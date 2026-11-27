La TSA regula el transporte de alimentos en el equipaje de mano tras el Día de Acción de Gracias. (REUTERS/Kylie Cooper)

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La TSA recordó a los viajeros que regresan a casa después del Día de Acción de Gracias sobre las restricciones para transportar alimentos en el equipaje de mano. Algunas preparaciones tradicionales de la celebración, como las salsas, las conservas y los productos untables, están sujetas a las normas que regulan el traslado de líquidos en los aviones.

La advertencia llega durante uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año en Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional Logan de Boston también anticipa una elevada afluencia durante los días posteriores al feriado.

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La restricción no supone una prohibición general para llevar las sobras de la cena en un vuelo. La diferencia está en la consistencia de los alimentos y en las condiciones de su embalaje: mientras algunos pueden viajar en cabina, otros deben colocarse en el equipaje facturado para cumplir con los procedimientos de seguridad.

Alimentos de Acción de Gracias prohibidos en el equipaje de mano

La TSA establece que los líquidos, geles, cremas y pastas transportados en el equipaje de mano deben estar en recipientes con una capacidad máxima de 3,4 onzas (100 ml). Todos deben caber en una bolsa transparente de un cuarto de galón, equivalente aproximadamente a un litro, y cada pasajero puede llevar una.

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La disposición también alcanza a los alimentos que pueden verterse o untarse, aunque no sean bebidas. Entre los productos que deben colocarse en el equipaje facturado cuando superan el límite están:

Salsa gravy: tanto las preparaciones caseras como las envasadas.

Salsa de arándanos: incluidas las versiones en conserva o elaboradas en casa.

Mermeladas y jaleas: por su consistencia untable.

Conservas: frutas y vegetales envasados en líquidos o almíbar.

Jarabes: como el de arce y otros productos de consistencia similar.

El tamaño del recipiente es determinante. Un frasco cuya capacidad sea superior a 100 mililitros no cumple la regla para el equipaje de mano, incluso si contiene una cantidad menor de alimento. Los envases que excedan el límite deben trasladarse en la maleta facturada.

La TSA aplica este criterio porque algunos productos alimenticios pueden comportarse como líquidos o geles durante la inspección.

Las salsas, conservas y productos untables que superan los cien mililitros deben trasladarse en el equipaje facturado. (REUTERS/Jim Vondruska)

Sobras que sí pueden viajar en cabina

Los alimentos sólidos pueden transportarse en el equipaje de mano sin estar sujetos al límite de 100 mililitros. La TSA contempla diferentes preparaciones habituales de la celebración, siempre que conserven su consistencia sólida.

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Entre los productos que pueden pasar por los controles de seguridad se encuentran:

Carnes: pavo, jamón, pollo y bistec, cocidos, crudos o congelados.

Acompañamientos: relleno para el pavo, guisos y macarrones con queso.

Productos horneados: pasteles, tortas, galletas y brownies.

Frutas y vegetales: papas, camotes, manzanas, arándanos y otros productos frescos.

La clasificación depende de la consistencia de cada preparación y no solamente de sus ingredientes. Por ejemplo, un pastel que mantiene su forma puede viajar en cabina, mientras que una salsa elaborada con los mismos ingredientes podría estar sujeta a la restricción de líquidos.

Los agentes de seguridad también pueden solicitar inspecciones adicionales si necesitan comprobar el contenido de un recipiente o aclarar alguna característica del alimento. La autorización final corresponde al personal de la TSA durante el control.

Acumuladores de frío: solo si están completamente congelados

Los viajeros que necesiten mantener refrigerados los alimentos durante el traslado al aeropuerto pueden utilizar acumuladores de frío o paquetes de gel reutilizables. Sin embargo, estos elementos deben estar completamente congelados cuando pasen por el control de seguridad.

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Los paquetes que estén parcialmente descongelados, tengan una consistencia granulada o contengan líquido quedan sujetos a las restricciones para líquidos y geles. Por tanto, no podrán ingresar en el equipaje de mano si superan las cantidades permitidas.

Esta condición es especialmente importante para quienes transportan recipientes con sobras de la cena y necesitan conservarlos a baja temperatura durante el viaje. Si los acumuladores comienzan a descongelarse antes de llegar al aeropuerto, podrían ser retenidos durante la inspección.

La recomendación es mantenerlos en el congelador hasta salir y organizar los alimentos con anticipación para evitar reorganizar las pertenencias en los controles.

La agencia de seguridad prevé la inspección de más de diecisiete millones de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses en siete días. (REUTERS/Kylie Cooper)

Más de 17,6 millones de viajeros previstos en siete días

La agencia espera alta actividad en los aeropuertos estadounidenses entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre. Según un comunicado del 24 de noviembre, espera controlar aproximadamente 17,6 millones de viajeros durante esos siete días.

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El domingo 29 de noviembre sería la jornada de mayor movimiento, con más de 3 millones de pasajeros previstos en los puntos de inspección de seguridad del país. La cifra corresponde a las personas que pasarán por los controles de la TSA y no necesariamente al total de usuarios que transitarán por las terminales.

En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, la agencia también anticipó un incremento de viajeros durante el regreso del feriado. Su previsión contempla entre 76.000 y 77.000 pasajeros diarios para el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre.

Bob Allison, director federal de seguridad de la TSA para Massachusetts, pidió a los viajeros que revisen las condiciones de transporte de sus pertenencias y lleguen preparados a los controles. La agencia recomienda presentarse al menos dos horas antes de los vuelos nacionales y tres horas antes de las salidas internacionales.

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Canales para consultar dudas antes del viaje

Los pasajeros que tengan dudas sobre el traslado de una preparación específica pueden consultar la herramienta What Can I Bring?, que permite buscar artículos y conocer si están autorizados en el equipaje de mano o si deben colocarse en la maleta facturada.

La agencia también ofrece asistencia mediante su cuenta AskTSA en X y Facebook Messenger. Otra alternativa es enviar la palabra “Travel” por mensaje de texto al número 275-872 para recibir orientación sobre las normas de seguridad.

Estas consultas pueden ayudar a evitar inconvenientes antes de llegar al aeropuerto, especialmente cuando se transportan alimentos en recipientes de distintos tamaños o con consistencias que podrían generar dudas durante la inspección.

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La recomendación para quienes regresen de Acción de Gracias es organizar las sobras antes de salir: separar las preparaciones sólidas de las que se pueden verter o untar, comprobar la capacidad de los envases y mantener congelados los acumuladores de frío hasta pasar por el control de seguridad.