PlayStation 5 logra ejecutar GTA 6 a 40 FPS. (Sony - Rockstar)

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Los jugadores de Grand Theft Auto VI (GTA 6) encontraron una manera de superar el límite de 30 fotogramas por segundo (FPS) en PlayStation 5 mediante modificaciones no oficiales. Las pruebas realizadas en una PS5 Slim muestran que el videojuego puede alcanzar alrededor de 40 FPS de media al reducir la resolución gráfica, aunque el procedimiento también eleva las temperaturas de la consola por encima de los 90 °C.

El experimento fue compartido por el usuario gama224 en Reddit. Los resultados muestran que es posible conseguir una experiencia más fluida sin necesidad de cambiar de consola, pero también exponen los riesgos de modificar los parámetros de funcionamiento del equipo.

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La modificación requiere una consola con jailbreak, es decir, con un sistema alterado que permite ejecutar herramientas y aplicaciones no autorizadas por Sony. Por tanto, no se trata de una opción disponible para todos los propietarios de PS5 ni de una configuración oficial de Rockstar Games.

Usuario de Reddit logra ejecutar GTA 6 a 40 FPS en PS5. (Reddit)

Cómo conseguir 40 FPS en GTA 6 en una PS5 Slim

El procedimiento consiste en desbloquear el límite de fotogramas por segundo que mantiene el juego y reducir la resolución interna para disminuir la carga de trabajo de la tarjeta gráfica. De esta manera, la consola necesita procesar menos píxeles y puede dedicar más recursos a mantener una frecuencia de imagen elevada.

Según las mediciones publicadas por gama224, cuando la escala de resolución se establece en el 50 % de una imagen 4K, equivalente a 1.920 × 1.080 píxeles, GTA 6 alcanza entre 35 y 40 FPS en zonas urbanas con muchos elementos. En escenarios acuáticos, donde la exigencia gráfica es diferente, el rendimiento sube hasta los 45-50 FPS.

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Al aumentar la escala al 60 %, equivalente aproximadamente a 2.304 × 1.296 píxeles, los resultados son más modestos. Las áreas urbanas se mantienen entre 30 y 35 FPS, mientras que los escenarios acuáticos llegan a los 40 FPS.

GTA 6 mantiene un objetivo de 30 FPS en PlayStation 5, aunque una modificación no oficial permite superar ese límite.

El punto de equilibrio de las pruebas se encuentra alrededor del 55 % de escala de resolución, unos 2.112 × 1.188 píxeles. Con esta configuración, el videojuego registra aproximadamente 40 FPS de media, con variaciones entre 35 y 45 FPS.

Sin embargo, el rendimiento depende del escenario. Las zonas con mayor tráfico, personajes y actividad pueden exigir más recursos del procesador, por lo que reducir la resolución no garantiza mantener una frecuencia constante.

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La temperatura de la PS5 supera los 90 grados

El principal inconveniente de estas pruebas aparece en el apartado térmico. El usuario informó que su PS5 Slim suele registrar temperaturas cercanas a los 80 °C con la configuración original de GTA 6. Al desbloquear los FPS, las mediciones superaron los 90 °C, pudiendo ocasionar daños a la consola.

Para controlar esta situación, recurrió a una aplicación homebrew que permite establecer un objetivo térmico de 85 °C mediante ajustes en la ventilación de la consola. No obstante, no se especificó qué sensor proporcionaba las temperaturas registradas ni cuáles eran las condiciones ambientales durante las pruebas.

Las pruebas realizadas en una PS5 Slim registraron temperaturas superiores a los 90 °C al desbloquear la frecuencia de imagen. (Sony - Rockstar)

También existen testimonios de otros participantes que aseguran haber conseguido temperaturas inferiores con diferentes configuraciones de ventilación. Sin embargo, estas experiencias no permiten establecer un comportamiento general para todas las PS5 Slim o PS5 Pro.

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Rockstar no ha anunciado un modo oficial de 40 FPS

Las pruebas resultan relevantes porque GTA 6 mantiene un objetivo de 30 FPS en las consolas de Sony. Una frecuencia de 40 FPS permitiría una animación más fluida, especialmente en televisores compatibles con frecuencias de actualización de 120 Hz.

La diferencia se aprecia en el tiempo que permanece cada fotograma en pantalla: a 30 FPS, cada imagen dura aproximadamente 33,3 milisegundos; a 40 FPS, ese intervalo baja a 25 milisegundos.

La reducción de la resolución interna permite mejorar el rendimiento de GTA 6, pero también modifica la calidad visual del videojuego. (Sony)

Pese a estos resultados, Rockstar Games no ha anunciado un modo oficial de 40 FPS para PlayStation 5. Las modificaciones tampoco garantizan estabilidad ni conservan necesariamente la calidad gráfica prevista para el juego.

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Por ahora, el experimento demuestra que es posible superar los 30 FPS mediante ajustes no oficiales, pero también deja en evidencia las limitaciones del hardware. Intentar reproducirlo implica asumir riesgos que no están respaldados por Sony ni por Rockstar.