Punto por punto: la trama de espionaje, infidelidad y tecnología que puede costarle el cargo al CEO de Nvidia

El directorio de Nvidia se prepara para destituir a Jensen Huang. (Reuters)

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitió ante sus empleados que fue infiel a su esposa con una ejecutiva a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una presunta agente de China. Desde entonces, el directorio de la empresa investiga el caso, el FBI y el Departamento de Justicia abrieron sus propias pesquisas y las acciones perdieron cerca de USD 430.000 millones de valor de mercado en dos ruedas.

Para entender exactamente qué pasó y cuáles fueron las consecuencias, es necesario hacer un repaso de los aspectos claves, punto por punto. Huang tiene 63 años y dirige Nvidia desde que la cofundó, en 1993. La supuesta espía es Alice Huang, también conocida como Huang Le, ciudadana china y exejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que compra chips a Nvidia. No tiene parentesco con el CEO y no fue acusada de ningún delito.

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Lo admitido es la relación. No está probado que Alice Huang haya sido reclutada por Beijing, que haya obtenido información de Nvidia ni que Huang supiera algo de eso. China rechazó las acusaciones y las calificó de campaña de difamación.

La relevancia del caso reside en que Nvidia es más que una empresa tecnológica y se transformó en un activo geopolítico clave para Estados Unidos. Diseña chips, procesadores gráficos (GPU) y software para inteligencia artificial y centros de datos. Es clave a nivel mundial porque sus tecnologías impulsan el desarrollo de la IA y la infraestructura digital de empresas y gobiernos. El próximo 17 de noviembre, Nvidia presentará resultados con la investigación abierta y sin un sucesor evidente para Huang, según The New York Times.

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De una foto en Taipéi a la confesión

En junio de 2024 apareció la primera foto de los dos Huang juntos, en una fiesta posterior a una conferencia en Taipéi. A fines de ese año, el Departamento de Comercio empezó a investigar a Megaspeed por un posible desvío de chips a China. En mayo de 2025 hubo una segunda foto, en una cena privada en la capital taiwanesa.

Jensen Huang y Alice Huang fueron vistos juntos tras una conferencia en Taipei. (Reuters)

El 9 de octubre de 2025, el Times reveló la investigación y los vínculos entre ambos. En la primavera boreal de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, supervisó un memorando clasificado sobre la relación, según The Wall Street Journal. El 29 de octubre, el Times y el Journal informaron que la inteligencia estadounidense cree que Alice Huang es una agente china cercana al CEO, y el 6 de noviembre el Financial Times agregó que el gobierno considera que el vínculo era sentimental.

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El domingo 8, Huang escribió a los empleados: “Fui infiel a mi esposa. No hay excusa para lo que hice”. Ese día, el directorio abrió una investigación independiente y lo mantuvo en el cargo mientras dure.

Megaspeed y el recorrido de los chips

Fundada en 2015 como 7Road International, Megaspeed adoptó su nombre actual en marzo de 2023. Según el Times, importó a Malasia equipos de Nvidia por miles de millones de dólares y construyó centros de datos para clientes chinos, entre ellos Alibaba. Esa actividad es legal, pero funcionarios temían que parte de los chips se desviara. La normativa estadounidense permite a empresas chinas alquilar capacidad de cómputo fuera del país, aunque les prohíbe ser dueñas de procesadores avanzados.

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The Information sostuvo que Alice Huang armó una red de empresas en China y Singapur para adquirir unos 240.000 procesadores H100, H200 y A100, sujetos a restricciones, y que parte llegó a Alibaba, Tencent y laboratorios de inteligencia artificial. Según Reuters, esos vínculos habrían facilitado el envío de al menos USD 7.500 millones en chips a empresas chinas.

Por qué preocupa a Washington

Los procesadores de Nvidia entrenan los modelos de inteligencia artificial más avanzados y las autoridades los consideran una cuestión de seguridad nacional por sus posibles usos militares. Washington prohíbe su exportación directa a China. La empresa concentra entre 70% y 95% del mercado mundial de aceleradores de IA, según Mizuho Securities. De acuerdo con el diario inglés The Guardian, el memorando de Rubio advertía que el Ministerio de Seguridad del Estado chino habría usado a la empresaria para reunir datos técnicos y presionar por menos controles.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Jensen Huang es "un hombre honorable". (Reuters)

Donald Trump dijo que Huang le aseguró que no tenía “ni idea” de que ella fuera espía y lo definió como “un hombre honorable”. El Times publicó que Rubio lo había informado durante un vuelo del Air Force One en mayo; un funcionario de la Casa Blanca desmintió esa versión.

Las investigaciones en marcha

El directorio de Nvidia contrató al estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para determinar si se comprometieron secretos de inteligencia artificial o de seguridad nacional. La auditoría está a cargo de Joon Kim, exfiscal federal interino de Nueva York. La empresa dice que no tiene motivos para creer que hubo filtraciones. El Departamento de Justicia tiene una causa penal abierta sobre Megaspeed, según el Times, y el FBI evalúa si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

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Hay accionistas que demandaron a la empresa y a su CEO en un tribunal federal de California. Tres comités de la Cámara de Representantes citaron a Huang a una audiencia reservada el 18 de noviembre, bajo advertencia de emitir una orden vinculante si no comparece.

El impacto en la Bolsa

Las acciones cayeron 5% el 9 de noviembre y hasta 6% el martes, hasta USD 167,74, su menor cierre desde el 30 de marzo. El miércoles subieron 2,92% en la rueda, pero perdieron más de 8% después del cierre, tras conocerse que el directorio evalúa apartar a Huang.

El miércoles, las acciones de Nvidia cayeron 8% después del cierre. (EFE)

El analista Dan Ives estimó que su salida reduciría entre 25% y 30% el valor de la compañía, porque concentra la dirección tecnológica. Bank of America calculó que, si la participación en el mercado de GPU bajara a 50% y el margen a 65%, la ganancia bruta de 2030 sería USD 300.000 millones menor, una pérdida de valor cercana a USD 1,4 billones en total.

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La segunda relación y el futuro de Huang

El miércoles, el Wall Street Journal informó que el directorio de Nvidia se prepara para destituir a Huang y que podría reunirse ese mismo día. El diario sostiene que el CEO tuvo dos relaciones extramatrimoniales. El New York Times identificó a la segunda mujer como Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, que depende de él, según cinco personas que trabajaron en la empresa. Ninguno de los dos confirmó el vínculo.

Powell tiene 48 años, es ingeniera eléctrica, graduada en la Universidad Northeastern, en Massachusetts, y empezó su carrera en Planar Systems, una fabricante de pantallas, en el área de monitores para diagnóstico médico. Es vicepresidenta de salud en Nvidia desde fines de 2017. Hoy maneja ese negocio en todo el mundo: los equipos y programas que se usan en imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de fármacos y análisis de datos de salud.

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Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. (LinkedIn / kpowell)

Según dos de las fuentes del diario, Huang, de 63 años, y Powell fueron filmados en actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de Nvidia, en marzo. El Times aclara que no vio el video. Tres personas informadas sobre el episodio dijeron que lo grabó con su teléfono alguien que pasaba por ahí. El equipo de seguridad de Huang apartó a esa persona y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad. Los dos están casados con otras personas.

Sobre Powell no pesa sospecha de espionaje: su caso remite al código de conducta de Nvidia, que pide evitar conflictos, incluidas las relaciones personales, dado que por su cargo reporta en forma directa al CEO.