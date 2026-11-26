Una investigación de CBS News reveló que Nvidia vendió procesadores avanzados de inteligencia artificial a empresas de California controladas por corporaciones chinas. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

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Una investigación de CBS News publicada el 25 de noviembre reveló que Nvidia vendió sus chips de inteligencia artificial más avanzados a al menos dos empresas con sede en California que están bajo control de compañías chinas, a partir del análisis de registros corporativos y documentos judiciales. El hallazgo pone en cuestión la efectividad de los controles de exportación de Estados Unidos sobre tecnología sensible.

Los casos identificados involucran a RiCloud AI, con sede en San José, y a Aivres, ambas listadas en el sitio web de Nvidia como socios de alto rango. El reporte se elaboró con el apoyo del Centro de Estudios de Defensa Avanzada (C4ADS), organismo de seguridad global sin fines de lucro radicado en Washington, que examinó registros societarios y datos de propiedad corporativa a pedido del medio.

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Las compañías de California que compraron semiconductores avanzados de Nvidia

RiCloud AI figura en el listado público de Nvidia como “socio preferido”, la segunda categoría más alta de vinculación comercial con el fabricante. CBS News identificó que su empresa matriz es Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited, con sede en Shenzhen, China, y cotización en la Bolsa de Hong Kong.

RiCloud AI obtuvo la categoría de socio preferido de Nvidia diez semanas después de su constitución en San José. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Cong Yu, director ejecutivo y copropietario de Yuxing, se graduó en Movilización de Defensa Nacional por el Colegio de Mando del Ejército Popular de Liberación, institución administrada por las fuerzas militares chinas, según los registros revisados por CBS News.

El presidente del directorio de Yuxing, Li Qiang, presidió anteriormente Global Switch Holdings, empresa descartada como proveedora de centros de datos por el Ministerio de Defensa de Australia en junio de 2024 por razones de seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos no acusó a RiCloud AI ni a Yuxing de irregularidades, según CBS News.

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RiCloud AI accedió a chips Blackwell de Nvidia diez semanas después de constituirse como empresa

RiCloud AI obtuvo su estatus de “socio preferido” de Nvidia en diciembre de 2025, apenas diez semanas después de haber sido constituida como empresa, según CBS News. Ese reconocimiento le otorgó acceso prioritario a chips de inteligencia artificial avanzados, software y soporte técnico. Nvidia no respondió a las consultas del medio sobre qué controles de antecedentes realizó antes de otorgarle esa categoría.

El perfil de los clientes de RiCloud AI genera interrogantes adicionales. Este año firmó un contrato de USD 120 millones para arrendar 300 servidores con chips Blackwell B300 a Agencia Comercial Spirits, una empresa taiwanesa que hasta entonces operaba principalmente como importadora de whisky, con una utilidad neta de USD 609.000 en 2025.

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Tras ser nombrado Li Qiang como presidente, la compañía pivotó hacia el negocio de centros de datos y anunció compromisos de entre USD 488 millones y USD 598 millones en infraestructura de inteligencia artificial.

Aivres, la exfilial de Inspur que mantuvo vínculos con Nvidia

La segunda compañía identificada es Aivres, clasificada por Nvidia como socio “elite”, la categoría de mayor jerarquía. Hasta 2023, la empresa se llamaba Inspur, el mismo nombre que su casa matriz en China.

Cuando las filiales del grupo Inspur en territorio chino fueron incorporadas en marzo de 2023 a una lista de restricciones del gobierno de Estados Unidos por considerarse un riesgo para la seguridad nacional, la subsidiaria californiana adoptó el nombre Aivres. La filial no integra esa lista negra y no respondió a las consultas de CBS News.

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Nvidia modificó su metodología contable y reclasificó siete mil novecientos millones de dólares de 2024 hacia clientes con sede en China. (REUTERS/Ann Wang)

Según un análisis de The New York Times, Aivres exportó al menos USD 5.600 millones en tecnología avanzada al sudeste asiático entre abril de 2024 y febrero de 2026. Cerca de USD 3.000 millones correspondieron a equipos con chips Blackwell, cuya exportación a China está restringida.

Los envíos tuvieron como destino empresas de Malasia, entre ellas Megaspeed y Aolani, que prestaban servicios de computación en la nube a las firmas chinas Alibaba y ByteDance, según el mismo informe.

Las restricciones de Estados Unidos a los chips de inteligencia artificial

Nvidia registró cerca de USD 20.000 millones en ventas a China el año anterior. Las normas vigentes permiten exportar a ese mercado chips con menor capacidad de procesamiento sin licencia especial, pero los procesadores más avanzados —incluidos los chips Blackwell— están bajo estrictos controles de exportación por su uso en aplicaciones de inteligencia artificial de gran escala.

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La forma en que Nvidia contabiliza sus ventas también está bajo escrutinio. Hasta 2024, la compañía usaba la dirección de facturación del cliente para desglosar sus ventas regionales.

En noviembre de 2025 cambió al criterio de sede central, lo que reveló que USD 7.900 millones adicionales en ventas de 2024 correspondían a empresas con casa matriz en China. CBS News señaló que ese cambio podría hacer menos transparente la localización efectiva de los compradores.

Qué se sabe de la investigación y las respuestas políticas

La investigación de CBS News se publicó en el contexto del escándalo por la relación entre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, empresa de computación en la nube con sede en Singapur que el Departamento de Justicia investiga por presunta evasión de prohibiciones de exportación.

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Esta semana, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Megaspeed en su lista negra. La compañía negó irregularidades.

La senadora Elizabeth Warren afirmó que los directivos de Nvidia deben respuestas al Congreso sobre los controles de exportación. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó que Huang, los ejecutivos y la junta de Nvidia “todavía le deben respuestas al Congreso” sobre el cumplimiento de los controles de exportación. El senador Chris Coons, de Delaware, prepara una investigación sobre posibles maniobras para eludir las restricciones a la venta de chips hacia China.

Mishel Kondi, analista senior de C4ADS, advirtió que el entramado de las cadenas de custodia dificulta determinar cuántos chips sensibles terminan en manos chinas.