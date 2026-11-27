El Departamento de Justicia citó a Nvidia en calidad de testigo dentro del proceso penal contra la firma Megaspeed. (REUTERS/Ann Wang)

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Nvidia enfrenta una citación judicial como testigo en la causa penal contra Megaspeed, la empresa singapurense en el centro del escándalo que derivó en la renuncia y posterior restitución de su CEO, Jensen Huang. La citación, confirmada por CBS News a través de una fuente con acceso directo al expediente, llega en medio de una avalancha de investigaciones federales, estatales y legislativas que el regreso de Huang a la cúpula de la compañía no logró detener.

La situación se desencadenó tras revelarse que Huang mantuvo una relación extramarital con Alice Huang, exdirectora ejecutiva de Megaspeed y presunta agente de inteligencia del gobierno de China —acusación que Beijing rechaza de plano.

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El origen de la controversia involucra el vínculo personal entre Jensen Huang y Alice Huang, exdirectiva señalada por presuntos nexos con la inteligencia china. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

El empresario renunció el 12 de noviembre de 2026, pero el directorio del gigante tecnológico lo restituyó el 23 de noviembre, apenas once días después, tras la intervención personal del presidente Donald Trump, quien le aseguró a la junta directiva que la vuelta de Huang “no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Nvidia no es el objetivo penal, pero el DOJ exige su cooperación como testigo clave

El Departamento de Justicia (DOJ) envió una citación a Nvidia en calidad de testigo dentro de la causa penal que lleva contra Megaspeed por presuntas violaciones a los controles de exportación de chips de inteligencia artificial.

Jensen Huang conserva su habilitación de seguridad oficial pese a no recibir las alertas habituales de contrainteligencia. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

La citación no convierte a Nvidia en objetivo de la investigación: el procurador general Todd Blanche declaró en conferencia de prensa que el DOJ “no tiene pruebas de conducta ilícita” por parte de la empresa ni de Huang, a quien calificó de “buen ciudadano corporativo”.

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Sin embargo, Blanche eludió las preguntas sobre la pesquisa en curso contra Megaspeed y admitió que no puede descartar hallazgos futuros: “No puedo predecir el futuro”, afirmó ante los periodistas.

Donald Trump intervino ante la junta directiva de Nvidia para facilitar la restitución del director ejecutivo Jensen Huang. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Lo que sí es público es que Huang conserva su habilitación de seguridad (security clearance). Según fuentes consultadas por CBS News, la revocación fue considerada pero no ejecutada. Además, Huang nunca recibió un briefing de contrainteligencia —una sesión estándar para alertar a personas con habilitación sobre posibles amenazas externas— pese a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya investigaban los vínculos de Alice Huang con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

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Megaspeed acumuló sospechas por el desvío de chips de Nvidia hacia China

Megaspeed es una empresa de centros de datos con sede en Singapur y el mayor comprador de chips Nvidia en el sudeste asiático. El caso tiene raíces que anteceden al escándalo personal. El Departamento de Comercio inició una investigación sobre la empresa en 2024 al detectar actividad sospechosa vinculada al posible desvío de semiconductores avanzados. En mayo de 2025, los investigadores solicitaron a Nvidia sus registros de ventas directas e indirectas a Megaspeed.

El gobierno estadounidense incluyó a Megaspeed en su lista negra comercial por sospechas sobre el desvío de tecnología hacia China. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Un mes después, en junio, Nvidia incluyó a la compañía en su lista de clientes sin venta (no sell list), y agentes federales viajaron a Singapur junto con autoridades locales para realizar una inspección presencial en las instalaciones, donde entrevistaron a Alice Huang.

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Tras esa acción, el DOJ tomó el liderazgo de la investigación penal. El 23 de noviembre de 2026, Washington incluyó a Megaspeed en su lista negra comercial por razones de seguridad nacional. La empresa niega todas las acusaciones y aclaró que Alice Huang dejó el cargo en agosto de 2025.

Nvidia colocó a Megaspeed en su registro de clientes sin venta luego de las primeras alertas del Departamento de Comercio. (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

Según Reuters, legisladores demócratas también abrieron una pesquisa paralela para determinar si Nvidia ejerció influencia sobre la investigación del Departamento de Comercio.

Jensen Huang declarará ante el Congreso en tres instancias distintas durante diciembre

La restitución de Huang no frenó el apetito investigativo del Congreso. El 1° de diciembre, el CEO de Nvidia comparecerá en sesión cerrada ante los comités de Inteligencia, Relaciones Exteriores y el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes.

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Al día siguiente, el 2 de diciembre, será el turno del consejero general de Nvidia, Tim Teter. Y el 3 de diciembre, Huang declarará en una audiencia pública ante el Comité Bancario del Senado.

Jensen Huang comparecerá en tres audiencias ante comités del Congreso estadounidense durante las primeras semanas de diciembre. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Los líderes demócratas, que asumirán la mayoría en ambas cámaras en enero de 2027, ya anticiparon sus intenciones. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, tachó la decisión del directorio de “indefendible, irresponsable e incomprensible” y prometió una investigación “amplia y sin demoras”.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, fue más directo: “Trump antepone sus intereses financieros y los de sus amigos millonarios a nuestra seguridad nacional”, escribió en X. La senadora Elizabeth Warren, que tomará la presidencia del Comité Bancario, exigió al gobierno que explique qué “señales” recibió Nvidia de parte de funcionarios de alto rango para justificar la vuelta del CEO.

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La SEC investiga si Nvidia engañó a inversores con sus reportes de ventas en Asia

A las investigaciones penales y legislativas se suma una pesquisa civil. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) analiza las prácticas contables de Nvidia, según informaron el Wall Street Journal y Reuters.

Entre los puntos bajo examen figura un cambio en la metodología de reporte de ventas internacionales: la compañía dejó de desglosar sus ingresos provenientes de Singapur en sus declaraciones financieras, justo cuando Megaspeed —su mayor cliente en el sudeste asiático— estaba bajo sospecha.

La SEC no hizo comentarios públicos sobre el alcance ni el inicio formal de la investigación.