Jensen Huang volvió a la dirección ejecutiva de Nvidia once días después de su renuncia. (Foto composición - Reuters)

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El episodio se suma a una lista de fundadores y directivos tecnológicos que, tras ser apartados de sus empresas, volvieron a ocupar el cargo máximo, como le sucedió a Steve Jobs en Apple, Sam Altman en OpenAI y Larry Page en Google.

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Cómo fue la salida y el regreso de Jensen Huang

Todo comenzó el 29 de octubre, cuando The New York Times reveló que Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang, empresaria radicada en Singapur vinculada a Megaspeed, firma investigada en Estados Unidos por presuntamente facilitar el envío de chips a empresas chinas. Según The Information, ese vínculo habría permitido el envío de al menos USD 7.500 millones en chips en violación de los controles de exportación.

El 11 de noviembre, el mismo diario reveló un segundo vínculo, con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, lo que hizo caer las acciones 8,6% en operaciones fuera de horario. Al día siguiente, Huang renunció.

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Las autoridades de Estados Unidos investigan el envío irregular de chips a firmas chinas por 7.500 millones de dólares mediante Megaspeed. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Una semana después, el empresario aseguró en X que estaba dispuesto a volver si el directorio lo consideraba conveniente. Más de 190.000 personas firmaron una petición pública por su regreso y el presidente Donald Trump señaló que no le molestaría verlo de vuelta. Hasta que este 23 de noviembre se confirmó su regreso, aunque la investigación continuará su curso.

Otros empresarios que se fueron y volvieron

Steve Jobs

Tras el lanzamiento de la Macintosh original y la caída de las ventas, Jobs libró una disputa de poder con John Sculley, el ejecutivo de Pepsi que él mismo había reclutado.

La junta respaldó a Sculley, lo despojó de sus funciones operativas y Jobs renunció en 1985 para fundar NeXT y adquirir Pixar. A mediados de los años 90, Apple estaba al borde de la bancarrota bajo Gil Amelio y compró NeXT en 1996 por 429 millones de dólares, lo que trajo a Jobs de regreso como asesor.

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En 1997, Amelio fue despedido y Jobs asumió como CEO interino, eliminó el 70% de los productos de la compañía, forjó una tregua con Microsoft y lideró la creación del iMac, el iPod, el iPhone y el iPad.

Steve Jobs regresó a Apple tras la compra de NeXT en 1996 y lideró el lanzamiento del iPhone. (REUTERS/Kimberly White)

Sam Altman

En noviembre de 2023, la junta de OpenAI lo despidió al acusarlo de no haber sido consistentemente sincero en sus comunicaciones, con Ilya Sutskever como figura clave de la decisión por desacuerdos sobre el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial.

Microsoft, principal inversor de la compañía, ofreció contratarlo junto a todo su equipo y más de 700 de los 770 empleados de OpenAI amenazaron con renunciar si la junta no dimitía. Cinco días después de su salida, Altman volvió como CEO con una junta renovada.

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Jack Dorsey

En los primeros años de Twitter, marcados por caídas constantes del servicio, la junta y el cofundador Evan Williams lo acusaron de ausentarse para tomar clases de diseño y yoga. Fue relegado a un rol pasivo en 2008 y Williams tomó el mando, mientras Dorsey fundaba Square.

Jack Dorsey asumió nuevamente la jefatura de Twitter en 2015 y alcanzó la rentabilidad del negocio en 2018. (Foto AP/Richard Drew, archivo)

En 2015, tras el estancamiento de usuarios y la salida de Dick Costolo, Dorsey volvió como CEO interino y luego permanente, logró la primera rentabilidad de la compañía en 2018 y renunció por voluntad propia en 2021.

Michael Dell

No fue despedido: en 2004 cedió voluntariamente el puesto a Kevin Rollins y asumió la presidencia de la junta. Bajo Rollins, la empresa perdió el liderazgo mundial en PC frente a HP y sufrió escándalos contables. La junta lo destituyó en 2007 y Dell retomó el control, lideró en 2013 la compra de su propia compañía por 24.400 millones de dólares para sacarla de la bolsa y en 2015 orquestó la adquisición de EMC.

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Larry Page

En 2001, inversores de capital de riesgo condicionaron su financiamiento a la contratación de “supervisión adulta” y Page cedió el mando de Google a Eric Schmidt. En 2011 regresó como CEO para unificar líneas de productos y apostar por Android y Chrome, y en 2015 creó Alphabet, dejando a Sundar Pichai al frente de Google hasta su retiro en 2019.

Larry Page reasumió la conducción de Google en 2011 e impulsó la creación de Alphabet en 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sean Rad

En Tinder, tras la demanda de la cofundadora Whitney Wolfe contra Justin Mateen por acoso sexual, la junta consideró en 2014 que Rad manejó mal el escándalo y lo degradó a presidente de producto, contratando a Chris Payne como CEO. Payne duró cinco meses por choques culturales y la junta restituyó a Rad en 2015, aunque en 2016 fue movido a la junta directiva en medio de disputas con Match Group.

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