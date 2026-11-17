Jensen Huang, entonces presidente de Nvidia, saluda a la empresaria china Alice Huang tras su discurso en Computex, en Taipéi, el 2 de junio de 2024. (REUTERS/Ann Wang)

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Alice Huang y su esposo, Kang Wei, trabajaron en dos frentes con un mismo objetivo: impulsar la inteligencia artificial de China frente a la de Estados Unidos, según reveló el diario The Wall Street Journal. Ella buscaba chips avanzados en el exterior y cultivaba la relación con el entonces presidente de Nvidia. Él levantaba en China una red de centros de datos con apoyo del Estado.

Los registros públicos chinos que revisó el diario muestran que, entre 2021 y 2024, las inversiones propuestas por la red de Kang superaron los 9.000 millones de dólares. Funcionarios chinos las presentaron como parte del plan del país para ganar capacidad de cómputo.

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El Journal señaló que esos documentos no establecen que el Gobierno chino dirigiera las compras de chips de la empresa de Alice Huang ni que los chips llegaran a los centros de datos de Kang. Sí había informado antes, citando a personas con conocimiento del tema, que al menos parte de ese material fue enviado a China.

Dos frentes, uno a cada lado

La entrada acristalada de las oficinas de Megaspeed International en Singapur exhibe el logotipo corporativo y el acceso a la recepción. (Taryn Ng/AFP)

El diario describe una división de tareas. Kang construía en China la infraestructura que necesita la inteligencia artificial, es decir, grandes edificios de servidores con subsidios de electricidad y apoyo oficial. Alice Huang se encargaba de lo que esos edificios necesitan para funcionar: los chips de Nvidia, que Washington busca mantener fuera de China.

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Ella dirigía Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur. En noviembre de 2023, según el Journal, Megaspeed le dijo a Nvidia que Alibaba sería su cliente principal y obtuvo la categoría de socio de nube, que da prioridad en la entrega de chips. Ese mes dejó de figurar como directora de la compañía, por una reestructuración accionaria, aunque su relación con Jensen Huang continuó.

El eslabón entre ambos mundos era el propio Kang. Conocía a Jensen Huang desde su paso por la industria de los videojuegos, y dijo a allegados que le presentó a su esposa y que parecía aceptar la relación, según el diario.

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El diario informó antes que la pareja unió ambos frentes ante inversores. Entre fines de 2024 y junio de 2025, ofreció proyectos de centros de datos en Shanghái y el sudeste asiático con la promesa de triplicar el capital en tres años. Según esa información, ambos dijeron confiar en que tenían maneras de introducir chips de Nvidia en China.

La sospecha de espionaje

Captura de un video de CTI que, según Reuters, muestra a Alice Huang en una cena con Jensen Huang, de Nvidia, en un restaurante de Taipéi, el 22 de mayo de 2025. (CTI vía REUTERS TV)

Alice Huang es hoy el centro de un escándalo de magnitud. Jensen Huang renunció a Nvidia el 12 de noviembre después de admitir una relación con ella. Estados Unidos sospecha que ella proporcionó información a los servicios de inteligencia chinos. Beijing lo niega y habla de “especulación infundada”. El fiscal general, Todd Blanche, dijo que el Departamento de Justicia no llegó a una conclusión sobre si es espía. También se investiga si Nvidia violó los controles a la exportación de sus chips más potentes.

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El diario no pudo comunicarse con Kang ni con Alice Huang. Megaspeed afirma que opera de forma legal y que ella ya no tiene ningún cargo en la empresa.

El negocio de Kang en China

Kang construyó su red a través de Century Longteng, una empresa de Shanghái con capital de un gobierno local y de un conglomerado chino de videojuegos, donde asumió un cargo ejecutivo. En 2022 firmó un acuerdo de cooperación con Huawei, a la que Estados Unidos ya había cortado el acceso a su tecnología. El proyecto mayor, en Wuhu, preveía un complejo de 4.500 millones de dólares con unos 24.000 racks de servidores. En 2024 participó del inicio de otro, de unos 5.000 millones, en la provincia de Sichuan.

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Singapur abrió en febrero de 2025 una investigación sobre Megaspeed por posibles declaraciones falsas en la compra de servidores. No halló pruebas suficientes de delitos locales, pero advirtió a Alice Huang y le prohibió volver al país. La pesquisa a la empresa y a otras seis personas continúa. Kang estuvo detenido este año en Shanghái por una investigación de manipulación bursátil y fue liberado hace poco, según personas cercanas a la pareja.