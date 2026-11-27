Un video difundido en el perfil de Instagram de Clara Vegas recrea la visión del diseñador Ángel Sánchez para el traje de noche de la Miss Venezuela

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Clara Vegas decidió pronunciarse sobre las críticas que recibió el vestido que lució durante la final de Miss Universo 2026. La representante de Venezuela, quien obtuvo el puesto de segunda finalista, expresó tristeza por la atención que ha generado su vestuario y pidió que también se reconozca el trabajo que realizó durante meses para llegar a la competencia.

La modelo habló del tema el jueves 26 de noviembre a través de sus historias de Instagram, después de varios días de comentarios negativos sobre la creación del diseñador venezolano Ángel Sánchez. “Suficiente con el vestido. Me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas a que si sí, que si no, cuando lo que realmente importa es mi desempeño, mi respuesta y todo el esfuerzo y amor de mi entrega”, escribió.

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Vegas también cuestionó que la conversación se concentre en un elemento de su presentación y no en su participación en el certamen. “Me duele mucho que nos enfoquemos en algo tan superficial. Me duele mucho”, agregó.

Clara Vegas reivindicó el diseño de Ángel Sánchez con una serie de fotografías que parecen haber sido retocadas digitalmente a partir del boceto de Inspiranza. (Capturas: Instagram)

Sus declaraciones llegaron luego de que el diseño plateado que llevó en la gala del 24 de noviembre, celebrada en Puerto Rico, recibiera comentarios desfavorables de seguidores de los concursos de belleza y figuras vinculadas al Miss Universo. La venezolana había llegado a la etapa final como una de las favoritas y consiguió un lugar entre las cinco mejores candidatas.

Además de expresar su malestar por las críticas, la modelo compartió imágenes adicionales de Inspiranza, el diseño que Ángel Sánchez creó para su presentación. En las capturas tomadas de un montaje digital, Vegas aparece con la estola sobre la cabeza, una forma de llevar la pieza que se acerca más a la propuesta visual del boceto que el modista había compartido previamente.

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En sus fotografías de Instagram, la modelo mostró una forma distinta de llevar la estola de Inspiranza, sobre su cabeza. (Capturas: Instagram)

“Vestida de fuerza, historia y propósito. Representando a la GUERRERA VENEZOLANA. Llevar Inspiranza en la noche final fue honrar la resiliencia de todo un país y el talento infinito de Ángel Sánchez, quien regresó a este escenario para regalarle a Venezuela una pieza inolvidable”, escribió en inglés y español en la descripción de la publicación.

En otro comentario sobre el diseño, Vegas fue todavía más enfática al expresar su respaldo a la creación: “Una obra de arte. Un vestido soñado. Un look a mi manera. A mi estilo. Icónico. Único, polémico, igual que yo”, manifestó.

Las críticas al vestido y la respuesta de Ángel Sánchez

La controversia alrededor de Inspiranza tomó fuerza después de que Alicia Machado, Miss Universo 1996, cuestionara públicamente el trabajo de Ángel Sánchez. La exreina criticó el corte y los acabados de la prenda, y consideró que Clara habría tenido mayores posibilidades de ganar si hubiera utilizado el vestido dorado que llevó durante la competencia preliminar, diseñado por Nidal Nouaihed.

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El vestido Inspiranza, creado por Ángel Sánchez, incorporó una silueta sirena, cuello alto y una estola estructurada sobre los hombros (Instagram)

A las opiniones de Machado se sumó Taty Guiribitey, integrante del jurado de Miss Universo 2026. En una entrevista con el programa Cara a cara con Rodner, aseguró que el diseño no había convencido al panel y opinó que la candidata perdió la oportunidad de obtener la corona cuando apareció con ese atuendo.

Ante las reacciones, Ángel Sánchez reconoció los problemas que tuvo la confección. En una entrevista con A mí me parece, el diseñador admitió que el vestido “le quedó grande” a Vegas y que el poco tiempo disponible impidió realizar las pruebas finales necesarias. También pidió disculpas por no haber conseguido el resultado que esperaba.

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Clara Vegas llegó a Miss Universo 2026 como una de las favoritas, aunque no logró ganar la corona (Instagram)

El modista, sin embargo, rechazó que su creación fuera la razón por la que Venezuela no obtuvo la corona. Según explicó, su intención fue apoyar a la candidata y presentar una propuesta de estética futurista, alejada de los diseños tradicionales de los concursos de belleza.