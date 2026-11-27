Wall Street cerró la semana con saldo positivo tras el retorno de los inversores a las acciones ligadas a la inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Wall Street cerró este viernes con ganancias y acumuló un saldo positivo en la semana, impulsado por el regreso de los inversores tras el feriado de Acción de Gracias, que volcaron sus compras hacia las acciones ligadas a la inteligencia artificial tras el fuerte castigo que habían sufrido en las jornadas previas.

Las acciones estadounidenses atravesaron fuertes oscilaciones durante la semana. El regreso de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia y la breve caída de Anthropic por debajo de su precio de salida a bolsa contribuyeron a la volatilidad en el sector de la inteligencia artificial (IA). Los inversores alternaron entre la búsqueda de oportunidades tras la caída de precios y la preocupación por el aumento de los costos, el alto endeudamiento y la duda sobre si las inversiones en IA generan una rentabilidad suficiente.

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El repunte del viernes respondió a una combinación de condiciones de mercado y a la reacción de los inversores frente a las bajas recientes. Jamie Cox, socio director de Harris Financial Group, explicó la dinámica con una frase directa: “El mercado está tan sobrevendido que un repunte era inevitable”.

Los fabricantes de chips, que se habían visto muy afectados durante el mes, recuperaron terreno. Micron y Marvell subieron, al igual que el índice general de semiconductores. Las empresas beneficiarias de la IA también avanzaron, entre ellas la de almacenamiento de datos Sandisk, el fabricante de productos ópticos Lumentum y el proveedor de servidores Dell.

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Los hiperescaladores del sector acompañaron la suba: Alphabet, Amazon.com, Microsoft, Meta Platforms y Oracle anotaron alzas en la jornada.

Los fabricantes de chips como Micron y Marvell recuperaron terreno junto a hiperescaladores como Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta. (REUTERS/Jeenah Moon)

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 597,69 puntos, un 1,19%, hasta los 50.780,64 puntos. El S&P 500 subió 115,56 puntos, un 1,61%, hasta las 7.298,34 unidades. El Nasdaq Composite avanzó 543,70 puntos, un 2,31%, hasta las 24.129,50 unidades.

Europa recupera terreno antes de las elecciones en España

El índice bursátil de referencia de Europa cerró el viernes en un máximo semanal, con subidas generalizadas en todos los sectores, luego de que los inversores se volcaran hacia activos de mayor riesgo tras las fuertes pérdidas registradas a principios de mes.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1%, hasta los 643,85 puntos, y acumuló en la semana un avance de casi el 3%, su mayor repunte semanal desde mediados de mayo, con lo que recuperó parte de la caída más pronunciada desde finales de marzo de 2025.

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El regreso de Jensen Huang a Nvidia y la caída de Anthropic por debajo de su precio de salida a bolsa incrementaron la volatilidad en el sector tecnológico. (REUTERS/Jeenah Moon)

Fiona Cincotta, analista sénior de mercados de StoneX, atribuyó el movimiento a la recuperación de un mes complicado más que a un factor puntual: “No parece haber ningún catalizador claro detrás del repunte que hemos visto, pero ha sido un mes muy duro. Lo que estamos viendo aquí es la entrada de compradores que aprovechan las caídas”.

Las acciones europeas se recuperaban de un mes adverso para los valores globales expuestos a la IA, en medio de la frustración de los inversores por la rentabilidad de las inversiones en el sector y por la breve crisis de liderazgo registrada en Nvidia.

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Los valores tecnológicos europeos subieron un 2% en la jornada, liderados por ASML, ASM International e Infineon, con alzas de entre el 2% y el 2,7%. Las acciones mineras se dispararon más de un 3,5% por el alza de los precios del cobre y del oro.

La atención se traslada a las elecciones en España

La mirada de los inversores se dirige ahora a las elecciones anticipadas que se celebrarán el domingo en España, convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Parlamento rechazara medidas en materia de vivienda destinadas a atender una crisis que desencadenó protestas en todo el país.

El Partido Popular (PP), de centroderecha y liderado por Alberto Núñez Feijóo, encabeza las encuestas, que anticipan que necesitará formar una coalición con Vox, de extrema derecha, para asegurarse la mayoría parlamentaria.

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La votación podría funcionar como un indicador del estado de ánimo de la ciudadanía de cara a las elecciones en Francia e Italia, países donde también se registraron protestas similares a las ocurridas en España.