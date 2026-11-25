El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer (REUTERS)

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El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, acusó al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, de violar la legislación federal sobre controles de exportación de tecnología avanzada a China y reclamó nuevas restricciones para impedir que Beijing acceda a los chips más sofisticados de la compañía.

En una publicación en la red social X, Schumer afirmó que Huang “envió chips extremadamente avanzados a China, violando la ley estadounidense de control de exportaciones, en lo que equivale a vender motores de cohetes a los soviéticos durante la carrera espacial”.

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Las declaraciones del senador elevaron las críticas del Congreso contra el empresario, cuya restitución al frente de Nvidia se confirmó el lunes, pese a las acusaciones sobre su vínculo con una mujer sospechada de ser agente del régimen chino. Legisladores de ambos partidos cuestionaron cada vez más las ventas de chips de la compañía al gigante asiático y reclaman controles de exportación más estrictos, mientras investigan si la conducta de Huang representó un riesgo para la seguridad nacional.

Los cuestionamientos también alcanzaron al presidente Donald Trump, quien presionó para que Huang recuperara su cargo como CEO de Nvidia. Legisladores criticaron la intervención del mandatario en la decisión de la junta directiva de la compañía.

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Schumer y otros integrantes del Congreso sostienen que el Legislativo debe aprobar con rapidez nuevas leyes para restringir las exportaciones estadounidenses de semiconductores a China. El senador republicano por Pensilvania Dave McCormick reclamó una investigación sobre el caso y mayores controles.

“El Congreso debe llegar al fondo de lo que ocurrió y luego fortalecer nuestros controles de exportación para garantizar que China no pueda acceder a nuestros chips más avanzados por la puerta trasera”, afirmó McCormick.

Los cuestionamientos también alcanzaron al presidente Donald Trump, quien presionó para que Huang recuperara su cargo como CEO de Nvidia (REUTERS)

En paralelo, los principales demócratas de cuatro comités de la Cámara de Representantes enviaron el martes una carta a Trump para exigirle explicaciones sobre cuánto sabía acerca de la relación de Huang con la presunta agente del régimen chino.

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Los representantes Frank Pallone, Gregory Meeks, Jamie Raskin y Robert Garcia cuestionaron el vínculo personal del presidente con el empresario y solicitaron los registros de todas las comunicaciones de la administración con la junta directiva de Nvidia.

“Su relación personal con el señor Huang y su ceguera deliberada ante los riesgos económicos y de seguridad nacional que plantea este escándalo pusieron al pueblo estadounidense en grave peligro”, señalaron los legisladores en la carta.

También preguntaron qué medidas adoptó Trump para proteger los intereses estadounidenses tras conocer la relación del empresario con la mujer sospechada de trabajar para Beijing.

“Al enterarse de que Huang mantenía una relación con una presunta agente del Gobierno chino, ¿qué medidas tomó Trump, si es que tomó alguna, para limitar los riesgos para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos?”, plantearon.

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Por su parte, el senador republicano por Dakota del Norte Kevin Cramer consideró que se necesitan mayores garantías para supervisar las exportaciones estadounidenses de chips a China. En declaraciones a CNBC, el martes, sostuvo que incluso podría ser necesaria una vigilancia directa sobre el ejecutivo.

Los principales demócratas de cuatro comités de la Cámara de Representantes enviaron el martes una carta a Trump para exigirle explicaciones sobre cuánto sabía acerca de la relación de Huang con la presunta agente del régimen chino (REUTERS)

“Quizás incluso tengamos que ponerle una niñera a Jensen Huang”, afirmó Cramer. Luego aclaró que sería “simplemente para asegurarnos de que no haga algo que ponga en riesgo a Estados Unidos”.

Huang deberá comparecer el 3 de diciembre ante el Comité Bancario del Senado, en una audiencia pública, según confirmó el lunes el presidente de ese órgano legislativo, Tim Scott. Además, se espera que participe el 1 de diciembre en una sesión informativa a puertas cerradas con tres comités de la Cámara de Representantes.

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Las críticas también surgieron entre los republicanos de la Cámara baja. El representante por Carolina del Norte Pat Harrigan cuestionó la restitución de Huang al frente de Nvidia y consideró que la decisión fue equivocada.

“Su reincorporación en este momento es un error”, afirmó Harrigan. “Enviamos la señal de que el impacto financiero de un hombre en nuestra economía pesa más que la importancia de una buena gobernanza, la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de la ley. Ese es un precedente peligroso”, agregó.

(Con información de REUTERS)