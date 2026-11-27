La Justicia de Texas acusó de asesinato a Harriet Evelyn Hall por la muerte de su hijo de cinco años ocurrida en 1969 (Captura de video)

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Una investigación reactivada más de medio siglo después derivó en una acusación por asesinato contra Harriet Evelyn Hall, una mujer de 92 años señalada por la muerte de su hijo Ronald, de 5 años, en 1969. La Policía de Universal City, en Texas, informó que la detenida fue procesada por un gran jurado del condado de Bexar y permanece bajo custodia con una fianza de USD 500.000.

El caso se remonta al 25 de noviembre de 1969, cuando el niño murió después de caer en coma. Las autoridades sostienen que Ronald habría sufrido maltrato durante varios años antes de su fallecimiento. La acusación formal llegó 57 años después de la muerte del menor, tras una nueva revisión del expediente.

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La investigación se reabrió con información aportada por el hermano de Ronald

El caso volvió a ser examinado en 2024, cuando James Randall Hall, hermano mayor de Ronald, aportó información a los investigadores sobre los abusos que ambos habrían padecido en su infancia, como publicó CBS News.

La Policía de Universal City identificó a James Randall Hall como denunciante en la causa. El hombre, ya adulto, habría colaborado con las autoridades en distintas oportunidades a lo largo de los años, de acuerdo con los datos divulgados por la institución y recogidos por CBS News Texas.

Los antecedentes revisados por los investigadores sitúan a la familia en el distrito de Aviación de Universal City, al noreste de San Antonio. En ese momento, el padre de los niños, James Fletcher Hall, estaba destinado en la Base de la Fuerza Aérea Randolph, aunque murió posteriormente.

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La pesquisa, que durante décadas no derivó en cargos, adquirió una nueva dimensión a partir de los testimonios y de la documentación reunida sobre la muerte del menor. Las autoridades no han divulgado públicamente otros detalles sobre las pruebas presentadas ante el gran jurado.

Los documentos describen presuntos abusos contra el niño desde temprana edad

James Randall Hall aportó datos sobre los abusos que sufrió en su infancia y motivó la reapertura del caso en 2024 (Captura de video)

Los registros oficiales mencionados por CBS News clasifican el expediente como un caso de abuso infantil y violencia doméstica. La información atribuida a esos documentos indica que Ronald habría sido golpeado con la mano y con un palo, además de haber sido atado de manos y pies.

El mismo reporte afirma que el niño habría permanecido sin alimentos durante períodos prolongados. Las acusaciones se refieren a hechos ocurridos durante los cuatro años previos a que Ronald cayera en coma y muriera.

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La causa atribuye esas conductas a Harriet Evelyn Hall, pero la imputación constituye una acusación que deberá ser analizada en el proceso judicial. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado si la defensa de la mujer presentó una respuesta pública ante los cargos.

El tratamiento del caso se produce bajo las normas vigentes en el condado de Bexar. La fianza de USD 500.000 fue fijada luego de que Hall fuera procesada por el cargo de asesinato, informó FOX 7 Austin, que citó datos proporcionados por la Policía de Universal City.

Hall dio versiones distintas sobre cómo se lesionó su hijo, afirma la Policía

Los investigadores señalaron que Hall ofreció explicaciones diferentes sobre las circunstancias en que Ronald sufrió la lesión que precedió a su muerte. En una primera versión, habría dicho que el niño se lastimó tras una caída.

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En otro relato, la mujer aseguró no recordar lo que había ocurrido, tal como indicó la Policía de Universal City a CBS News Texas. Esa diferencia entre las declaraciones forma parte de los elementos revisados durante la investigación.

Tras la muerte del menor, la familia se trasladó a Waco, también en Texas. Allí, los Rangers de Texas interrogaron a Hall sobre el fallecimiento de Ronald, según comunicaron las autoridades.

La detención de la mujer fue anunciada el 26 de noviembre de 2026. La causa seguirá su curso en el condado de Bexar, donde se definirá la situación judicial de Hall por la muerte de su hijo ocurrida en 1969.

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