Jensen Huang comparecerá ante el Comité Bancario del Senado por sus vínculos con una empresaria investigada por presunto espionaje para China. (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

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Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, comparecerá el próximo 3 de diciembre ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos para responder preguntas sobre los vínculos que mantuvo con una empresaria sospechada de trabajar para los servicios de inteligencia de China y sobre las implicaciones de este caso para la seguridad nacional estadounidense. La citación se produce en medio de las investigaciones del Congreso sobre los controles a las exportaciones de semiconductores avanzados, una tecnología estratégica para el desarrollo de inteligencia artificial y las capacidades militares.

El presidente del comité, el republicano Tim Scott, confirmó la convocatoria y precisó que la audiencia comenzará a las 10:00, hora local. La presentación tendrá lugar apenas días después de que Nvidia anunciara la reincorporación de Huang a la conducción de la empresa, luego de su renuncia el 12 de noviembre, cuando salieron a la luz detalles sobre sus relaciones personales y sus contactos con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a una compañía tecnológica de Singapur.

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El Comité Bancario tiene competencias de supervisión sobre las políticas estadounidenses de control de exportaciones, entre ellas las disposiciones que limitan el acceso de gobiernos extranjeros a componentes y desarrollos tecnológicos considerados sensibles. En ese marco, los legisladores buscan determinar si las relaciones personales del empresario pudieron generar situaciones de vulnerabilidad y si Nvidia cumplió con las restricciones impuestas por Washington para impedir que China obtenga semiconductores de última generación.

Donald Trump declaró que intervino ante los miembros del directorio de Nvidia para facilitar el regreso de Jensen Huang. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La controversia también alcanzó a la Casa Blanca. Donald Trump afirmó que intervino personalmente para conseguir el regreso de Huang a la dirección de la compañía. En declaraciones a CNBC, sostuvo que presionó a los integrantes del consejo y aseguró: “Los convencí. Logré cerrar el acuerdo”.

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El mandatario republicano defendió al empresario y afirmó que no considera que haya cometido alguna irregularidad por sus relaciones personales. También calificó de razonable la postura de los integrantes del directorio, que aprobaron por unanimidad su reincorporación después de mantener conversaciones con él.

La decisión de Nvidia generó cuestionamientos en ambos partidos del Congreso. La senadora demócrata Elizabeth Warren, quien asumirá la presidencia del Comité Bancario en enero, calificó de “imprudente” la restitución del ejecutivo y reclamó explicaciones sobre el cumplimiento de las normas que regulan las ventas de tecnología estadounidense al exterior.

“El regreso de Jensen Huang no hace sino aumentar la urgencia de aprobar leyes bipartidistas de control de exportaciones”, sostuvo Warren, al defender la aprobación de nuevas disposiciones legislativas para reforzar las restricciones. También advirtió que Nvidia debe responder por sus prácticas comerciales y evitar cualquier intervención destinada a frenar iniciativas que protejan los intereses estratégicos estadounidenses.

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La senadora Elizabeth Warren cuestionó la restitución del ejecutivo e impulsó nuevas leyes bipartidistas sobre transferencias tecnológicas. (REUTERS/Eric Lee)

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, también cuestionó la rapidez con la que se resolvió el regreso del empresario. “Los demócratas utilizarán todo su poder para investigar cualquier irregularidad de la administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que venda nuestra seguridad nacional por beneficios económicos”, afirmó.

Desde el Partido Republicano también surgieron críticas. El representante Don Bacon, de Nebraska, consideró que la compañía debería haber buscado otro responsable para su conducción y sostuvo que Huang quedó expuesto a una operación de inteligencia extranjera. Además, reclamó que el Congreso identifique quién autorizó las ventas de procesadores informáticos de alta capacidad a China.

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La agenda legislativa incluye otras dos presentaciones relacionadas con el caso. El 1 de diciembre, Huang deberá participar en una sesión a puertas cerradas ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y otros legisladores, centrada en las amenazas a la seguridad nacional. Dos días después tendrá lugar la audiencia pública ante el Senado.

A su vez, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, tiene previsto comparecer el 10 de diciembre ante el Comité Bancario para explicar cómo se implementaron las restricciones a las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China. Su intervención permitirá examinar la actuación del Gobierno en un área que combina intereses comerciales, competencia tecnológica y seguridad nacional.

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La reincorporación de Huang fue aprobada por unanimidad por el consejo de Nvidia después de una serie de reuniones con el empresario. La compañía sostuvo que quedó satisfecha con su “franqueza y capacidad de liderazgo” y consideró que seguía siendo la persona adecuada para dirigir el grupo. Su presidente, Harvey Jones, defendió la decisión y afirmó que el retorno beneficiaba a accionistas, empleados, socios y clientes.

El secretario de Comercio Howard Lutnick responderá ante legisladores sobre la aplicación de los controles comerciales a los chips de inteligencia artificial. (REUTERS/Kylie Cooper)

La empresa también aseguró haber recibido información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y expresó su confianza en que la vuelta del ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional. En su explicación, el directorio sostuvo que Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera y manifestó su respaldo a las investigaciones internas.

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El empresario, por su parte, agradeció la decisión y expresó su disposición a retomar sus funciones. “Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, declaró.