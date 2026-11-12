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La presunta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó ocho veces a Taiwán en un período de dos años

Así lo confirmó un funcionario del Gobierno taiwanés, quien sostuvo ante el Parlamento que la ex ejecutiva de Megaspeed accedió con documentación hongkonesa bajo el régimen regular para visitantes de negocios

La supuesta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó a Taiwán ocho veces en dos años (CTI vía REUTERS TV)
La supuesta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó a Taiwán ocho veces en dos años (CTI vía REUTERS TV)
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El ministro del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, Chiu Chui-cheng, afirmó este jueves que Alice Huang, una ex ejecutiva vinculada a la empresa singapurense Megaspeed y señalada en Estados Unidos por presuntos nexos con la inteligencia china, ingresó ocho veces a la isla entre 2024 y 2025.

Chiu declaró ante el Parlamento taiwanés que Huang, también conocida como Huang Le, utilizó un pasaporte de Hong Kong y entró bajo una condición ordinaria para visitantes de negocios. Según el funcionario, no existía entonces “ninguna señal de alerta” sobre ella.

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Las declaraciones respondieron a consultas de legisladores sobre los viajes de Huang y sobre una información de The New York Times según la cual Estados Unidos pidió a Taiwán ya en 2024 que vigilara sus movimientos.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial. Informaciones citadas por funcionarios estadounidenses situaron a Alice Huang como la presunta persona con la que mantuvo ese vínculo y la relacionaron con actividades de inteligencia china. Beijing rechazó las acusaciones de espionaje contra la mujer.

Al menos nosotros, en el Consejo de Asuntos Continentales, no recibimos ninguna información relevante”, afirmó Chiu y agregó: “Si lo hubiéramos hecho, sin duda habríamos reforzado los controles de entrada y la gestión del flujo fronterizo”. El funcionario indicó que los registros oficiales consignan tres visitas de Huang en 2024 y cinco en 2025. A su vez, señaló que no consta ningún ingreso de la mujer a Taiwán durante este año.

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El ministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC), Chiu Chui-cheng (REUTERS/Ann Wang/Archivo)
El ministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC), Chiu Chui-cheng (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

“Si hubiéramos contado con algún tipo de información crítica como la que usted menciona, que nos llevara a creer que representaba una amenaza para la sociedad taiwanesa, sin duda la habríamos puesto bajo una revisión más exhaustiva”, declaró ante los legisladores.

El Gobierno taiwanés informó que sus organismos de seguridad investigan el caso. La portavoz del gabinete, Michelle Lee, señaló que no existe información pública sobre una eventual sospecha de delito contra Huang ni sobre las actuaciones de la investigación. “Si se trata de un delito penal, debido al principio de confidencialidad procesal durante una investigación en curso, no podemos hacer más comentarios”, afirmó Lee.

Alice Huang asistió a una cena organizada por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en mayo de 2025, durante la feria tecnológica Computex en Taipéi. La mujer fue identificada por medios presentes en un restaurante chino de la ciudad.

Periodistas apostados fuera del establecimiento registraron imágenes a través de las puertas y ventanales de cristal. Las transmisiones en vivo mostraron a Jensen Huang junto a Alice Huang, quien vestía un vestido rosa, entre otros asistentes. En una de las imágenes, Jensen Huang rodea con un brazo a Alice Huang, mientras ella le da un beso en la mejilla derecha.

Una captura de pantalla de una grabación de video de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang (con vestido rosa) tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— durante una cena en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025 (CTI vía REUTERS TV)
Una captura de pantalla de una grabación de video de CTI, obtenida el 9 de noviembre de 2026, muestra al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y a una mujer —identificada por Reuters como Alice Huang (con vestido rosa) tras una comparación con una fotografía obtenida por separado— durante una cena en un restaurante en Taipéi, Taiwán, el 22 de mayo de 2025 (CTI vía REUTERS TV)

El caso se desarrolla en medio de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China por la industria de los semiconductores, un sector en el que Taiwán ocupa una posición central.

Quién es Kimberly Powell, la ejecutiva de Nvidia señalada como la segunda amante de Huang

Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia, quedó vinculada el miércoles al escándalo que rodea al director ejecutivo de la compañía, después de que The New York Times informara que ambos mantuvieron una relación extramatrimonial.

El diario citó a cinco personas que trabajaron en la empresa para sostener que Huang mantuvo el vínculo con Powell, una ejecutiva que depende de él dentro de la estructura de Nvidia.

Composición dividida verticalmente con el rostro de Jensen Huang a la izquierda y el de Kimberly Powell a la derecha.
The New York Times informó que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tuvo una relación extramatrimonial con la vicepresidenta de salud, Kimberly Powell. (Composición sobre fotos de REUTERS/Evelyn Hockstein y LinkedIn de Kimberly Powell)

Powell tiene 48 años, según el periódico. Es ingeniera eléctrica, graduada de la Universidad Northeastern, en Massachusetts, y comenzó su carrera en Planar Systems, fabricante de pantallas, donde trabajó en el área de monitores para diagnóstico médico.

Su perfil en la convención BIO, un encuentro de la industria biotecnológica, indica que se incorporó a Nvidia en 2008 con la misión de impulsar el uso de los chips de la compañía en equipos de imágenes médicas. Después dirigió las áreas de educación superior e investigación y el programa Inception, con el que Nvidia acompaña a empresas emergentes de inteligencia artificial, según su biografía oficial.

Powell ocupa la vicepresidencia de Salud desde finales de 2017, de acuerdo con The New York Times. En ese cargo, dirige a nivel global el negocio de equipos y programas vinculados a imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de fármacos y análisis de datos sanitarios.

La ejecutiva tenía previsto participar este jueves en la apertura de la Cumbre del Futuro de la Salud del Instituto Milken, en un panel moderado por la corresponsal médica de CNN Meg Tirrell. Tirrell informó en X que los organizadores le comunicaron que Powell canceló su participación.

(Con información de AFP)

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