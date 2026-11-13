Estados Unidos

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, comparecerá ante el Senado por el escándalo de Nvidia

La convocatoria se produce en medio de una presión bipartidista para que la administración de Donald Trump aclare qué sabía sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, con una supuesta espía china

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick (REUTERS)
El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick (REUTERS)
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Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, aceptó comparecer ante el Comité Bancario del Senado por el escándalo de Nvidia. Deberá responder sobre las preocupaciones de seguridad nacional vinculadas con las exportaciones de chips avanzados de la compañía a China. También deberá explicar el papel de su departamento en la autorización de esas operaciones y los controles aplicados.

La convocatoria se produce en medio de una presión bipartidista para que la administración de Donald Trump aclare qué sabía sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, con una supuesta espía china. Los legisladores también buscan determinar si esas relaciones pudieron comprometer la seguridad de las exportaciones de tecnología estadounidense.

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“El secretario Lutnick ha aceptado de manera proactiva comparecer voluntariamente ante el Comité Bancario para responder a sus preguntas”, declaró Kristen Eichamer, portavoz del funcionario, a NBC News.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, solicitó que Lutnick y Huang comparezcan voluntariamente para prestar declaración el 10 y el 3 de diciembre, respectivamente. En una carta dirigida al secretario, el legislador republicano pidió una audiencia pública sobre los informes relacionados con Nvidia y el papel del Departamento de Comercio, que, según advirtió, plantean preocupaciones de seguridad nacional.

“Dado el papel fundamental que desempeña el Departamento de Comercio en la emisión y aplicación de las normas de control de exportaciones, su testimonio ante el Comité será esencial para nuestra supervisión de estos esfuerzos”, escribió Scott.

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La convocatoria se produce en medio de una presión bipartidista para que la administración de Donald Trump aclare qué sabía sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, con una supuesta espía china (REUTERS)
La convocatoria se produce en medio de una presión bipartidista para que la administración de Donald Trump aclare qué sabía sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, con una supuesta espía china (REUTERS)

La convocatoria se produjo después de que Huang renunciara el jueves a su cargo como director ejecutivo de Nvidia, tras las informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, una mujer sospechosa de trabajar para la inteligencia china y con quien no tiene parentesco.

El caso abrió interrogantes en el Congreso sobre la posibilidad de que empresas de inteligencia artificial chinas hayan obtenido de contrabando o accedido ilegalmente a chips fabricados por Nvidia. La compañía estadounidense, líder mundial en semiconductores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, sostuvo que cumple con las leyes de exportación de Estados Unidos.

El escrutinio sobre Lutnick responde también a las atribuciones de su departamento en la evaluación de los riesgos para la seguridad nacional de las operaciones comerciales con China. Su oficina recibió la orden de examinar a las empresas antes de que el gobierno de Trump autorizara a Nvidia a vender chips avanzados al mercado chino.

La Casa Blanca defendió a Lutnick frente a los cuestionamientos y aseguró que Trump “mantiene plena confianza en el secretario y en su capacidad para desempeñar el cargo como el secretario de Comercio más transformador de la historia moderna”.

El escrutinio sobre Lutnick responde también a las atribuciones de su departamento en la evaluación de los riesgos para la seguridad nacional de las operaciones comerciales con China (REUTERS)
El escrutinio sobre Lutnick responde también a las atribuciones de su departamento en la evaluación de los riesgos para la seguridad nacional de las operaciones comerciales con China (REUTERS)

Huang había elogiado anteriormente la gestión de Lutnick y su participación en los esfuerzos de Washington para consolidar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial. Durante un panel de Nvidia junto al secretario, en septiembre de 2025, el empresario afirmó: “Howard es la persona con la que más hablo en la administración; está al tanto de la tecnología y aprende rápidamente sobre la industria”.

(Con información de AFP)

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