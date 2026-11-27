ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Taipéi, Taiwán, el 19 de julio de 2024 (Reuters)

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Taiwán hizo conocer su descontento por el trato que recibe de algunos gobiernos de América Latina y se lamentó por las oportunidades que, según su entender, están desperdiciando en temas tan importantes como tecnología, educación y comercio.

Fue el ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, quien criticó las trabas existentes de países como Argentina, Bolivia y Uruguay a estrechar sus vínculos tecnológicos y comerciales con la isla, sometida en los últimos años a un acoso permanente por parte del régimen de China.

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Ese acoso puede verse no sólo en forma militar, sino también diplomática, ejerciendo presión sobre potenciales aliados o socios de Taipei en todo el mundo, incluida -y sobre todo- América Latina.

La agencia de noticias española EFE participó de un encuentro con medios donde el ministro Lin manifestó su disposición a estrechar lazos con los países miembros del Mercosur. Su objetivo, de acuerdo a lo recogido por el medio español es ayudar a convertir a la región en un polo tecnológico capaz de exportar esos beneficios al resto del mundo.

En ese sentido, Lin dijo que sus delegaciones extranjeras han promovido en Uruguay la creación de una cámara comercial del Río de la Plata, pero “lamentablemente” los funcionarios uruguayos “son bastante reservados” ante la iniciativa, y opinó que, con esa actitud, “están perjudicando sus intereses”.

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El canciller taiwanés también habló sobre los vínculos con Argentina y se quejó de que, pese al deseo de Taipei de “estrechar” sus relaciones con Buenos Aires, el ministerio de Relaciones Exteriores conducida por Pablo Quirno se haya opuesto “tajante y vehementemente” a este acercamiento.

En su encuentro con los medios, Lin pidió “a la Cancillería argentina tener en cuenta que, aunque no existan lazos diplomáticos oficiales, se pueda desarrollar vínculos sustantivos”. El canciller destacó la “complementariedad” entre el potencial agroganadero y minero del país sudamericano y el liderazgo tecnológico de la isla, de acuerdo a EFE.

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“(La idea es) ver cómo darle un mayor valor añadido a los productos argentinos. Desde que el presidente (Javier) Milei tomó posesión lo hemos intentado, pero en vano: no hemos podido tener buenos canales (de comunicación), y es una pena que no podamos hacer en Argentina lo que hemos hecho en Paraguay”, recalcó Lin.

Respecto a Bolivia, Lin defendió también la necesidad de abrir una oficina de representación de Taipéi para facilitar la tramitación de visados y estrechar la colaboración entre ambos países. Una de las posibilidades, de acuerdo al funcionario taiwanés sería permitiendo a los ciudadanos bolivianos participar en los cursos que la isla dicta en Paraguay, el único país de la región que reconoce plenamente a Taiwán pese a las presiones de China.

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Lin fue particularmente duro al advertir que Beijing posee una gran influencia sobre el gobierno de Rodrigo Paz, pese a su supuesta cercanía con los Estados Unidos. “Bolivia es una nación con una enorme riqueza minera, pero esta riqueza debe redundar en beneficio del desarrollo de la ciudadanía y no ser controlada por China. Yo me pregunto, un país que es territorialmente no pequeño, como Bolivia, ¿por qué se somete al control de China?”.

Taipéi mantiene una férrea lucha diplomática con Beijing en todo el globo. En los últimos años logró estrechar mayores lazos con numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Japón y varias naciones de la Unión Europea, sin necesidad de que los hubieran reconocido oficialmente como un país independiente. Este año, el Producto Bruto Interno de la isla superará el 13%, sobre todo por su desarrollo en Inteligencia Artificial y microprocesadores.

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Presiones de China

En el último año, tanto los gobiernos de Argentina como Uruguay han experimentado presiones para impedir el contacto con Taiwán. Pero los embates no fueron únicamente a los funcionarios, sino también a autoridades académicas y legislativas que accedieron al acoso y las amenazas.

Por ejemplo, en abril pasado, funcionarios de la Embajada de China en Buenos Aires, conducida por Wang Wei, se comunicaron por teléfono con las autoridades de la Universidad de Belgrano para impedir que en esa casa de estudios se realizara la presentación de un libro. El acto era para poner de relieve las revelaciones de “China: la seducción comunicacional para normalizar a un régimen”, de Roberto Iglesias.

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En agosto último, en tanto, el think tank Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) planeaba realizar un acto conmemorativo por la persecución que sufre la minoría uigur en China. La Legislatura Porteña había autorizado el acto, pero una comunicación de Cancillería, a instancias de Wang Wei, frustró el evento sobre derechos humanos.

Por su parte, la Cancillería de Uruguay de Mario Lubetkin envió una carta al parlamento para expresar su protesta por el viaje a Taiwán de dos asesores de legisladores este noviembre.

El último atropello por pedido del régimen de Beijing ocurrió durante la visita del Papa León XIV a la Argentina. En un encuentro con dignatarios diplomáticos Florencia Miao-hung Hsie, la representante de Taipei en Buenos Aires, no recibió invitación. Fue convocada por pedido de la Nunciatura pero relegada por Cancillería al sector más alejado del Pontífice. En la sede diplomática de la Iglesia se mostraron molestos por esta falta de cortesía.

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X: @TotiPI