Jensen Huang, cofundador de Nvidia, habla en un evento previo al foro Computex, en Taipéi, Taiwán (REUTERS/Ann Wang)

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El directorio de Nvidia anunció este lunes la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente su regreso.

Huang había renunciado hace once días. Las acciones de la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial (IA) subían cerca de un 31% antes de la apertura de Wall Street.

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La empresa informó de que el directorio votó por unanimidad tras una serie de reuniones con Huang, y que quedó satisfecho con su “franqueza” y su capacidad para liderar la compañía. Añadió que, “tras recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno de EEUU”, concluyó que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso”, dijo Huang en el comunicado. El presidente del directorio, Harvey Jones, afirmó que la junta cree que Huang “es la persona adecuada para dirigir Nvidia”.

Colette Kress, que había asumido como directora ejecutiva interina tras la renuncia de Huang, vuelve a concentrarse en su cargo de directora financiera.

Trump: “EEUU necesita el liderazgo de Jensen”

Trump celebró la decisión en Truth Social. Escribió que la junta “ha tomado la decisión correcta y adecuada” y que el país “necesita el liderazgo de Jensen” para garantizar el éxito de la empresa y de la economía estadounidense. Afirmó que el Gobierno “no tiene motivos para creer” que su regreso suponga un riesgo para la seguridad nacional y que el fiscal general le confirmó que el Gobierno no posee pruebas de que Huang haya incurrido en conducta ilegal alguna. Lo definió como “un gran patriota y un tesoro nacional”.

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Por separado, pidió a Nvidia que continúe su investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de EEUU, para garantizar que cumple “su deber patriótico de proteger la seguridad nacional”

Una salida que sacudió a la compañía

Jensen Huang, de Nvidia, saluda a la empresaria china Alice Huang tras su discurso en la feria Computex, en Taipéi, el 2 de junio de 2024 (REUTERS/Ann Wang)

Huang, cofundador de Nvidia, había renunciado el 12 de noviembre, con efecto inmediato, sin que la empresa explicara el motivo. Su salida siguió a informaciones de prensa sobre una relación personal con Alice Huang, una mujer que habría mantenido contactos con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026.

Funcionarios de la administración dicen que no han concluido que ella espiara para China, y Beijing rechaza las acusaciones. Nvidia informó este lunes de que un comité de directores independientes investiga el caso con asesoría legal externa, y que Huang apoya esa investigación.

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El martes pasado, durante la conferencia de resultados, Jones había dicho que la junta aceptó por unanimidad la renuncia y no pensaba reincorporarlo. La empresa había contratado a la consultora Heidrick & Struggles para buscar un reemplazo. Huang respondió en la red social X que se sentiría “honrado” de volver si el directorio lo considerara conveniente.

El giro tras el pedido de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto a Jensen Huang, de Nvidia, tras entregarle la Medalla Nacional de Ciencia, en Washington, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El pedido de Trump cambió el tono de Washington. Días antes, el presidente había dicho que a Huang “le vendría bien una segunda oportunidad” y escribió el domingo por la noche en su red Truth Social: “Espero que el directorio de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para EEUU.”

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había dicho horas antes, en el programa “Face the Nation”, que “Jensen está afuera ahora”. La reincorporación se anunció menos de un día después.

Un mes de caídas

La compañía, que reportó ingresos de 115.800 millones de dólares en su último trimestre, venía de su peor momento en bolsa. Sus acciones cayeron un 14% el viernes, hasta unos 125,5 dólares, tras una información de Reuters, citando a dos personas, sobre que la Comisión de Bolsa de EEUU analiza posibles problemas contables. Ese precio es casi un 48% inferior al máximo del 6 de octubre.

Entre el 11 y el 20 de noviembre, Nvidia perdió unos 1,04 billones de dólares de valor de mercad y acumuló siete semanas seguidas de bajas, su mayor racha desde 2008.

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Ese desplome contribuyó a que el Nasdaq perdiera cerca de un 10% la semana pasada, su peor semana desde marzo de 2020, y a que el S&P 500 y el Dow Jones entraran en “corrección”, una baja de más del 10% desde su máximo. Antes del anuncio, los futuros de Wall Street ya subían entre un 1,5% y un 3%.