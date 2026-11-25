Las serpientes invasoras aprovechan madrigueras de tortugas de tierra y armadillos para resistir las bajas temperaturas, un comportamiento que puede facilitar su expansión fuera del sur de Florida. Expertos alertan por el impacto sobre mamíferos, aves y reptiles nativos. (Fuente: FOX)

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Las pitones birmanas, una de las especies invasoras más perjudiciales asentadas en el sur de Florida, amplían su presencia hacia el norte y rebasan los límites históricos de los Everglades. Científicos, tramperos especializados y autoridades ambientales alertan sobre este avance territorial, debido a que estos reptiles alteran el equilibrio biológico y colocan bajo riesgo crítico a diversas poblaciones de animales nativos en áreas donde las temperaturas invernales solían frenar su supervivencia.

El fenómeno suscita inquietud ecológica porque confirma que el depredador constrictor no encuentra barreras insuperables fuera del cinturón subtropical. Los especialistas señalan que, si el reptil consolida núcleos reproductivos en los condados del centro y norte del estado, los perjuicios sobre las cadenas tróficas locales resultarán irreversibles.

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Las pitones birmanas expanden su presencia hacia el norte de Florida y superan los límites históricos de los Everglades. (Foto/Ian Bartoszek/Conservancy of Southwest Florida)

Los registros en Brevard y Charlotte confirman focos independientes de pitones birmanas en Florida

En fechas recientes, los registros oficiales identificaron ejemplares en los condados de Brevard y Charlotte, al norte de los Everglades. Mientras que en Brevard los hallazgos corresponden a escapes o avistamientos aislados, en Charlotte la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) confirmó que ya existe una población reproductora establecida.

Las evaluaciones científicas determinaron que este núcleo no surgió por una migración continua desde el sur, sino como resultado de introducciones independientes de ejemplares en cautiverio.

Los hallazgos de ejemplares en los condados de Brevard y Charlotte corresponden a escapes o introducciones clandestinas independientes. (Cortesia de Alex Romer, UF/IFAS)

La magnitud del desafío en el sur del territorio ya resulta colosal. Aunque la cifra exacta permanece oculta por la densa vegetación y la capacidad mimética del reptil, los expertos estiman que la población en la gran región de los Everglades alcanza decenas de miles de individuos.

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Hasta la fecha, las labores de captura coordinadas por la FWC permitieron el retiro de más de 23.000 pitones birmanas, una cifra que aún no logra contener su proliferación.

Las madrigueras subterráneas permiten a la pitón birmana sobrevivir al frío invernal

Durante años, la comunidad científica sostuvo la premisa de que las heladas y los descensos térmicos invernales fijaban un límite infranqueable para la dispersión de la especie.

Sin embargo, investigaciones de campo revelaron que las serpientes superan los episodios de frío cuando ocupan las cavidades subterráneas construidas por tortugas de tierra y armadillos, donde la temperatura permanece estable durante las noches más gélidas de la península de Florida.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida retiró más de 23.000 pitones birmanas del ecosistema. (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Andy Wraithmell)

Este comportamiento adaptativo proporciona al reptil un amparo térmico eficaz y derriba el obstáculo climático que resguardaba a los ecosistemas situados fuera de la zona tropical. Al asegurar su permanencia bajo tierra, la serpiente mantiene su vitalidad, ahorra energía y logra colonizar latitudes donde antes su muerte por hipotermia parecía segura.

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A este factor se suma su conducta esquiva: el animal permanece inmóvil cerca del 85% del tiempo en áreas de difícil acceso, lo que entorpece la detección visual para rastreadores y perros adiestrados, según relató la cazadora profesional Amy Siewe en una entrevista con la cadena Fox News.

El colapso de mamíferos en los Everglades evidencia el daño ecológico de la especie

El impacto de las pitones birmanas sobre la biodiversidad de Florida presenta registros alarmantes. Un estudio documentado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) constató que, desde 1997, las áreas con presencia continua de este depredador sufrieron una reducción del 99,3% en la población de mapaches.

Las hembras de mayor tamaño de pitón birmana poseen la capacidad de superar los 100 huevos en una sola nidada. (YouTube/@MegaConstru468)

La misma investigación determinó desplomes del 98,9% en las densidades de zarigüeyas y del 87,5% en las de linces rojos. En los sectores donde la serpiente domina el terreno, especies enteras como los conejos de pantano, los conejos de cola de algodón y los zorros sufrieron una desaparición casi total.

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La especie ejerce una presión implacable porque compite con ventaja frente a los depredadores autóctonos y devora de forma indiscriminada aves, pequeños reptiles y mamíferos.

Detección temprana y prevención en Florida frente a un reptil de erradicación inviable

La extraordinaria fertilidad de estos animales agrava el panorama biológico. Una hembra adulta deposita entre 20 y 40 huevos por ciclo reproductivo anual, pero los ejemplares de mayor tamaño poseen la capacidad de superar los 100 huevos en una sola nidada. Esta tasa reproductiva acelera la reposición de ejemplares y neutraliza con rapidez las extracciones humanas.

Los biólogos coinciden en que, tras el establecimiento de una población con capacidad de procrear, la erradicación total resulta una meta prácticamente inalcanzable.

Frente a esta realidad, las autoridades estatales y los científicos concentran sus recursos en estrategias de detección temprana, programas intensivos de educación pública y normas estrictas que impidan la liberación o el abandono de mascotas exóticas por parte de particulares en el medio natural.

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