Dan Carney, cofundador de Pizza Hut que transformó un restaurante local en una cadena internacional junto a su hermano Frank, asiste a una reunión formal (Facebook: Wichita State University).

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Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, murió el 13 de noviembre a los 95 años en su casa de Wichita, Kansas. Su hijo Michael informó a The New York Times que la causa fue una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Junto con su hermano menor, Frank Carney, convirtió un pequeño restaurante abierto en 1958 con un préstamo de USD 600 de su madre en una de las cadenas de pizza más reconocidas del mundo.

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Lo que empezó como un emprendimiento familiar llegó a reunir cerca de 20.000 locales al cierre de 2025, de acuerdo con datos de la compañía citados por Associated Press.

La muerte de su padre lo llevó a hacerse cargo de la tienda familiar

Michael Daniel Carney nació el 6 de octubre de 1931 en Kansas City, Misuri, y fue uno de los siete hijos de Mary Frances Compton Carney y Michael Carney. Su padre, un trabajador de la industria cárnica, había abierto Carney’s Food Market después de instalarse con su familia en Wichita.

La tienda fue la primera escuela comercial de Carney. Cuando su padre murió, el adolescente tomó órdenes, organizó las entregas y atendió los retiros de clientes, precisó CNN.

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Cursó Administración de Empresas en la Universidad de Wichita, de la que se graduó en 1953. Luego pasó dos años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, destinado en Georgia. Durante ese período se interesó por el modelo de franquicias, una fórmula que años después aplicaría a gran escala.

En 1958, una propietaria de un edificio cercano se presentó en el comercio con un ejemplar de la revista The Saturday Evening Post. Quería reemplazar a un inquilino que tenía una taberna y le mostró a Carney un artículo sobre el crecimiento de la pizza en Estados Unidos, detalló The New York Times.

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Carney recordó aquella conversación en el documental Slice of Life: The American Dream. In Former Pizza Huts: “Ella me preguntó si quería entrar al negocio de las pizzas. Le dije que sí. No sabíamos nada”. Entonces convocó a Frank, de 19 años y estudiante universitario.

Dan Carney asumió la gestión del almacén de su padre en Wichita tras la muerte del comerciante (Cozine Memorial Group).

Con un horno descartado y los productos de la tienda abrieron el primer local

Los hermanos pidieron a su madre un préstamo de USD 600 y alquilaron el local ubicado en la misma esquina donde su padre había administrado el almacén. La primera sede de Pizza Hut tenía unos 46 metros cuadrados, se abastecía con productos de Carney’s Food Market y contaba con un horno que habían encontrado descartado detrás de un restaurante italiano.

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La esposa de Dan en ese entonces, Beverly Singleton, confeccionó las cortinas y los manteles. Sally, una de sus hermanas, les presentó a John Bender, un aviador vecino suyo que había trabajado en una pizzería de Indiana. Bender se convirtió en el tercer socio y elaboró una de las primeras recetas de salsa de la empresa.

El nombre también respondió a las limitaciones del lugar: el cartel de la fachada solo admitía ocho letras, por lo que los fundadores eligieron Pizza Hut.

El restaurante tuvo una rápida aceptación en una ciudad del medio oeste estadounidense que entonces tenía escasa oferta de pizza. Los hermanos abrieron cinco locales en poco más de un año. Su primera franquicia se instaló en Topeka, Kansas, y la cadena se extendió luego a Misuri, Oklahoma, Colorado y Nebraska, antes de llegar a otros países.

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El nombre Pizza Hut surgió por el espacio disponible para ocho letras en el cartel de la fachada (Wichita State University).

Las franquicias llevaron a la cadena a 1.000 restaurantes en 1971

Para mediados de los años sesenta ya había 145 Pizza Hut en Estados Unidos. Frank fue la cara pública de la compañía, mientras Dan quedó a cargo de la logística, los contratos y los detalles del crecimiento.

A su vez, promovió un diseño que identificara los establecimientos sin importar la ciudad: el techo rojo de dos niveles, con una cúpula y ventanas trapezoidales. La arquitectura debutó en 1969.

En 1971, la marca contaba con cerca de 1.000 restaurantes en el mundo y se había convertido en la cadena de pizzas con mayores ventas. Los hermanos vendieron Pizza Hut a PepsiCo en 1977 por USD 300 millones, consignó The New York Times.

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Después de vender la compañía, Carney mantuvo por un tiempo franquicias de Pizza Hut en Florida y México.

Los fundadores vendieron la empresa de pizzas a la compañía PepsiCo en 1977 por USD 300 millones (Facebook: Wichita State University).

Carney presidió durante 50 años una fundación dedicada a la parálisis cerebral

El cofundador también dedicó buena parte de su vida a la filantropía, al apoyo de las personas con parálisis cerebral y al acompañamiento de emprendedores en Kansas.

Presidió durante 50 años el consejo de la Fundación de Investigación sobre Parálisis Cerebral de Kansas. La entidad lo describió como “un defensor comprometido de nuestra misión”, en un comunicado recogido por CNN, y destacó que su trabajo benefició a numerosas personas y familias.

Asimismo, sostuvo durante décadas a la Universidad Estatal de Wichita mediante becas para estudiantes y colaboró con la instalación del museo de Pizza Hut en el campus, donde se conserva el primer local.

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“Pizza Hut es conocida en todo el mundo, pero el legado de Dan en esta universidad es igual de duradero”, declaró el presidente de la institución, Rick Muma, según Associated Press.