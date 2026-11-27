Manifestantes respaldan la orden del primer ministro Ali al Zaidi de poner bajo control federal los pasos fronterizos y los yacimientos petrolíferos del Kurdistán, en Mosul, Irak. 26 de noviembre de 2026. (REUTERS/Khalid al-Mousily)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes su respaldo a la ofensiva del primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, para recuperar el control estatal sobre el petróleo del país. El mensaje llega en un momento de fuerte tensión entre Bagdad, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí e Irán.

A través de su red Truth Social, Trump escribió: “Apoyamos los esfuerzos del primer ministro Ali al Zaidi por reivindicar la autoridad estatal en todo Irak, detener el contrabando de petróleo iraquí, terminar con la corrupción y someter todas las armas al control exclusivo del Estado”. En el mismo texto, destacó su trabajo para “construir un Irak unido, próspero y fuerte que toma sus propias decisiones políticas”.

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El pronunciamiento del mandatario se produce en medio de una campaña impulsada por Al Zaidi para recuperar el dominio sobre los yacimientos y las rutas de exportación de crudo, luego de investigaciones por contrabando que apuntaron a la Compañía de Petróleo del Norte, con sede en la provincia kurda de Kirkuk. El gobierno iraquí dispuso que todos los pasos fronterizos del Kurdistán pasen a control federal y que las autorizaciones para exportar hidrocarburos queden en manos exclusivas del Ministerio de Petróleo.

La misma disposición incluye el traspaso de los yacimientos ubicados en Kirkuk, Nínive, Saladino y Diyala a la administración del Ejecutivo central, en zonas que hasta ahora permanecían fuera de su alcance en materia de seguridad. El anuncio generó un rechazo inmediato entre las autoridades kurdas, que calificaron las medidas de “inaceptables” y las describieron como un intento de volver a un esquema centralizado contrario al marco constitucional vigente. Miles de personas se manifestaron en la región tras conocerse la noticia.

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Donald Trump saluda al primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, durante un encuentro bilateral en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. 14 de julio de 2026. (Reuters)

El interés de Estados Unidos no se limita al plano declarativo. El enviado de Trump para la zona, Tom Barrack, mantiene vínculos estrechos con Al Zaidi e impulsa planes para ampliar las inversiones petroleras estadounidenses en el país, junto con el desarrollo de una ruta de exportación a través de Siria que permitiría reducir la dependencia del estrecho de Ormuz.

Para avanzar en ese objetivo, Washington necesita primero superar dos obstáculos: las milicias respaldadas por Irán y una red de tráfico ilegal que, según acusa el gobierno estadounidense, Teherán utiliza para eludir las sanciones internacionales. La Casa Blanca ya había sancionado antes a personas y empresas iraquíes acusadas de mezclar crudo local con petróleo iraní para encubrir su origen.

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Sajad Jiyad, investigador del Center for International Policy, consideró que el rumbo adoptado por el primer ministro iraquí “está alineado con lo que Estados Unidos desea para Irak y para su política respecto a Irán”. Radicado en Bagdad, explicó que un poder central más fuerte favorece mejor los intereses de Washington, ya que permite un mayor control sobre el país y ayuda a contener a los grupos armados, aunque ello suponga debilitar a aliados tradicionales como las autoridades del Kurdistán.

Buena parte de la ofensiva recae sobre Kataib Hezbollah, una milicia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y considerada organización terrorista por Estados Unidos. Las autoridades de Bagdad la acusan de operar desde 2021 una red de extracción y comercialización ilegal de crudo; el grupo rechazó cualquier participación en esas operaciones. Según una investigación oficial, parte del producto contrabandeado se vendía en el mercado negro local para financiar a las milicias, mientras que otro volumen se trasladaba a Irán, donde era procesado antes de su reexportación al mercado internacional.

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El fin de semana previo al mensaje presidencial, las Fuerzas Armadas iraquíes se desplegaron en Jurf al Saja, bastión de Kataib Hizbulá al suroeste de Bagdad, para tomar el control de la zona y de su infraestructura petrolera, dentro de un acuerdo que evitó un enfrentamiento directo. Fuentes políticas locales aseguraron que Al Zaidi y Teherán atraviesan un momento de desgaste, y que Irán difícilmente consienta el desarme de sus aliados mientras persista la inestabilidad en la región.

Kurdos iraquíes protestan contra la decisión de Ali al Zaidi de tomar los yacimientos del Kurdistán y desplegar tropas federales en las fronteras, en Duhok, Irak. 26 de noviembre de 2026. (REUTERS/Ari Jalal)

Bagdad y Erbil, capital del Kurdistán, arrastran desde hace tiempo una tensión constante por disputas territoriales, exportaciones de crudo y asignaciones presupuestarias. Los kurdos, que mantienen lazos cercanos con Washington, vienen advirtiendo sobre intentos del gobierno federal de debilitar la autonomía que les reconoce la Constitución de 2005.

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El analista Lawk Ghafuri, con sede en Erbil, consideró que los kurdos interpretarán la decisión como una “amenaza”, aunque es probable que terminen negociando un acuerdo, dado que la estrategia del primer ministro consistiría en elevar la presión lo suficiente como para obtener concesiones. El jefe del poder judicial iraquí, Faeq Zaidan, cercano a Al Zaidi, convocó para la próxima semana un diálogo destinado a destrabar el conflicto. Según Ghafuri, el objetivo final es controlar a los grupos armados, ejercer mayor dominio sobre la riqueza energética y atraer inversión extranjera.

Las exportaciones de petróleo representan el 90 por ciento de los ingresos de Irak y sufrieron un fuerte impacto por la guerra en Oriente Medio y las interrupciones en el estrecho de Ormuz. A ese escenario se suma que Estados Unidos ralentizó los envíos de efectivo correspondientes a las ventas de crudo iraquí, una gestión a cargo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York desde 2003.

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El portavoz del gobierno iraquí, Haidar al Aboudi, declaró a medios estatales que las pérdidas del país por el tráfico ilegal desde el Kurdistán superaron los 100.000 millones de dólares entre 2008 y 2025.

(Con información de AFP y EFE)