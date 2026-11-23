El caso Jensen Huang expuso hasta dónde llegó la dependencia de la industria tecnológica global en un solo hombre y una sola empresa (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Guardar

Jensen Huang cofundó Nvidia hace más de tres décadas, la convirtió en la empresa más valiosa del sector tecnológico y se transformó en una figura central de la carrera global por la inteligencia artificial.

El 29 de octubre de 2026, un artículo de The New York Times desencadenó una crisis que en menos de dos semanas lo sacó del cargo que había ocupado desde la fundación de la compañía —y que, once días después de su salida, lo devolvió a él.

PUBLICIDAD

Lo que empezó como una relación personal terminó en investigaciones del Congreso, demandas de accionistas y una crisis diplomática con China (CTI vía REUTERS TV/Foto de archivo)

El origen de la crisis

The New York Times publicó el 29 de octubre que Huang mantenía una relación cercana con Alice Huang —sin vínculo familiar con él—, empresaria radicada en Singapur que dirige una firma llamada Megaspeed, bajo investigación en Estados Unidos por la presunta facilitación de envíos de chips Nvidia avanzados a empresas chinas en violación de los controles de exportación vigentes.

Las autoridades de inteligencia estadounidenses sospechaban que Alice Huang actuaba en representación de los servicios de inteligencia de China, acusación que Beijing rechazó. Según The Information, la relación entre ambos habría facilitado el envío de al menos USD 7.500 millones en chips a empresas chinas.

PUBLICIDAD

La publicación fue suficiente para que legisladores republicanos reclamaran una sesión cerrada con Huang y para que el directorio de Nvidia quedara bajo presión pública desde el primer día.

Alice Huang no enfrentó cargos formales, pero fue interrogada por autoridades de Singapur y Estados Unidos, y quedó inhabilitada para reingresar al país donde operaba su empresa

La semana que lo hundió

El 8 de noviembre, Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, sin identificar a la persona involucrada. Ese mismo día, el directorio abrió una investigación independiente.

El 9 de noviembre, Nvidia y Huang fueron demandados en una acción colectiva de accionistas que los acusaba de fraude por ocultar los vínculos del CEO con Alice Huang y su impacto sobre la compañía.

PUBLICIDAD

Dos días después, el senador republicano Kevin Cramer pidió públicamente su renuncia, al sostener que la relación con una sospechosa de espionaje dejaba a la compañía expuesta a presiones externas.

El senador republicano fue el primero en pedir la renuncia desde el Capitolio, con un argumento directo: una empresa en esa posición no puede darse el lujo de ser vulnerable (REUTERS/Tom Brenner/File Photo)

El 11 de noviembre, The New York Times reveló una segunda relación: Huang también había mantenido un vínculo con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia, cargo que la ponía en la línea de reporte directa con el CEO.

Las acciones de la compañía perdieron 8,6% en operaciones fuera de horario esa misma noche.

Ese mismo día, Taiwan revocó el permiso de ingreso de Alice Huang al país, en una señal de que el caso había adquirido dimensión diplomática regional. El directorio se reunió de urgencia. Al día siguiente, el 12 de noviembre, se anunció la renuncia con efecto inmediato.

PUBLICIDAD

Colette Kress, directora financiera de la empresa, fue designada CEO interina mientras el directorio iniciaba la búsqueda de un reemplazo permanente.

Kress pasó de CFO a CEO interina en cuestión de horas, y gestionó los resultados trimestrales de la compañía en medio de la mayor incertidumbre de su historia (Nvidia/Handout via REUTERS/File Photo)

El costo en los mercados

La incertidumbre que siguió a la salida de Huang se reflejó en la cotización de Nvidia. Entre el anuncio de la renuncia y el punto más bajo registrado durante los once días siguientes, el título llegó a cotizar a USD 125,53, un 35,5% por debajo del cierre récord anterior.

La pérdida de valor acumulada desde el máximo histórico superaba un tercio del precio de la acción en su mejor momento.

Los inversores castigaron la incertidumbre: en once días, el título perdió más de un tercio de su valor máximo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La primera señal pública de Huang

El 17 de noviembre, cinco días después de su salida, Huang rompió el silencio con un mensaje en la red social X.

“Desde mi partida, he visto un torrente de llamados de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como CEO. Si el directorio decide que mi regreso es en el mejor interés de nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y de Estados Unidos, sería un honor responder a esos llamados y volver como CEO”, escribió según publicó The Wall Street Journal.

PUBLICIDAD

Cinco días de silencio y un mensaje en redes que lo dijo todo sin pedir nada: dejó la decisión en manos del directorio (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

La respuesta fue amplia: más de 190.000 personas —entre accionistas, exempleados, socios y referentes del sector tecnológico— firmaron una petición en línea por su restitución.

El presidente Donald Trump también se pronunció a favor: “Ciertamente no me molestaría verlo de vuelta”, respondió ante periodistas.

El mismo día, el presidente del directorio, Harvey C. Jones, descartó el regreso en declaraciones a CNBC: “El directorio no tiene intención de restituirlo”.

El presidente de Estados Unidos se convirtió en uno de los voces más visibles a favor del regreso, en un caso que ya había trascendido lo corporativo (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

El giro del 23 de noviembre

Seis días después de ese “no” público, el directorio votó en forma unánime la restitución de Huang como presidente ejecutivo y miembro del directorio, con efecto inmediato, según informó la agencia AP.

PUBLICIDAD

En el comunicado oficial difundido desde Santa Clara, California, Nvidia explicó que la decisión se tomó “luego de una serie de conversaciones y reuniones con Huang, tras las cuales el directorio quedó conforme respecto a su franqueza y su capacidad de liderazgo”.

El directorio también recibió aportes de altos funcionarios del gobierno estadounidense y concluyó que el regreso “no implica ningún riesgo para la seguridad nacional”.

“El directorio cree que Jensen es la persona adecuada para liderar Nvidia y que su restitución es en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó Jones, quien permanece como presidente del directorio. Kress retoma sus funciones como directora financiera.

PUBLICIDAD

El mismo cuerpo que seis días antes había descartado públicamente su regreso votó en forma unánime para traerlo de vuelta (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Lo que queda abierto

La restitución de Huang no cierra todas las cuestiones pendientes. Nvidia aclaró en el comunicado que el comité de directores independientes constituido para investigar los hechos relacionados con la presunta operación de inteligencia extranjera continuará su trabajo “hasta su conclusión”.

La empresa señaló que Huang “apoya plenamente la investigación y está comprometido a cooperar con ella”.

El 1 de diciembre, Huang está citado a comparecer ante tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —Relaciones Exteriores, Inteligencia y el Comité Selecto sobre China— para ser interrogado sobre las denuncias vinculadas al acceso de Beijing a chips avanzados de la compañía, según informó Nvidia en su comunicado oficial.

PUBLICIDAD