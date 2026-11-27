Haned Mota Mompié enfrenta cuatro cargos en Miami por intento de robo a mano armada y posesión de sustancias ilícitas (Photo by Giorgio VIERA / AFP)

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Haned Mota Mompié, de 25 años e hijo de la cantante cubana Haila María Mompié, fue arrestado en la madrugada del miércoles 25 de noviembre en Miami y enfrenta cuatro cargos, entre ellos intento de robo con arma en una farmacia CVS, según los registros policiales citados por NBC 6 South Florida.

Mota Mompié ingresó a la cárcel Turner Guilford Knight del condado de Miami-Dade a las 4:57 y, según NBC 6, continúa detenido. Los cargos incluyen tentativa de robo armado con el rostro cubierto, posesión de cocaína en forma de crack, posesión de metanfetamina y resistencia a un agente sin violencia.

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Identificación por grabaciones de seguridad

Según los registros policiales, el joven entró al local ubicado en 1500 NE Miami Place con la cara tapada y un cuchillo, exigió dinero a un empleado e intentó abrir la caja registradora, pero se fue sin llevarse nada. El empleado lo siguió, lo vio descubrirse el rostro y entregó las grabaciones a los investigadores. Los agentes lo localizaron a las 3:02 en el área de Overtown y encontraron una navaja entre sus pertenencias, según CiberCuba.

El acusado permanece bajo custodia en el centro penitenciario Turner Guilford Knight sin derecho a fianza por el delito principal (Haned Mota)

El influencer cubano Alexander Otaola difundió un video de cámara de seguridad que presentó como presuntamente vinculado al incidente, en el que se ve a una persona cubrirse el rostro antes de ingresar al local. Otaola aprovechó para atacar a la madre del detenido en Instagram: “Hijo de Haila, la diva que le canta al comunismo. Detenido en Miami. Robo a mano armada en un CVS, resistencia al arresto y posesión de varios tipos de drogas. Eso es lo que crían los que besan dictadores”, según reprodujo CiberCuba.

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Juicio por jurado, sin fianza y audiencia el lunes 30

De acuerdo con la declaración jurada citada por CiberCuba, el investigador afirmó que Mota Mompié hizo una “confesión completa” del intento de robo tras ser informado de sus derechos. Su defensa se declaró no culpable y pidió juicio por jurado.

Por el cargo principal permanece sin derecho a fianza, bajo el número de caso F26023076 asignado a la jueza Laura María González-Marqués; las fianzas por drogas y resistencia suman USD 5.500. La audiencia sobre su detención preventiva está fijada para el lunes 30 de noviembre, a las 9:30.

Músico e hijo de Aned Mota, exintegrante de La Charanga Habanera

Mota Mompié concluyó su formación en percusión en la Escuela Nacional de Arte en 2020 antes de iniciar su carrera musical en Estados Unidos (DestinoTolk)

Nacido en La Habana el 26 de febrero de 2001, Haned es hijo único de Haila y del músico cubano Aned Mota, exintegrante de La Charanga Habanera. Se graduó en percusión en la Escuela Nacional de Arte en 2020 y, tras radicarse en Estados Unidos, comenzó una carrera en la música urbana.

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En una entrevista de julio de 2025 con el influencer dominicano Destino Tolk, habló de las dificultades de construir su camino a la sombra de sus padres: “Tuve que lidiar con mucha presión y algunas cosas feas que le hicieron a mi mamá”, según CiberCuba.

Tras conocer el arresto, Destino Tolk publicó un video en Instagram en el que dijo no poder creer lo ocurrido: “Nunca le vi esa malicia, esa maldad”, y reflexionó sobre la presión social que enfrentan muchos inmigrantes en el país. La cantante cubana Yeny Valdés también generó atención con una publicación en Facebook: “Si una madre llora, yo no me permito reír”, que varios usuarios interpretaron como un gesto de solidaridad hacia Haila, según CiberCuba.

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NBC 6 recordó que Haila María Mompié fue declarada persona non grata en Miami en noviembre de 2019 por el entonces alcalde Francis Suárez, tras sus expresiones públicas de admiración hacia Fidel Castro y el régimen cubano.