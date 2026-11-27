La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ordenó el retiro de 162 cuatriciclos infantiles por fallas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el retiro del mercado de 162 vehículos todoterreno infantiles por incumplimientos de seguridad que podrían provocar accidentes graves. La medida afecta a unidades comercializadas en línea y dirigidas a menores de edad.

Los productos fueron vendidos entre marzo y julio de 2026, a un precio aproximado de USD 611. La alerta incluye dos modelos de ATV de cuatro ruedas que no cumplen los requisitos federales de seguridad para vehículos destinados a niños de 6 años o más.

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El organismo pidió a los consumidores que hayan adquirido alguno de estos vehículos que suspendan su uso y sigan el procedimiento establecido para obtener un reembolso. La advertencia contempla riesgos de lesiones graves o muerte en caso de accidente, aunque no se registraron lesiones vinculadas con los productos al momento de anunciar el retiro.

Fallas de suspensión y velocidad máxima en los modelos retirados

Los vehículos incluidos en la alerta incumplen los requisitos federales relacionados con la suspensión mecánica y la velocidad máxima permitida para ATV destinados a niños de 6 años o más. Según la CPSC, estas deficiencias pueden generar un riesgo de choque a alta velocidad.

La medida comprende los modelos MXMOTO MX49-A2 y MXRACING MX49-A1, vehículos todoterreno de cuatro ruedas comercializados para uso recreativo infantil. Las unidades se ofrecieron en colores rojo y azul, con las denominaciones de sus respectivas líneas impresas en la carrocería.

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La agencia no detalló la velocidad máxima que pueden alcanzar los modelos afectados ni especificó qué componente de la suspensión incumple las disposiciones vigentes. Sin embargo, advirtió que las características identificadas representan un peligro para los menores que los utilizan.

Los vehículos todoterreno incumplen los estándares federales de suspensión mecánica y límites de velocidad máxima para menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin reflectores de seguridad: otro incumplimiento de las normas federales

Los ATV retirados también carecen de reflectores de seguridad, dispositivos que permiten mejorar la visibilidad de un vehículo ante otros conductores, especialmente en condiciones de iluminación limitada.

La CPSC advirtió que esta deficiencia puede dificultar que automóviles, camionetas y otros vehículos detecten los ATV, lo que aumenta el peligro de una colisión. El organismo incluyó este incumplimiento entre los riesgos que podrían ocasionar lesiones graves o mortales.

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Los reflectores son uno de los elementos de seguridad exigidos para este tipo de productos comercializados en Estados Unidos.

Por qué YALE-Direct incumplió los requisitos de la CPSC

La empresa responsable de comercializar los vehículos tampoco presentó el plan de acción para ATV exigido por la normativa federal y aprobado por la CPSC. Este requisito alcanza a las compañías que fabrican, importan, distribuyen o venden vehículos todoterreno nuevos en Estados Unidos.

Los planes contemplan medidas de prevención para los consumidores, entre ellas información sobre seguridad, capacitación para conductores y recomendaciones relacionadas con la edad de uso. Su objetivo es reducir los accidentes y promover un manejo adecuado de estos vehículos.

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La CPSC identificó como responsable a Shenzhen Yale Innovation Technology Co., Ltd., empresa que opera comercialmente bajo el nombre de YALE-Direct. El incumplimiento de esta obligación se suma a las deficiencias técnicas y de visibilidad detectadas en los ATV.

El procedimiento de retiro contempla el reembolso total del dinero y la recolección domiciliaria de los vehículos para su destrucción definitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar los modelos afectados

Los compradores pueden comprobar si tienen uno de los vehículos afectados mediante el número de modelo, que se encuentra en una placa de identificación ubicada debajo del guardabarros delantero, fijada al bastidor.

Los modelos incluidos en el retiro son:

MXMOTO MX49-A2: identificado con las inscripciones MXMOTO y MX49-A2.

MXRACING MX49-A1: identificado con las inscripciones MXRACING y MX49-A1.

Los ATV fueron comercializados con accesorios de protección que incluían protector para el pecho, coderas y rodilleras. Sin embargo, la entrega de estos elementos no modifica la advertencia de seguridad ni permite continuar utilizando los vehículos.

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Pasos para solicitar el reembolso

La CPSC indicó que los propietarios deben dejar de utilizar inmediatamente los ATV y comunicarse con YALE-Direct para iniciar el procedimiento de retiro y solicitar un reembolso total.

El proceso contempla la recolección gratuita del vehículo en el domicilio del consumidor. Posteriormente, las unidades serán trasladadas a una instalación designada para su destrucción, como parte de las medidas establecidas por la empresa.

Los compradores deben registrarse en el procedimiento de retiro y seguir las instrucciones proporcionadas por el vendedor para coordinar la devolución. La compañía habilitó un correo electrónico de contacto y una sección específica en su sitio web para atender las solicitudes.

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Venta exclusiva en Amazon entre marzo y julio de 2026

Los ATV fueron comercializados a través de Amazon.com durante ese período. Los consumidores que realizaron compras pueden revisar su historial de pedidos en Amazon para comprobar si adquirieron alguno de los modelos incluidos en el retiro.

La CPSC recomienda verificar el número de modelo y seguir las instrucciones de la campaña antes de volver a utilizar cualquier vehículo que coincida con las unidades afectadas.