un acuerdo de cooperación institucional y seguridad con Estados Unidos durante un acto en Caracas. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Machado propuso un acuerdo amplio y duradero con Estados Unidos sobre seguridad, combate a organizaciones criminales, fortalecimiento institucional, energía, minería, comercio y migración. También planteó que las fuerzas armadas se concentren en la defensa territorial y en enfrentar amenazas como el crimen organizado internacional y el narcoterrorismo.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió “elecciones libres y justas”, aunque todavía no anunció una fecha. Su administración aprobó cambios para abrir a la inversión privada los sectores petrolero, minero y eléctrico, y profundizó la cooperación con Washington.

El gobierno de Trump enmarca las negociaciones en una estrategia de tres etapas que contempla estabilización, recuperación económica y reconciliación política, con una transición democrática pacífica como objetivo. El próximo ciclo deberá avanzar en la aplicación de los acuerdos y en las garantías para que todos los sectores puedan participar en una futura elección.

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