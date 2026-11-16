El exdirector de Nvidia, Jensen Huang, aceptó declarar a puertas cerradas ante tres comisiones del Congreso

Alice Huang fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur y compradora de chips de Nvidia. REUTERS/Manami Yamada

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Jensen Huang, quien renunció el 12 de noviembre como director ejecutivo de Nvidia, aceptó declarar a puertas cerradas ante tres comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre su relación con Alice Huang, una empresaria china señalada como presunta espía. Lo informó el congresista John Moolenaar.

Moolenaar, republicano por Michigan y presidente del comité de la Cámara que investiga al Partido Comunista Chino, lo dijo el domingo 15 de noviembre en el programa Face the Nation, de CBS. Aclaró que también irán representantes de Nvidia y que las fechas exactas todavía se negocian.

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Las tres comisiones son la de Asuntos Exteriores, la de Inteligencia y el comité sobre China que preside Moolenaar. Según el congresista, Huang y Nvidia le dijeron que colaborarán con ellas. Al ser una comparecencia voluntaria, no hará falta emitir una citación judicial (subpoena, en inglés), confirmó a la conductora Margaret Brennan.

Las tres comisiones son la de Asuntos Exteriores, la de Inteligencia y el comité sobre China que preside Moolenaar. REUTERS/Dado Ruvic

Los legisladores habían invitado a Huang el jueves 12 de noviembre a una entrevista a puertas cerradas, con transcripción, el 1 de diciembre, y advirtieron que si no cooperaba lo citarían por la fuerza. Moolenaar dijo que ahora se evalúan las fechas exactas.

Qué quieren saber los legisladores

Moolenaar explicó que la reunión busca “entender hasta qué punto se accedió a información privilegiada” y en qué medida la supuesta espía influyó en la filosofía de Nvidia, algo que, dijo, pudo haber tenido efecto en políticas de Estados Unidos sobre inteligencia artificial y controles a las exportaciones.

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El legislador sostuvo que Alice Huang, ciudadana china, creó una empresa que pudo acceder a más de USD 12.000 millones en chips de alta gama. Una investigación en curso analiza si esos chips se enviaron de contrabando a China, adonde Nvidia tiene prohibido vender sus chips más avanzados. Esa cifra es una afirmación de Moolenaar, no un dato confirmado por la justicia.

FOTO DE ARCHIVO: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, observa la escena en la puerta de una casa tras asistir a la Recepción del Ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

Moolenaar también criticó a Jensen Huang: dijo que mantener esa relación, sabiendo que cualquier ciudadano chino puede ser presionado por el Partido Comunista, fue “irresponsable” y “una amenaza directa” para la seguridad nacional. Añadió que le parece “indignante” que Nvidia no lo viera como un riesgo.

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Alice Huang fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur y compradora de chips de Nvidia. Ese mismo domingo, Megaspeed dijo que ella dejó la compañía el 30 de agosto de 2025 y que no tiene ningún cargo actual.

La empresa anunció además una investigación interna a cargo de abogados externos. Afirmó que las versiones sobre su negocio y su cadena de suministro “no están respaldadas por pruebas verificables” y que cumple las normas de exportación de Estados Unidos. No respondió a las acusaciones concretas, según CBS News y la agencia AP.

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Hay otras investigaciones en marcha

El fiscal general Todd Blanche dijo el jueves que el Departamento de Justicia no llegó a una conclusión sobre si Alice Huang es una espía china, aunque el FBI investiga el caso. No se anunciaron cargos en su contra. China niega la acusación, según la BBC.

FILE PHOTO: An NVIDIA logo and a computer motherboard appear in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La comparecencia de Huang es independiente de otro pedido: la comisión bancaria del Senado le solicitó que declare en diciembre. Ese organismo también citó para el mes próximo al secretario de Comercio, Howard Lutnick, por el papel de su ministerio al permitir las exportaciones de chips avanzados de Nvidia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a CNBC que varias agencias querían incluir a Megaspeed en la lista de empresas con restricciones comerciales “desde hacía meses”, pero que Comercio “tiene la pluma”. Así lo informó la BBC.

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Mientras tanto, el Financial Times informó que Huang habló con aliados sobre volver a dirigir la compañía, y la BBC señaló que un grupo de líderes tecnológicos, entre ellos Elon Musk, intenta reunir apoyo para reinstalarlo. Un representante de Huang no quiso comentar el informe.

Por ahora no hay fecha para la comparecencia. El único día conocido es el 1 de diciembre, que las comisiones fijaron en su invitación. Brennan planteó que Huang iría a declarar en las próximas semanas y Moolenaar lo confirmó.