GTA 6 todavía no tiene una versión oficial para macOS, pero desarrolladores independientes consiguieron ejecutarlo en computadoras con procesadores Apple Silicon. (Foto: Rockstar)

Guardar

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ya puede ejecutarse en computadoras Mac con procesadores Apple Silicon gracias a proyectos desarrollados por integrantes de la comunidad tecnológica. Sin embargo, el avance todavía está lejos de ofrecer una experiencia de juego satisfactoria: las pruebas registran apenas entre 3 y 5 fotogramas por segundo (FPS), además de errores gráficos que dificultan recorrer el mundo virtual.

Aunque Rockstar Games no ha anunciado una versión de GTA 6 para macOS, algunos desarrolladores trabajan en adaptaciones no oficiales que buscan llevar el videojuego a los equipos de Apple. Para conseguirlo, utilizan como referencia la versión filtrada del juego para Xbox Series X|S y diferentes herramientas que permiten ejecutar software diseñado para otras arquitecturas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con MacRumors, actualmente existen dos proyectos que han conseguido iniciar el título en computadoras con chips de Apple. Ambos se encuentran en una etapa temprana y todavía necesitan resolver problemas importantes de compatibilidad y rendimiento.

El proyecto VIctory-macOS permite iniciar el videojuego, acceder a los menús y explorar algunas partes del mapa en equipos de Apple.

Cómo funciona GTA 6 en las Mac con procesadores Apple Silicon

Uno de los proyectos más conocidos es VIctory-macOS, que utiliza como punto de partida el trabajo de VIctory para ejecutar la versión de Xbox Series X|S en una Mac. Para hacerlo, combina herramientas como Wine, Rosetta 2 y D3DMetal, que permiten adaptar componentes del videojuego a los sistemas de Apple.

Según la información publicada en su repositorio de GitHub, los desarrolladores ya consiguieron iniciar GTA 6, mostrar sus menús y pantallas de carga e ingresar a determinadas zonas del mapa. Las pruebas se realizaron en equipos con procesadores M2 Pro, M3 Max y M5 Pro.

PUBLICIDAD

El avance demuestra que el videojuego puede arrancar en estos dispositivos, aunque todavía no es posible considerarlo jugable. Uno de los principales obstáculos es el rendimiento durante las partidas, que puede reducirse a un fotograma cada dos segundos.

Los desarrolladores lograron controlar a Jason y cargar partidas guardadas, aunque todavía existen errores gráficos que afectan la experiencia.

Los responsables del proyecto señalaron que algunas optimizaciones permitieron mejorar la velocidad durante el proceso de carga. En determinadas situaciones, pasó de aproximadamente 8 FPS a registros de entre 26 y 30 FPS. No obstante, esas cifras no representan el desempeño habitual mientras se juega.

Otro proyecto consigue controlar a Jason en GTA 6

La segunda iniciativa se denomina Halfwave: VIctory y funciona como una bifurcación del proyecto original. Su objetivo es incorporar optimizaciones específicas para los procesadores Apple Silicon y combinar mejoras desarrolladas por diferentes integrantes de la comunidad.

PUBLICIDAD

En una prueba realizada con una MacBook Pro equipada con un chip M4 Pro y 48 GB de memoria, el videojuego consiguió funcionar entre 3 y 5 FPS. Aunque la velocidad sigue siendo insuficiente para jugar con normalidad, los desarrolladores lograron avances en diferentes elementos.

La actualización más reciente permite controlar al personaje Jason y cargar partidas guardadas. También consigue representar componentes gráficos como la iluminación solar, las sombras, los personajes, la ropa y los reflejos sobre el agua y las superficies metálicas.

Una MacBook Pro con chip M4 Pro y 48 GB de memoria consiguió ejecutar GTA 6 entre 3 y 5 fotogramas por segundo.

Una prueba durante la primera misión del bote alcanzó aproximadamente 6 FPS con una resolución de 1080p. Sin embargo, todavía aparecen errores visuales, como objetos que parpadean en negro, problemas con los reflejos y diferencias en la iluminación nocturna respecto de las versiones para consolas.

PUBLICIDAD

Por qué GTA 6 necesita varias herramientas para funcionar en Mac

Las dificultades se explican, en parte, porque GTA 6 fue desarrollado para una arquitectura diferente a la utilizada por las computadoras Mac. Por eso, los proyectos necesitan varias capas de traducción para que el sistema pueda interpretar las instrucciones del videojuego.

Rosetta 2 permite adaptar instrucciones diseñadas para otras arquitecturas, mientras que Wine y CrossOver facilitan la ejecución de componentes originalmente pensados para Windows. A su vez, D3DMetal traduce instrucciones gráficas de DirectX 12 al sistema Metal, utilizado por las GPU de Apple.

Este proceso añade exigencias técnicas y puede afectar el rendimiento, especialmente en un videojuego de mundo abierto que necesita procesar grandes escenarios, personajes y efectos visuales.

PUBLICIDAD

Herramientas como Rosetta 2, Wine y D3DMetal permiten adaptar las instrucciones del videojuego para que pueda funcionar en el entorno de macOS. (Rockstar)

Rockstar podría frenar los proyectos para Mac

El futuro de estas iniciativas también enfrenta un obstáculo legal. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, ha emprendido acciones contra repositorios relacionados con modificaciones y desarrollos no autorizados de GTA 6.

Según la información proporcionada, la compañía eliminó más de 3.000 repositorios en días recientes. Esta situación genera incertidumbre sobre cuánto tiempo podrán mantenerse disponibles los proyectos que buscan adaptar el videojuego a macOS.

Por ahora, ejecutar GTA 6 en una Mac con Apple Silicon es un avance técnico, pero no una alternativa real para jugarlo. Los resultados todavía están muy por debajo de los que ofrecen PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y no existe una fecha confirmada para una versión oficial destinada a las computadoras de Apple.

PUBLICIDAD