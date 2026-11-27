Guillermo Alejandro Batres, de 44 años, perdió el equilibrio en una zona cubierta de hielo del monte Baden-Powell, en las montañas de San Gabriel. Su hijo, de 14 años, había resbalado y logró sujetarse de un árbol. Otros excursionistas auxiliaron al adolescente. (Fuente: Telemundo)

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Un hombre de 44 años murió el domingo 22 de noviembre tras caer unos 150 metros (500 pie) por un barranco en el monte Baden-Powell, parte de las montañas de San Gabriel, en el sur de California, mientras intentaba ayudar a su hijo adolescente, que había perdido el equilibrio en un tramo helado de la ruta. El cuerpo de Guillermo Alejandro Batres, oriundo de Orange, lo encontró un paramédico a las 11:05 de la mañana dentro de la quebrada.

La esposa de Batres, Ruth Panameno Batres, había iniciado la excursión junto a su marido y al hijo de ambos, Sebastián, de 14 años, pero regresó poco después porque se sintió mal. Padre e hijo continuaron el ascenso solos.

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Guillermo Batres contaba con experiencia en montañismo y una certificación de entrenador de ultrarunning de la organización UESCA. (GoFundMe)

Según el teniente Steve De Jong, del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el adolescente perdió el equilibrio en una sección con nieve y hielo y logró sujetarse de un árbol.

Batres intentó auxiliarlo, resbaló sobre una zona helada y cayó por el barranco. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que murió por traumatismos causados por el impacto y el caso quedó clasificado como accidente.

Cómo ocurrió la caída de Guillermo Batres en el monte Baden-Powell en California

Antes del accidente, Batres grabó un video en el que recorrió con la cámara el paisaje invernal del sendero: pinos verdes, nieve y cielos despejados. En las imágenes, según informó Los Angeles Times, Sebastián aparece con bastones de trekking y el rostro cubierto hasta la nariz por su campera.

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El clip se interrumpe cuando Batres le advierte en español que tenga cuidado. Ruth contó al mismo medio que el video se cortó justo en el momento en que su hijo cayó.

El hijo de 14 años se sujetó de un árbol y dos excursionistas le facilitaron dispositivos de tracción para salir de la ruta. (GoFundMe)

De Jong precisó al Los Angeles Times que, una vez que Sebastián quedó colgado del árbol, su padre avanzó para ayudarlo. Al pisar una superficie helada, perdió el control y se precipitó por la ladera.

Dos excursionistas que pasaban por el lugar le entregaron al adolescente unos microspikes —dispositivos de tracción metálica que se acoplan al calzado para mejorar el agarre sobre hielo— y lo acompañaron hasta un punto seguro, según indicó De Jong en declaraciones recogidas por KTLA 5.

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El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles desplegó un helicóptero de rescate. Un paramédico descendió hasta la quebrada y halló el cuerpo sin vida. Las autoridades lo recuperaron también por vía aérea.

Quién era Guillermo Batres, el padre que murió en la montaña de California

Batres era un aficionado al senderismo y al trail running con amplia experiencia en rutas de montaña. Según informó KTLA 5, había subido el monte Baden-Powell en numerosas ocasiones, aunque ese domingo era la primera vez que lo hacía junto a su esposa y su hijo adolescente.

La Oficina del Médico Forense determinó que la causa de muerte correspondió a traumatismos provocados por el impacto. (GoFundMe)

En julio de 2025 obtuvo la certificación como entrenador de ultrarunning de la organización UESCA —sigla en inglés de la Asociación de Educación de Ciencias del Deporte de Ultra—, una especialización orientada a preparar atletas para carreras de resistencia extrema que superan los 42 kilómetros y pueden extenderse por días.

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De acuerdo con People, en su perfil de Instagram Batres se describía a sí mismo como alguien que amaba “las montañas y los senderos” y que vivía “el sueño”. Su sobrina, Jennifer Morse, contó al Los Angeles Times que su tío la había visitado el mes anterior para celebrar su cumpleaños. “Había mencionado a mi tía que lo había pasado muy bien y que quería repetirlo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Morse al diario. “Nunca tuvimos esa oportunidad”, agregó. Además de Ruth y Sebastián, Batres deja un hijo de seis años.

La campaña de GoFundMe y el impacto en la familia

Según la campaña de GoFundMe que Morse creó para la ocasión, la familia quedó “conmocionada, de luto y ante una pérdida inimaginable”.

La esposa de la víctima abandonó el ascenso previo a la caída debido a un malestar físico. (GoFundMe)

En el texto de la colecta, Morse describió la secuencia del accidente y subrayó que los fondos recaudados se destinarán a gastos funerarios y otras necesidades económicas inmediatas. De acuerdo con People, la campaña superó los USD 33.500 recaudados desde su apertura, sobre una meta de USD 40.000.

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El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recomienda a los excursionistas que investiguen las condiciones del sendero antes de partir, que lleven equipamiento apropiado para el clima —como microspikes o crampones en rutas con posibilidad de hielo— y que informen a alguien de su itinerario previsto y la hora estimada de regreso.