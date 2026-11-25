Huang volvió el lunes a la sede de Nvidia, en Santa Clara, California, donde los empleados lo recibieron con ovaciones y cantando su nombre.

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Jensen Huang pidió disculpas a los empleados de Nvidia durante una reunión interna, un día después de volver a ser director ejecutivo de la compañía, y contó que hace terapia diaria para tratar la conducta que provocó su breve salida del cargo, según informó Bloomberg, que cita a personas al tanto del encuentro privado.

Huang dijo que defraudó a la plantilla, que fue la “reunión más difícil” que tuvo con la empresa y que violó su código de conducta. También afirmó que la junta directiva lo hará rendir cuentas de ahora en adelante y se mostró agradecido por una segunda oportunidad al frente de la firma que cofundó hace tres décadas.

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Huang dijo a los empleados que no volvió por ser un “tech bro” que está por encima de la ley, y que la junta lo reincorporó después de evaluar los hechos y de recibir garantías sobre la seguridad nacional, no porque el gobierno se lo pidiera. Agregó que Trump “es mi presidente” y que Nvidia, que es apolítica, haría lo mismo con quien lo suceda.

Huang volvió el lunes a la sede de Nvidia, en Santa Clara, California, donde los empleados lo recibieron con ovaciones y cantando su nombre, según videos difundidos en redes sociales. Las imágenes lo muestran con la mano en el pecho, mirando hacia los empleados reunidos en varios pisos del edificio. “Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”, les dijo.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se dirige a un grupo de trabajadores en las oficinas de la compañía tecnológica. Durante su intervención en el vestíbulo, una empleada se acerca y le da un abrazo frente a los demás asistentes, quienes observan la escena. (Telemundo)

El regreso, sin embargo, sorprendió a la mayoría de los altos directivos de la compañía, según Bloomberg, que una semana antes habían usado una reunión interna para mostrar su confianza en que la empresa podía prosperar sin él.

Cómo se llegó hasta acá

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, abraza a la empresaria china Alice Huang tras su discurso en la feria Computex, en Taipéi (REUTERS/Ann Wang)

Huang había renunciado el 12 de noviembre, tras conocerse que mantuvo relaciones extramatrimoniales, entre ellas con una subordinada y con Alice Huang, una mujer que las autoridades estadounidenses sospechan que espiaba para China. Ella fue ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que accedió a chips de inteligencia artificial de Nvidia y que es investigada por presunto contrabando de chips hacia China, algo que la compañía niega.

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El lunes 23, la junta lo restituyó por unanimidad. El comunicado de Nvidia explicó que la decisión se tomó tras varias conversaciones con Huang y con “aportes” de altos funcionarios del gobierno estadounidense, que llevaron a concluir que su regreso “no representa un riesgo para la seguridad nacional”. La junta agregó que la investigación de un comité de directores independientes seguirá hasta su conclusión, creó un comité de seguridad nacional y control de exportaciones y busca un responsable de cumplimiento normativo. La directora financiera, Colette Kress, que estuvo a cargo de forma interina, sigue en su puesto.

El regreso se produjo después de que el presidente Donald Trump intercediera por el empresario.

Lo que dijo Trump

Donald Trump entrega la Medalla Nacional al Mérito Científico a Jensen Huang, CEO de Nvidia, en el Instituto de la Paz, en Washington (AP/Julia Demaree Nikhinson)

En una entrevista con el New York Post, Trump dijo que podría indultar a Huang, pero que no cree que sea necesario: “Siempre es una opción, supongo, pero no creo que sea necesario”. Tampoco cree que el empresario deba acogerse a la Quinta Enmienda, que protege contra la autoincriminación. “Quiero que simplemente diga la verdad”, afirmó, y lo describió como una persona “100% transparente”. El presidente reconoció que no conocía los detalles de las demás relaciones del ejecutivo y dijo que, por lo que entiende, no hubo vínculos con otras mujeres ligadas a China.

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Trump defendió su intervención ante la junta con el argumento de que elegir a un reemplazante inadecuado habría sido “terrible para nuestro país”, y dijo que evalúa que el Estado compre una participación en Nvidia, como hizo con Intel. “Probablemente no sea demasiado tarde”, señaló.

Testimonio ante el Congreso

Huang debe comparecer el martes 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes (Asuntos Exteriores, Inteligencia y el comité especial sobre China), en entrevistas a puerta cerrada, cuyos presidentes dijeron querer conocer su papel en una “potencial violación de nuestra seguridad nacional”. El jueves tiene previsto presentarse ante el Comité Bancario del Senado.

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El fiscal general, Todd Blanche, dijo que Nvidia es un “buen ciudadano corporativo”, pero no respondió si el Departamento de Justicia examina las circunstancias de la salida de Huang. Las acciones de la empresa cayeron casi 6% el martes y su valor está casi 2 billones de dólares por debajo del máximo de octubre.