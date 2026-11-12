Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia, el gigante de los chips de IA, tras 33 años en el cargo

FILE PHOTO: Nvidia CEO Jensen Huang speaks during a doorstep after attending the AI Ecosystem Reception in Tokyo, Japan, July 16, 2026. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

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Jensen Huang reunció como CEO de Nvidia y dejó al fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) sin la figura que convirtió a la empresa en una potencia de la IA. Su salida abre una sucesión en una compañía valorada en 4 billones de dólares y amenaza con alterar la red de proveedores, servicios en la nube y laboratorios tecnológicos que Nvidia ayudó a financiar.

La directora financiera, Colette Kress, asumirá como directora ejecutiva interina mientras la empresa busca un reemplazante permanente. Nvidia también designó a Harvey Jones, exdirector ejecutivo y miembro del consejo de Synopsys, como su primer presidente de la junta directiva.

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Huang dejará además su puesto en el consejo de administración. El cofundador de la compañía era su cuarto mayor inversor, con una participación aproximada del 3,61%.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura bursátil. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Las acciones de Nvidia bajaron más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, una caída que presionó al conjunto de las cotizaciones. La reacción se produjo cuando los inversores ya mostraban inquietud por el consumo de efectivo y el aumento de la deuda de los grandes grupos tecnológicos, pese a su tradicional disponibilidad de liquidez.

Una sucesión bajo presión sobre la ejecución tecnológica

La salida de Huang plantea dudas sobre la capacidad de Nvidia para sostener la coordinación de un ecosistema que incluye fabricantes, operadores de infraestructura en la nube y grandes laboratorios de inteligencia artificial. La empresa había invertido su creciente flujo de efectivo en esos actores, que a la vez se convirtieron en compradores y socios de sus chips.

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El riesgo principal no está en la hoja de ruta tecnológica, que ya resulta visible para los próximos años, sino en la ejecución, afirmó a Reuters Michael Feldman, gestor de cartera de ClearBridge Investments. “Jensen ha sido el principal responsable de un sistema extraordinariamente complejo”, sostuvo, y añadió: “En un mundo con verdaderos cuellos de botella, esa coordinación constituye en sí misma una ventaja competitiva”.

Los inversores advirtieron riesgos sobre la ejecución operativa y la coordinación del ecosistema de inteligencia artificial de la compañía. (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER)

Durante años, Nvidia fue identificada sobre todo con los jugadores que buscaban gráficos de alto rendimiento. La capacidad de sus procesadores para realizar múltiples cálculos en paralelo los transformó después en una pieza central del desarrollo de inteligencia artificial y en un activo estratégico de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

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Ese ascenso convirtió a Nvidia en la empresa más valiosa del mundo y dio a Huang una notoriedad inusual entre los directivos tecnológicos. En Taiwán y Corea del Sur, seguidores le pedían firmas en libros, carteles e incluso en sus cuerpos, mientras que las menciones de empresas durante sus presentaciones podían mover las acciones.

Las relaciones investigadas y el vínculo con China

La presión sobre Huang aumentó tras informaciones sobre una relación con Alice Huang, exejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur. Las autoridades estadounidenses concluyeron que ella era agente de la inteligencia china, mientras Pekín negó que fuera espía.

Las autoridades de Estados Unidos investigaron a la empresa Megaspeed por sospechas vinculadas al acceso de China a chips avanzados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ambos fueron fotografiados juntos en Taiwán, Singapur y California, y no tienen parentesco. Washington también investigó a Megaspeed, socio oficial de Nvidia con acceso prioritario a sus chips, ante sospechas de que pudo ayudar a China a obtener procesadores avanzados restringidos por los controles de exportación estadounidenses.

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A comienzos de mes, el consejo de administración de Nvidia abrió una investigación dirigida por consejeros independientes y con asesoramiento jurídico externo para establecer si Huang había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. En ese momento, la junta expresó su confianza en el ejecutivo.

La junta directiva evaluó la salida de Huang tras conocerse su vínculo con Kimberly Powell, vicepresidenta de la empresa. (Foto: Nvidia/via REUTERS)

La controversia escaló el miércoles 11 de noviembre, cuando The New York Times informó que Huang también había mantenido una relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de Nvidia, quien dependía directamente de él. Según una persona familiarizada con el asunto, la junta se reunió ese día para considerar su destitución.

La renuncia puede tener efectos sobre la política estadounidense de exportación de chips. Huang había defendido preservar el acceso de Nvidia al mercado chino y mantenía vínculos estrechos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Trump afirmó el domingo 8 de noviembre de 2026 que Huang había “hecho un trabajo increíble para nuestro país” y que el entonces jefe de Nvidia le dijo que desconocía que la empresaria china con la que mantuvo una relación fuera una espía.