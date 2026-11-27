WhatsApp incorpora stickers con audio que permiten acompañar las imágenes animadas con efectos sonoros y grabaciones de voz. (Imagen ilustrativa)

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WhatsApp incorpora una nueva función que permite enviar stickers acompañados de sonidos, grabaciones de voz y otros archivos de audio. Sin embargo, algunos usuarios tienen dificultades para escuchar estos contenidos porque, a diferencia de los mensajes de voz, no se reproducen automáticamente cuando llegan a una conversación.

Para activar el sonido es necesario realizar una acción desde el propio sticker y comprobar que el celular tenga habilitada la reproducción multimedia.

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La herramienta, conocida como Sound Stickers, busca ampliar las posibilidades de comunicación dentro de la aplicación de mensajería. Su funcionamiento permite combinar imágenes estáticas o animadas con pequeños clips de sonido, lo que abre la posibilidad de compartir expresiones, efectos y mensajes personalizados sin necesidad de enviar una nota de voz tradicional.

Los problemas pueden estar relacionados con el volumen multimedia, la conexión de auriculares Bluetooth o la versión de la aplicación instalada en el teléfono. (Imagen ilustrativa)

Si un sticker llega a una conversación, pero no se escucha, no necesariamente significa que WhatsApp tenga un problema. Primero es importante identificar cómo se activa el audio y revisar algunos ajustes del teléfono que pueden impedir su reproducción.

Cómo escuchar los stickers con audio de WhatsApp

Los stickers con sonido tienen un funcionamiento diferente al de los mensajes de voz. Cuando llegan a un chat, el audio permanece silenciado inicialmente para evitar que se reproduzca de manera inesperada, especialmente en conversaciones grupales.

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Para escucharlos, el usuario debe seguir estos pasos:

Abrir la conversación: ingresar al chat individual o grupal donde recibió el sticker. Identificar el símbolo de sonido: observar si aparece un pequeño ícono de altavoz tachado o que indica que el audio está silenciado. Activar la reproducción: tocar el sticker o el símbolo de sonido para iniciar el contenido. Esperar unos segundos: el audio se reproduce junto con la animación y puede repetirse hasta tres veces antes de detenerse.

No es necesario descargar otra aplicación ni modificar una configuración especial de WhatsApp para escuchar estos contenidos. La reproducción manual forma parte del funcionamiento de los Sound Stickers.

La función se está distribuyendo de manera gradual en Android y iPhone, por lo que todavía no aparece en todos los dispositivos. (WhatsApp)

Qué hacer si los stickers de audio no se escuchan

Si el usuario ya pulsó el ícono de sonido y todavía no puede escuchar el contenido, existen varios ajustes del celular que conviene revisar. En algunos casos, el problema está relacionado con el volumen o con la conexión de dispositivos externos.

1. Subir el volumen multimedia. Los teléfonos suelen separar el volumen de las llamadas, las notificaciones y los contenidos multimedia. Por eso, es importante utilizar los botones laterales y comprobar que se esté aumentando el volumen de reproducción de videos, música y otros archivos.

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2. Revisar el modo silencio. Algunos dispositivos cuentan con interruptores físicos o configuraciones que limitan la reproducción de sonidos. Conviene comprobar que el teléfono no tenga activado un modo que impida escuchar el contenido.

3. Desconectar los auriculares Bluetooth. Si el celular está conectado a unos audífonos inalámbricos, un parlante u otro dispositivo, el sonido podría estar reproduciéndose allí y no en el altavoz del teléfono.

4. Cerrar y volver a abrir WhatsApp. Salir de la aplicación y ejecutarla nuevamente puede solucionar errores temporales que afectan la reproducción de archivos multimedia.

5. Actualizar la aplicación. Es recomendable ingresar a Google Play Store o App Store y comprobar si existe una versión más reciente de WhatsApp. Una actualización puede corregir fallos, aunque no garantiza que todas las novedades estén disponibles para cada cuenta.

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WhatsApp busca ampliar las posibilidades de comunicación con stickers que incluyen efectos sonoros y grabaciones, sin reproducirlos automáticamente para evitar interrupciones inesperadas. (Reuters)

También se puede pedir a otro contacto que envíe un sticker con audio. De esta manera, será posible comprobar si el inconveniente ocurre con un contenido específico o con todos los stickers que llegan a la conversación.

Por qué algunos usuarios todavía no pueden utilizar esta función

Si después de revisar los ajustes del teléfono el problema continúa, existe otra posibilidad: la función todavía no está habilitada en todas las cuentas de WhatsApp.

Según los reportes de WABetaInfo, los Sound Stickers comenzaron a aparecer para algunos usuarios de la versión beta 2.26.47.1 de WhatsApp para Android y de TestFlight 26.46.10.70 para iOS. Su distribución es gradual, por lo que actualizar la aplicación no significa que todas las personas puedan acceder inmediatamente a las mismas herramientas.

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Antes de reinstalar la aplicación o recurrir a herramientas externas, existen varios ajustes del celular que permiten identificar por qué estos contenidos no emiten sonido. (Foto: Meta)

Además, hay una diferencia entre recibir y crear estos stickers. Un usuario puede recibirlos, reproducirlos, guardarlos en favoritos y reenviarlos, aunque todavía no tenga habilitada la opción para producir sus propios contenidos con sonido.

Por eso, si no aparece el ícono correspondiente en el editor de stickers, lo más probable es que deba esperar a que WhatsApp active la característica en su cuenta. No es necesario reinstalar la aplicación ni recurrir a programas externos para intentar habilitarla.