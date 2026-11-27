Wall Street registró un repunte en las acciones tecnológicas después de varias semanas de caídas y volatilidad en los mercados. EFE/SARAH YENESEL

Guardar

El mercado bursátil estadounidense registró una recuperación en las acciones tecnológicas el viernes 27 de noviembre de 2026, después de varias semanas marcadas por caídas y fuertes oscilaciones.

El avance se produjo en un contexto de cautela entre los inversores, que comenzaron a cuestionar cuánto tiempo tardarán las millonarias inversiones en inteligencia artificial en convertirse en ganancias para las empresas.

PUBLICIDAD

El repunte llegó después de un periodo de inestabilidad que afectó especialmente a las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. Los inversores aprovecharon las bajas cotizaciones para comprar acciones que habían perdido valor durante el mes, aunque la recuperación no eliminó las dudas sobre el futuro del sector. La sesión tuvo además una duración reducida por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Nvidia fue una de las compañías afectadas por la incertidumbre de los inversores sobre el crecimiento del negocio de inteligencia artificial. EFE/SARAH YENESEL

Las acciones tecnológicas intentan recuperarse después de un noviembre complicado

Según Financial Times, el índice Nasdaq 100 avanzó un 1,2 % durante las primeras operaciones del viernes. El indicador reúne a las principales compañías no financieras que cotizan en el mercado Nasdaq, entre ellas varias de las empresas más importantes del sector tecnológico.

PUBLICIDAD

Los contratos de futuros también mostraron una recuperación antes de la apertura de Wall Street. De acuerdo con Reuters, los futuros del Nasdaq 100 llegaron a subir un 2,8 %, mientras que los del S&P 500 avanzaron un 2 %. Estas cifras corresponden a operaciones previas a la jornada bursátil y no deben confundirse con el resultado definitivo de los índices.

Sin embargo, el comportamiento de las empresas no fue uniforme. Marvell Technology y Micron Technology registraron avances cercanos al 4 % durante las primeras operaciones, después de haber perdido más de una cuarta parte de su valor en noviembre. Nvidia también había sufrido una caída superior al 25 % durante ese mes.

PUBLICIDAD

Las empresas tecnológicas destinan miles de millones de dólares a centros de datos, procesadores e infraestructura para desarrollar inteligencia artificial. EFE/Sarah Yenesel

La recuperación tampoco significó que todas las grandes tecnológicas terminaran la jornada al alza. Associated Press informó que, durante las primeras operaciones regulares del viernes, Nvidia retrocedía un 1,7 %, mientras Microsoft y Broadcom avanzaban. Esto muestra que el repunte del sector estuvo acompañado de movimientos distintos entre las compañías.

Por qué los inversores comenzaron a desconfiar del negocio de la IA

Detrás de la volatilidad está una pregunta que gana espacio entre los participantes del mercado: si las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial generarán suficientes ingresos para justificar el dinero destinado a desarrollar esta tecnología.

Las grandes empresas tecnológicas están destinando recursos a centros de datos, procesadores especializados, infraestructura en la nube y sistemas capaces de entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Aunque estas inversiones impulsaron el valor de numerosas compañías durante los últimos años, ahora existe mayor preocupación por el tiempo que necesitarán para producir beneficios.

PUBLICIDAD

A ese escenario se suman los costos de financiamiento. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense encarece los préstamos y puede reducir el atractivo de las acciones de crecimiento, categoría en la que suelen ubicarse muchas empresas tecnológicas. El Financial Times también identifica la oposición política a algunas inversiones en IA y la incertidumbre sobre las ganancias futuras como factores que debilitaron la confianza del mercado.

Micron Technology y Marvell Technology también registraron fuertes pérdidas durante noviembre, antes de la recuperación del mercado. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

La preocupación se reflejó en el comportamiento de los inversores institucionales. Algunos fondos de cobertura deshicieron posiciones apalancadas y aumentaron sus apuestas contra determinadas compañías, mientras que otros participantes del mercado redujeron su exposición al sector tecnológico.

PUBLICIDAD

La volatilidad mantiene en alerta a Wall Street

Uno de los indicadores que refleja la incertidumbre es el VIX, conocido como el índice del miedo de Wall Street. Este instrumento mide la volatilidad que esperan los inversores para el mercado bursátil estadounidense. Durante noviembre llegó a alcanzar los 40 puntos, más del doble de su nivel mínimo registrado en octubre.

También se produjo un cambio en la valoración de las empresas tecnológicas. El indicador que compara el precio de las acciones con las ganancias futuras estimadas del sector tecnológico mundial cayó por debajo de 13 veces. Se trata de su nivel más bajo desde 2012, una señal de que los inversores están dispuestos a pagar menos por las ganancias que esperan obtener de estas compañías.

PUBLICIDAD

El índice Nasdaq 100 agrupa a algunas de las principales compañías tecnológicas que cotizan en Estados Unidos y sirve como referencia para medir el desempeño del sector. EFE/Sarah Yenesel

A pesar de ello, algunos participantes del mercado consideran que las fuertes caídas dejaron oportunidades para comprar acciones a precios más bajos. Otros prefieren proteger sus ganancias ante la posibilidad de que continúen las oscilaciones durante las últimas semanas del año.

El repunte del viernes ofrece un respiro para las empresas tecnológicas, pero no resuelve las dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial. El mercado seguirá atento a los resultados financieros, los costos de infraestructura y la capacidad de las compañías para transformar sus desarrollos tecnológicos en ingresos sostenibles.