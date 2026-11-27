El empresario de 42 años es reconocido por dedicarse a la crianza de caballos de paso costarricense y mantener actividades comerciales en Grecia.

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La lucha contra el narcotráfico internacional en Costa Rica sumó un nuevo detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos. Se trata de Erick Barrantes Villalobos, de 42 años, conocido con el alias de “Caballos”, un empresario dedicado a la crianza de caballos de paso costarricense, requerido por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

La captura se realizó en Grecia de Alajuela, mediante una operación coordinada entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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De acuerdo con la acusación estadounidense, Barrantes es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas, donde se le atribuyen presuntas actividades relacionadas con la fabricación y distribución de cocaína destinada a ingresar al territorio norteamericano.

Su detención forma parte de la denominada segunda fase de extradiciones, una estrategia de cooperación internacional dirigida a identificar a sospechosos que presuntamente utilizan actividades empresariales legítimas para ocultar operaciones vinculadas con el narcotráfico.

Autoridades allanan propiedades y caballeriza del sospechoso

Menos de 24 horas después de su captura, durante la mañana del viernes 27 de noviembre, agentes del OIJ y la Fiscalía desarrollaron allanamientos en propiedades relacionadas con Barrantes, incluida su reconocida caballeriza Haras EBV, ubicada en San Luis de Grecia.

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Las diligencias contaron con la presencia del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y forman parte de una investigación desarrollada por las autoridades costarricenses sobre posibles delitos de legitimación de capitales.

El sospechoso es conocido en el sector ecuestre por dedicarse a la crianza de caballos de paso costarricense y mantener actividades comerciales relacionadas con estos animales. Además figura además como directivo de la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (ASCACOPA).

Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica realizan allanamientos en las propiedades del empresario costarricense requerido con fines de extradición.

Investigan posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa

El director interino del OIJ, Michael Soto, reveló que las investigaciones apuntan a una presunta estructura dedicada al traslado de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica, donde los cargamentos serían almacenados antes de continuar hacia Guatemala y México.

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Según las autoridades, parte de las operaciones habría estado vinculada con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales mexicanas investigadas por tráfico internacional de drogas.

Soto explicó que el expediente, denominado caso Aras, comenzó a investigarse hace aproximadamente dos años y que las diligencias incluyen posibles delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.

Las autoridades procuran determinar si los negocios del empresario fueron utilizados para ocultar recursos procedentes de actividades ilícitas.

Fiscalía pone la mira en los denominados “narcos invisibles”

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la detención responde a una nueva estrategia para perseguir a personas que presuntamente mantienen una imagen empresarial mientras participan en operaciones criminales.

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“La segunda fase de trabajo con la DEA tiene que ver con narcotraficantes invisibles”, manifestó el jerarca durante los allanamientos.

Díaz también destacó la importancia de la cooperación internacional para identificar sospechosos que mantienen actividades comerciales en Costa Rica.

“Esta captura es resultado de una coordinación conjunta con la DEA, con la que compartimos objetivos comunes en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó.

La estrategia contempla investigaciones sobre posibles movimientos financieros, sociedades mercantiles y actividades comerciales vinculadas con personas requeridas por tribunales extranjeros.

Erick Barrantes Villalobos, alias “Caballos”, fue detenido en Grecia de Alajuela por solicitud de autoridades estadounidenses que lo investigan por presunto tráfico internacional de cocaína.

¿Qué sigue en el proceso de extradición?

Barrantes Villalobos permanece detenido provisionalmente mientras las autoridades costarricenses tramitan el procedimiento judicial correspondiente a la solicitud estadounidense.

La captura no implica una extradición automática, pues será necesario que las autoridades judiciales analicen el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Paralelamente, la Fiscalía continuará investigando las posibles actividades del empresario en Costa Rica, independientemente del proceso que enfrenta ante la justicia estadounidense.

El caso representa otra intervención dentro de la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos contra las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.