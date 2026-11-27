Tráiler promocional del documental You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. La producción cinematográfica aborda el entorno y las semanas previas al encarcelamiento de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, a través de testimonios y secuencias documentales.

Guardar

La actriz Amanda Seyfried confesó que el equipo detrás del documental You Can See Everything llegó a implementar un sistema de autenticación de cinco factores para que ella pudiera acceder al guion, medida que de poco sirvió: “Le conté a mucha gente”, admitió durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el martes 25 de noviembre.

Seyfried explicó que su vínculo con el proyecto comenzó cuando el director Nathan Fielder se comunicó con ella por recomendación de la actriz Emma Stone. “Me contactó y me dijo: ‘Me encantaría hablar sobre tu experiencia interpretando a Elizabeth Holmes en The Dropout’”, relató. Ambos mantuvieron una conversación de una hora por videollamada, en la que Fielder también le reveló que había convivido con Holmes durante un mes antes de que esta ingresara a prisión en 2023.

PUBLICIDAD

Amanda Seyfried reveló en The Tonight Show que la producción de You Can See Everything utilizó una autenticación de cinco factores para el acceso al guion. (Reuters)

Semanas después, el director le propuso algo más concreto: grabar su reacción al ver el material del documental. “Dos semanas más tarde tenía cuatro cámaras en mi apartamento y yo mirando el material. No sé cómo llegué hasta ahí”, reconoció la actriz.

El secreto era tan estricto que no podía leer el guion hasta llegar al set

Según Seyfried, la confidencialidad en torno al proyecto fue llevada al extremo. Recibía el guion recién la noche anterior a cada jornada de rodaje, a través de un sistema de verificación de identidad de múltiples pasos. “Era como una app con autenticación de cinco factores”, describió en el programa,

La actriz Emma Stone recomendó a Amanda Seyfried ante el director Nathan Fielder para colaborar en el proyecto. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

A pesar de esos recaudos, la actriz admitió que no logró guardar el secreto. “Soy la persona más indiscreta que conozco en mi vida”, bromeó. En un momento, alguien cercano a ella publicó algo en redes sociales y Fielder le escribió de inmediato para preguntarle qué había pasado. “Yo le dije: ‘No sé’”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

El documental ya superó los USD 102 millones a nivel global

La participación de Seyfried cobró especial dimensión dado el rendimiento comercial de You Can See Everything. Con apenas seis semanas en cartelera en Norteamérica, el filme ya superó los USD 102,5 millones de recaudación global, según datos de Box Office Mojo, y se posiciona como el séptimo documental más taquillero en la historia del cine mundial. Solo en el mercado doméstico —Estados Unidos y Canadá— acumula USD 93,5 millones, lo que lo coloca en el tercer puesto histórico de América del Norte, detrás de Fahrenheit 9/11 y Taylor Swift: The Eras Tour.

Amanda Seyfried participó en una cena registrada por cámaras en la residencia de Billy Evans, pareja de Elizabeth Holmes. (Star Plus)

Para A24, la distribuidora independiente detrás del proyecto, el resultado representa su tercer estreno doméstico más exitoso. El costo de producción fue de aproximadamente USD 7 millones, lo que convierte al filme en uno de los proyectos más rentables de la industria en los últimos años.

PUBLICIDAD

El debut en el Reino Unido batió el récord histórico de apertura para documentales no musicales

La expansión internacional también dejó marcas: en su primer fin de semana en el Reino Unido, You Can See Everything recaudó USD 3,2 millones (unas £ 2,4 millones) en más de 590 salas, estableciendo la mayor apertura de fin de semana para un documental no musical en ese país. El estreno llega semanas después de que el filme debutara a mediados de octubre en apenas 855 salas en Norteamérica, donde recaudó USD 15 millones en su primer fin de semana.

La película alcanzó el tercer puesto histórico de recaudación para documentales en el mercado de Estados Unidos y Canadá.

El trayecto del documental comenzó de forma inusual: su primera proyección fue una sorpresa no anunciada en el Festival de Cine de Telluride, en Colorado, en septiembre de 2026. La reacción fue inmediata. “Uno de los mejores documentales que he visto en mi vida”, escribió el crítico Matt Neglia en X. Tomris Laffly, en RogerEbert.com, lo definió como “una película como ninguna otra que haya experimentado”.

PUBLICIDAD

La actriz describió una cena perturbadora en la casa de la pareja de Holmes

La actriz describió una situación particular durante el rodaje que la dejó profundamente desconcertada: fue convocada a la casa de Billy Evans, pareja de Holmes, junto a los hijos de la exempresaria, Fielder y el codirector Lance Oppenheim, con cámaras capturando cada instante. “Era la Dimensión Desconocida. Estaba en la casa de ese hombre, con sus reptiles y sus hijos, y pensé: ‘¿Me acerqué demasiado? ¿Cómo llegué hasta aquí?’”, relató.

La distribuidora A24 invirtió un presupuesto aproximado de 7 millones de dólares en la realización del filme. (Sony Pictures)

Seyfried concluyó que, pese a todo, considera que fue una elección acertada de los directores. “Creo que fui un reemplazo perfecto para el propósito de intentar comprender mejor a Holmes”, señaló. La distribución internacional del documental continúa en expansión, con estrenos previstos esta semana en México, Brasil y Argentina.

PUBLICIDAD