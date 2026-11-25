Alfozan trabajaba como ingeniero en OpenAI desde julio de 2025 y fue captado por las cámaras de seguridad (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

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Un ingeniero de OpenAI acusado de ocultar un dispositivo de grabación en las oficinas de la compañía en San Francisco quedó en libertad bajo una fianza de USD 1 millón. La decisión fue tomada el martes 24 de noviembre por un juez federal, que consideró que Abdulrahman Alfozan, de nacionalidad saudí, no representa un riesgo de fuga.

Como condición para permanecer en libertad mientras espera el juicio, Alfozan deberá llevar una tobillera electrónica, según dispuso el juez Alex G. Tse. El ingeniero se había declarado inocente, a principios de noviembre, del cargo de grabar comunicaciones orales.

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El dispositivo hallado en el puerto USB de un televisor

Los fiscales sostienen que OpenAI descubrió alrededor del 30 de septiembre un dispositivo envuelto en papel higiénico e insertado en el puerto USB de un televisor, en una sala de reuniones ejecutiva donde se hablaba de información técnica y estratégica confidencial.

Alfozan, de 35 años, saudita y residente permanente en Estados Unidos, trabajaba en la empresa desde julio de 2025. Fue despedido y arrestado el 9 de octubre. Un gran jurado lo acusó el 27 de octubre de un cargo de interceptación de comunicaciones orales y él se declaró inocente.

Si fuera condenado, enfrenta hasta cinco años de prisión, una multa de USD 250.000 y una posible deportación, de acuerdo con el Gobierno.

OpenAI informó que el 30 de septiembre, durante una inspección, su equipo de contramedidas de vigilancia técnica detectó un dispositivo conectado a un puerto USB ubicado en la parte posterior de un televisor de la sala de conferencias (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

La posición del juez y los fiscales

El magistrado Alex Tse sostuvo que el Gobierno no tiene pruebas suficientes para seguir reteniéndolo. “No hay ninguna historia de espías de la que estemos hablando ahora mismo. El Gobierno solo tiene la escucha ilegal”, afirmó, según Courthouse News. También dijo que la evidencia muestra a un “titular de tarjeta verde normal”.

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La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en San Francisco se opuso a que quedara libre al sostener que podría escapar por sus “considerables recursos y vínculos con Arabia Saudita”, según el canal CNBC.

Los fiscales habían informado del hallazgo de cientos de archivos de audio en la computadora personal de Alfozan, con decenas de grabaciones de reuniones en OpenAI durante septiembre, según citó la cadena televisiva CNBC. En contraste, Tse señaló que no hay evidencia concreta de espionaje económico ni de robo de secretos comerciales, aunque advirtió que espiar donde se reúne Sam Altman no es “una actividad normal”.

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Las medidas cautelares imponen a Alfozan el uso de tobillera electrónica, toque de queda y restricción de contacto con empleados. (X/@alfozan)

La fianza se reparte entre el propio acusado, que aporta la mitad, y tres amigos como garantes. Deberá usar tobillera electrónica, cumplir un toque de queda y no podrá hablar con empleados de la compañía. El juez dejó abierta la posibilidad de revisar la detención si aparecen más pruebas.

El abogado del acusado, David Rizk, dijo que el tribunal tomó “la decisión correcta” y que espera defenderse en el juicio. Alfozan volverá a comparecer el 8 de diciembre, y la selección del jurado está prevista para el 20 de enero, fecha que su defensa planea intentar postergar.

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