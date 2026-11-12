Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

Jensen Huang admitió un vínculo sentimental con Alice Huang, señalada por la inteligencia estadounidense como presunta agente de China. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

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Megaspeed, la empresa de centros de datos con sede en Singapur que ocupa el centro del escándalo que sacudió a Nvidia, prometió cooperar con la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre potenciales riesgos para la seguridad nacional, según informó Associated Press (AP) este jueves 12 de noviembre.

La compañía emitió su primer comunicado público desde que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber mantenido una relación sentimental con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed a quien funcionarios de inteligencia estadounidenses identificaron como presunta agente reclutada por China.

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En ese texto, Megaspeed afirmó que toma “muy en serio” su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones y que actuará “de manera constructiva y transparente” con las autoridades.

Megaspeed enfrenta una investigación del Departamento de Justicia por elusión de controles de exportación

El compromiso público de la compañía llegó después de que su situación legal se agravara de forma significativa. El año pasado, Megaspeed fue objeto de escrutinio por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por presuntamente eludir las leyes de exportación y desviar una gran cantidad de chips avanzados de Nvidia hacia usuarios chinos. La empresa negó esas acusaciones.

Megaspeed prometió cooperar con el gobierno de Estados Unidos en la investigación sobre riesgos para la seguridad nacional. (REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Posteriormente, esa investigación fue transferida al Departamento de Justicia, cuya División de Seguridad Nacional evalúa si Megaspeed violó esas normas, en una indagación que también abarca el escrutinio de Alice Huang, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con AP.

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Los controles de exportación son regulaciones que impone el gobierno de Estados Unidos para restringir la venta o transferencia de tecnología sensible hacia determinados países o empresas. Cuando una compañía opera en sectores estratégicos como la inteligencia artificial o la infraestructura de datos y mantiene vínculos con ciudadanos o firmas de países considerados de riesgo, puede quedar sujeta a investigaciones que evalúen si se vulneraron esas normas.

El vínculo entre Jensen Huang, Alice Huang y los chips de inteligencia artificial

El caso adquirió relevancia pública cuando Huang admitió la relación con Alice Huang, quien se había desempeñado como ejecutiva en Megaspeed. La conexión entre el jefe de la mayor empresa de chips de inteligencia artificial del mundo y una compañía de centros de datos con vínculos en China despertó alarmas en Washington sobre posibles implicancias para la seguridad nacional. Según un informe de The Information citado por Reuters, esa relación habría facilitado el envío de al menos USD 7.500 millones en chips a empresas chinas.

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Un reporte periodístico reveló que el vínculo facilitó envíos de tecnología por al menos 7.500 millones de dólares a firmas chinas. (TVBS via AP)

Nvidia es el principal proveedor mundial de procesadores gráficos utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Precisamente por eso, sus chips están sujetos a estrictos controles de exportación que limitan su venta a ciertos países, entre ellos China.

La senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren señaló en un comunicado que, según se informó, Nvidia había obtenido aprobaciones para exportar “cientos de miles de chips avanzados de IA a China, incluso a empresas vinculadas al ejército chino”, y subrayó que la relación de Huang con Alice Huang “plantea preguntas importantes que Nvidia debe responder”.

La junta directiva de Nvidia analiza el futuro de Huang sin anunciar una decisión

Según informó AP, la junta directiva de Nvidia celebró una reunión para evaluar la situación de Huang. Para conducir la revisión interna, el directorio contrató a Joon Kim, socio del estudio Wachtell Lipton y exfiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, con experiencia en investigaciones internas y defensa en casos de delitos de cuello blanco, según Reuters. Hasta el cierre de esta nota, no trascendió ninguna decisión concreta sobre el futuro del ejecutivo.

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Varios legisladores estadounidenses aguardan la comparecencia de Jensen Huang ante el Congreso prevista para el 18 de noviembre. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La incertidumbre sobre la continuidad de Huang agrega una capa de complejidad adicional al panorama. Nvidia había señalado previamente que “no tiene motivos para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos corporativos, y que Huang seguiría al mando mientras coopera con la investigación.

Mientras tanto, varios legisladores de ambos partidos aguardan su comparecencia ante el Congreso, prevista para el 18 de noviembre, según consignó Infobae con base en información de AP.