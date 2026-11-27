Jennifer Lopez ofreció 12 espectáculos en The Colosseum del Caesars Palace durante su última residencia en Las Vegas (Instagram/JLO)

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Jennifer Lopez lleva décadas bajo la mirada del público por sus canciones, sus coreografías y, especialmente, sus atrevidos vestuarios. Los enterizos ajustados, las transparencias, los escotes y las prendas que dejan al descubierto sus piernas y caderas forman parte de su imagen sobre el escenario. Sin embargo, hubo alguien que no parecía estar tan convencido de esa elección de vestuario: su hijo Max.

La cantante de 57 años recordó una divertida anécdota familiar durante su participación en The Drew Barrymore Show. Ahí contó cómo reaccionó el joven cuando la vio actuar en Las Vegas por primera vez, hace una década. En aquel entonces, Max y su mellizo Oskar tenían alrededor de siete años y estaban a punto de cumplir ocho.

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“Después del espectáculo, mi hijo Max se acercó a mí. Exclamó: ‘¡Mamá!’. Y yo pensé que iba a decirme: ‘¡El espectáculo estuvo buenísimo!’, pero me preguntó: ‘¿Por qué nunca usas pantalones en el escenario?’”, relató Lopez entre risas.

Jennifer Lopez convirtió los enterizos ajustados, los brillos y las transparencias en parte de su imagen sobre los escenarios.(Instagram/JLO)

La artista reconoció que la pregunta de su hijo tenía sentido desde su perspectiva. “Le dije: ‘Ah, sí, eso debe ser extraño para ti’”, recordó. No obstante, su respuesta también dejó claro que los vestuarios llamativos son parte de su trabajo y de la identidad artística que ha construido a lo largo de los años.

“Simplemente le digo: ‘Soy una showgirl. Soy bailarina, cariño, soy una showgirl. Eso es lo que hago’”, explicó en la entrevista.

La anécdota ocurrió durante la primera residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas, titulada All I Have, que comenzó en enero de 2016 en el entonces Zappos Theater, dentro del Planet Hollywood Resort & Casino. El espectáculo permaneció en cartelera hasta septiembre de 2018.

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La elección de vestuario de Lopez no ha cambiado demasiado con el paso del tiempo. Incluso ahora, en sus 50 años, la intérprete de “On the Floor” continúa con los enterizos brillantes, las medias de red, los tacones y los diseños que resaltan su silueta.

Up All Night in Las Vegas fue la residencia más reciente de Jennifer Lopez y concluyó el 28 de marzo de 2026.(Instagram/JLO)

De su primera residencia en Las Vegas a una película sobre sus conciertos

Diez años después de aquella pregunta de Max, Jennifer Lopez volvió a presentarse en Las Vegas con Up All Night in Las Vegas, su residencia más reciente, que concluyó el 28 de marzo de 2026. La cantante ofreció 12 espectáculos en The Colosseum del Caesars Palace durante casi tres meses.

Ahora, parte de esa experiencia llegó a la televisión con The JLO Show: Live in Las Vegas, una película de concierto que se estrenó el 26 de noviembre en CBS y Paramount+. La producción recoge la presentación final de su residencia y permite al público ver de cerca las coreografías y los cambios de vestuario. La plataforma de streaming también ofrece una versión extendida.

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Durante la promoción del especial, Lopez explicó que quería contar una historia a través del espectáculo y rendir homenaje a los artistas que actuaron antes que ella en ese escenario.

Los mellizos de J.Lo y Marc Anthony ya viven su etapa universitaria tras cumplir 18 años (Crédito :TheStewartofNY/WireImage)

La nueva etapa familiar de Jennifer Lopez

Max y Oskar, los mellizos que la cantante tuvo con su exesposo Marc Anthony, tienen actualmente 18 años y comenzaron sus estudios universitarios. La artista también habló recientemente sobre los cambios que experimentó en su vida familiar tras la partida de sus hijos de casa.

En una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, confesó que lloró durante seis meses ante la transición. “Desde dos meses antes de que se graduaran hasta que los dejé en la universidad y unas semanas después”, contó.

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Aunque reconoció que extraña a sus hijos, también describió este periodo como una etapa de libertad personal. “Estoy sola, soy libre: ¡puedo hacer lo que quiera!”, expresó. Lopez calificó este momento como su “era feliz” y aseguró que atraviesa un periodo saludable de su vida.